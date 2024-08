- MTV Video Music Awards: Taylor Swift está a la cabeza de las nominaciones

La superestrella del pop Taylor Swift vuelve a ser la favorita para ganar en grande en los MTV Video Music Awards de este año. Con diez nominaciones, incluyendo categorías para Video, Artista y Canción del Año, la cantante de 34 años lidera la lista. El año pasado, la artista ("Anti-Héroe") se llevó a casa nueve premios codiciados en la ceremonia de premiación del canal musical.

Su canción "Fortnight" del álbum "El Departamento de Poetas Torturados" ha obtenido el mayor número de nominaciones. Esto beneficia al rapero Post Malone, quien Swift invitó a colaborar en el éxito. Gracias a su colaboración con Swift y su trabajo con la estrella del country Morgan Wallen en "I Had Some Help", Post Malone ahora tiene nueve nominaciones.

Ariana Grande ("We Can’t Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso"), y Eminem ("Houdini") tienen cada uno seis posibilidades de ganar, seguidos de SZA y Megan Thee Stallion con cinco nominaciones cada uno. Otros artistas con posibilidades de ganar incluyen a Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Teddy Swims, Dua Lipa, Benson Boone, Anitta, Tyla y GloRilla.

En la categoría principal, Video del Año, Ariana Grande, Billie Eilish, Doja Cat, Eminem, SZA y Taylor Swift ft. Post Malone competirán entre sí.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el 10 de septiembre en el estado estadounidense de Nueva York. Los premios se han entregado desde 1984. Los fans pueden votar en línea por sus favoritos. Los premios cuentan con una figura de astronauta sosteniendo una bandera MTV.

La canción "We Can’t Be Friends" de Ariana Grande tiene seis posibilidades de ganar un premio, gracias al sistema de votación de los fans para los MTV Video Music Awards. Este año, el evento de premiación contará con una figura de astronauta con una bandera MTV en los premios, simbolizando la tradición de larga data de los MTV Video Music Awards, que comenzó en 1984.

Lea también: