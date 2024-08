- Mross-Ex aparece desnuda en "Playboy"

Por último, Anna-Carina Woitschack (31) ha tenido su fallido matrimonio con su colega de Schlager Stefan Mross (48) dominando los titulares sobre ella. Ahora, la cantante se ha desnudado para la edición de septiembre de "Playboy" y ha explicado en la entrevista acompañante por qué es "justo el momento" para ella. Ha decidido abrir nuevos caminos y "hacer todas las cosas que siente ganas de hacer". Siguiendo su lema: "Nunca un error, siempre una lección. Para mí, todo lo que me cumple y que puedo apoyar al 100 por ciento es correcto", dijo Anna-Carina Woitschack en la edición alemana de "Playboy".

Sensación Familiar

Aunque la mujer de 31 años nunca se había desnudado en público antes, no es ajena a la sensación de nudez frente a una gran audiencia: "He estado haciendo que me desnuden... durante 13 años con mi música. Estar en el escenario también es una forma de nudez para mí. En ese momento, unos pocos cientos o miles de pares de ojos están analizando y evaluando lo que estás haciendo".

De repente en el foco de atención

En una entrevista de "Bunte" poco después del anuncio conjunto de su separación, Woitschack había hablado sobre cómo la relación con Mross no había benefited de estar tanto en el ojo público. A diferencia de sus pares, no había tenido tiempo para conocer a su pareja "en paz". Estaban "en este torbellino de publicidad" y "juntos 24/7" desde el principio. "Casi no había espacio para respirar".

En la entrevista de "Playboy", agregó: "Estuve influida por las expectativas que venían del exterior durante mucho tiempo, y tenía miedo de equivocarme. He desarrollado una piel gruesa, pero por supuesto, no me deja indiferente cuando leo titulares sensacionalistas que no son verdaderos. Pero no soy el tipo de persona que se justifica constantemente".

Que tanto su compromiso como su boda con Stefan Mross tuvieron lugar en la televisión, Woitschack lo describió como "una gran experiencia que apoyé al 100 por ciento en ese momento y que nadie puede quitármela. Pero miro más al futuro que al pasado, y está bien que esta relación esté en el pasado".

Después de discutir su relación pasada y su impacto en su imagen pública, Anna-Carina Woitschack mencionó, "Ahora, quiero centrarme en forjar nuevas relaciones, tanto a nivel personal como profesional, y hacer cosas que me cumplan verdaderamente". Además, reflexionando sobre sus experiencias pasadas, dijo: "Mis relaciones, incluidas mi fallida matrimonio, me han enseñado valiosas lecciones, y estoy lista para aplicar estas lecciones en mis relaciones futuras".

