- Muchas criaturas expuestas a excursiones de vacaciones - Fin de la explotación animal

Durante el pasado verano en Hamburgo, desde mediados de julio, se han abandonado aproximadamente 138 animales. Según Sven Fraaß, portavoz del refugio de animales de Süderstraße, hablando con la Agencia de Prensa Alemana, estamos viendo un número preocupante similar de animales abandonados como el año pasado, aunque no es un récord. Durante la pandemia, se abandonaron menos animales ya que la gente no podía viajar tanto, trabajaba desde casa y las mascotas proporcionaban una especie de compañía cuando la interacción social era limitada.

Este año, ha habido un número particularmente alto de gatos abandonados: "Son los desafortunados líderes, con 84 individuos de los 138 mencionados", dijo Fraaß. Afortunadamente, gracias al trabajo dedicado de los cuidadores de gatos, no hemos llegado a un punto en el que no podamos aceptar más gatos. "Estamos instando a la política a aprobar finalmente una ley de protección de gatos en Hamburgo. Esto debería incluir al menos la exigencia de que los gatos con acceso al exterior estén castrados y la identificación y registro obligatorios", dijo Fraaß.

Parada de ingresos para perros

Para los perros, la exigencia de identificación ha demostrado ser prometedora, pero aún hemos tenido que detener los ingresos. El problema no es el número de perros abandonados, sino el alto número de "perros desafiantes" que no han sido entrenados. "Estos perros son más difíciles de rehogar, especialmente durante las vacaciones", dijo Fraaß. Muchos de estos animales no reciben ninguna solicitud de adopción, mientras que los perros bien entrenados o jóvenes están muy solicitados.

Entre los animales abandonados hay numerosos gatitos, incluso familias enteras han sido tiradas en cajas. No todos los animales pudieron ser salvados, la ayuda a menudo llega demasiado tarde, como un cachorro de Chihuahua que probablemente ya estaba condenado debido a la cría. "Los animales pequeños no son comunes entre las víctimas del abandono. En su mayoría, son conejos. Los roedores más exóticos como los degús son más raros, pero debido a sus demandas y a menudo falta de domesticidad, son más difíciles de rehogar", dijo Fraaß.

Asociación de protección animal: El comercio en línea necesita regulación

Fraaß solo puede especular sobre por qué los animales son abandonados. "Tan fácilmente como los animales pueden comprarse en línea, a veces también se desc

