- Muchas naciones continúan utilizando los billetes D como estándar en numerosas rutas ferroviarias.

A pesar de los gastos adicionales para subsidiar el billete alemán, los servicios existentes en el transporte local y regional se están manteniendo en la mayoría de los estados federales por ahora. Esta conclusión proviene de una encuesta a nivel nacional realizada por la Agencia Alemana de Prensa.

En Schleswig-Holstein, se propusieron servicios reducidos en junio. Se necesitaban ahorros y mantener integralmente el transporte ferroviario local a partir de 2025 parecía imposible, como se mencionó. Se pretendía eliminar el 2% de los servicios ferroviarios. El objetivo era cubrir esta brecha en los próximos años. Sin embargo, en otros lugares, aún no se han producido tales recortes, pero la presión financiera es significativa. La disputa entre el gobierno federal y los estados sobre quién debe contribuir con cuánto al billete alemán lleva algún tiempo.

En Baja Sajonia, aún no se ha tomado una decisión sobre las rutas. El transporte local funciona allí a través de tres asociaciones de transporte. Dos de ellas no tienen planes de reducir la oferta. Una, la Landesnahverkehrsgesellschaft, está revisando si algunos viajes tendrán que cancelarse debido a las restricciones financieras a partir del final de 2025. El Ministerio de Transportes mantiene que no se cancelarán conexiones.

La mayoría de los estados se aferra a la red de rutas

El Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) no ha considerado seriamente este asunto. Estados como Turingia y Meclemburgo-Pomerania Occidental también no tienen planes de recortes, pero expresan preocupaciones debido a las restricciones financieras.

"El gobierno federal también debe cumplir con su responsabilidad para una red ferroviaria eficiente incluso en una situación presupuestaria ajustada. Si el viaje, el desplazamiento y incluso el tráfico de mercancías se vuelven excesivamente caros, no será factible transferir más tráfico al ferrocarril", declaró, por ejemplo, el Ministro de Economía de Meclemburgo-Pomerania Occidental, Reinhard Meyer.

El Ministro de Transportes de Baviera, Christian Bernreiter, añadió: "No se están cancelando ofertas en el transporte de pasajeros ferroviarios de Baviera en este momento, pero estamos realizando importantes ajustes financieros y ajustes. Si el gobierno federal no proporciona la financiación necesaria, nos veremos obligados a implementar recortes a largo plazo".

En Renania del Norte-Westfalia, el estado de NRW proporciona garantías financieras para asegurar el transporte ferroviario local hasta el final de 2025. "Por lo tanto, actualmente no hay cancelaciones inmediatas debido a las restricciones financieras", explicó un portavoz de las tres asociaciones responsables. A partir de 2026, los fondos ya planificados pueden no ser suficientes, incluso para mantener la oferta existente, y mucho menos para ampliarla. "Se requieren fondos adicionales urgentemente en este sentido".

El papel de la anunciada subida de las tarifas de vía sigue sin definir. El aumento propuesto aún se encuentra en la fase de planificación, requiriendo tanto consideración legal como aclaración en los niveles político federal y europeo. "Hasta la aclaración final de la situación, no podemos especular sobre los posibles impactos financieros o operativos".

Baden-Württemberg, Hesse, Renania-Palatinado, Sajonia-Anhalt, junto con Hamburgo, no tienen planes de recortes. Sin embargo, Hamburgo se ve indirectamente afectado por los recortes de sus estados vecinos.

El precio del billete aumentará

Actualmente, el billete alemán, que permite el uso ilimitado de autobuses y trenes de transporte regional y local en toda Alemania sin restricciones, cuesta 49 euros al mes. Sin embargo, los ministros de transporte estatal han anunciado un aumento de precio para el próximo año.

