MTV Video Music Awards 2024: Presentan a los ganadores

Megan Thee Stallion es la encargada de organizar el evento en el que Katy Perry recibirá el premio al Video Vanguard y ofrecerá un espectáculo que abarca toda su carrera.

Eminem dio inicio al evento con la ayuda de Jelly Roll. Otros artistas programados para actuar incluyen a Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro, Lenny Kravitz y Sabrina Carpenter.

Taylor Swift obtuvo la mayoría de sus diez nominaciones gracias a su imaginativa videoclips en blanco y negro del sencillo principal de su álbum, "Fortnight", de "The Tortured Poets Department". Su colaborador en el tema, Post Malone, le sigue de cerca con nueve nominaciones.

Sabrina Carpenter, junto con Eminem y Ariana Grande, cada uno tenía seis nominaciones antes de la ceremonia de premiación. SZA y Megan Thee Stallion recibieron cinco nominaciones cada una.

A continuación, se presenta una lista completa de nominados, con los ganadores resaltados en negrita:

VIDEO DEL AÑO

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”Billie Eilish – “Lunch”Doja Cat – “Paint The Town Red”Eminem – “Houdini”SZA – “Snooze”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

ARTISTA DEL AÑO

Ariana GrandeBad BunnyEminemSabrina CarpenterSZATaylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”Jack Harlow – “Lovin On Me”Kendrick Lamar – “Not Like Us”Sabrina Carpenter – “Espresso”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”Teddy Swims – “Lose Control”

MEJOR NUEVO ARTISTA

Benson BooneChappell RoanGracie AbramsShaboozeyTeddy SwimsTyla

MEJOR PRESENTACIÓN PUSH

Agosto 2023: Kaliii – “Area Codes”Septiembre 2023: GloRilla – “Lick or Sum”Octubre 2023: Benson Boone – “In the Stars”Noviembre 2023: Coco Jones – “ICU”Diciembre 2023: Victoria Monét – “On My Mama”Enero 2024: Jessie Murph – “Wild Ones”Febrero 2024: Teddy Swims – “Lose Control”Marzo 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova”Abril 2024: Flyana Boss – “Yeaaa”Mayo 2024: Laufey – “Goddess”Junio 2024: Le Sserafim – “Easy”Julio 2024: The Warning – “Automatic Sun”

MEJOR COLABORACIÓN

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones”Jung Kook ft. Latto – “Seven”Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help”Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

MEJOR POP

Camila CabelloDua LipaOlivia RodrigoSabrina CarpenterTate McRaeTaylor Swift

MEJOR HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”Eminem – “Houdini”GloRilla – “Yeah Glo!”Gunna – “Fukumean”Megan Thee Stallion – “BOA”Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!”

MEJOR R&B

Alicia Keys – “Lifeline”Muni Long – “Made For Me”SZA – “Snooze”Tyla – “Water”Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”Victoria Monét – “On My Mama”

MEJOR ALTERNATIVO

Benson Boone – “Beautiful Things”Bleachers – “Tiny Moves”Hozier – “Too Sweet”Imagine Dragons – “Eyes Closed”Linkin Park – “Friendly Fire”Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

MEJOR ROCK

Bon Jovi – “Legendary”Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”Green Day – “Dilemma”Kings of Leon – “Mustang”Lenny Kravitz – “Human”U2 – “Atomic City”

MEJOR LATINO

Anitta – “Mil Veces”Bad Bunny – “Monaco”Karol G – “Mi Ex Tenia Razon”Myke Towers – “Lala”Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”Rauw Alejandro – “Touching the Sky”Shakira & Cardi B – “Puntería”

MEJOR AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”Burna Boy – “City Boys”Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”Tems – “Love Me JeJe”Tyla – “Water”Usher, Pheelz – “Ruin”

MEJOR K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”Lisa – “Rockstar”NCT Dream – “Smoothie”NewJeans – “Super Shy”Stray Kids – “Lalalala”Tomorrow X Together – “Deja vu”

Ariana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Dirigida por Chris BrewsterBleachers – "Tiny Moves" – Dirigida por Alex Lockett & Maggie QualleyEminem – "Houdini" – Dirigida por Rich LeeMegan Thee Stallion – "BOA" – Dirigida por Dan Iglesias Jr.Sabrina Carpenter – "Do Me Favor" – Dirigida por Bardia ZeinaliTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Dirigida por Taylor Swift

MEJOR FOTOGRAFÍA

Ariana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Fotografía de Andrei TerionCharli XCX – "Von Dutch" – Fotografía de Jeff BiermanDua Lipa – "Illusion" – Fotografía de Nikita KuzmenkoOlivia Rodrigo – "Obsessed" – Fotografía de Marz MillerRauw Alejandro – "Touching the Sky" – Fotografía de Camilo MonsalveTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Fotografía de Rodrigo Prieto

MEJOR EDICIÓN

Anitta – "Mil Coisas" – Edición de Marshall GlassAriana Grande – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Edición de Luis Caraza PeimbertEminem – "Houdini" – Edición de David ChecelLisa – "Rockstar" – Edición de Nik KohlerSabrina Carpenter – "Espresso" – Edición de Jai ShuklaTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Edición de Chancler Haynes

MEJOR COREOGRAFÍA

Bleachers – "Tiny Moves" – Coreografía de Margaret QualleyDua Lipa – "Houdini" – Coreografía de Charm La'DonnaLisa – "Rockstar" – Coreografía de Sean BankheadRauw Alejandro – "Touching the Sky" – Coreografía de Felix ‘Fefe’ BurgosTate McRae – "Greedy" – Coreografía de Sean BankheadTroye Sivan – "Rush" – Coreografía de Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof

MEJORES EFECTOS VISUALES

Ariana Grande – "The Boy is Mine" – Efectos Visuales de Digital HouseEminem – "Houdini" – Efectos Visuales de Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless PostJustin Timberlake – "Selfish" – Efectos Visuales de Candice DragonasMegan Thee Stallion – "BOA" – Efectos Visuales de MathematicOlivia Rodrigo – "Get Him Back!" – Efectos Visuales de Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin JohnsonTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Efectos Visuales de Parliament

MEJOR DISEÑO DE ESCENARIO

Charli XCX – "360" – Diseño de Escenario de Grace SurnowLisa – "Rockstar" – Diseño de Escenario de Pongsan ThawatwichianMegan Thee Stallion – "BOA" – Diseño de Escenario de Brittany PorterOlivia Rodrigo – "Bad Idea Right?" – Diseño de Escenario de Nicholas des JardinsSabrina Carpenter – "Please Please Please" – Diseño de Escenario de Nicholas des JardinsTaylor Swift ft. Post Malone – "Fortnite" – Diseño de Escenario de Ethan Tobman

En el evento, varios artistas actuarán, incluyendo a Chappell Roan y GloRilla. Después de que Katy Perry reciba su premio, Megan Thee Stallion liderará un segmento lleno de entretenimiento con diversas presentaciones.

Lea también: