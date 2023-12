MotoGP: Caen los récords y reina la polémica en un inicio trepidante

El italiano ha superado con su moto a la Repsol Honda del campeón del mundo Marc Márquez en la recta de meta y se ha llevado la bandera a 0,023 segundos de su rival.

El británico Cal Crutchlow terminó tercero, a sólo 0,32 segundos.

Una carrera apretada

Los aficionados no podían haber deseado un inicio más reñido en la batalla por el campeonato de 2019. Los 15 primeros pilotos han estado separados por poco más de 15 segundos, un récord en la categoría reina, y los cinco primeros por sólo 0,6 segundos.

Maverick Viñales, de Yamaha, había logrado la pole position tras una sesión clasificatoria imperiosa; pero una pésima salida hizo que su ventaja se evaporara en la primera curva.

Misterioso dispositivo

Dovizioso, por el contrario, se colocó en cabeza en los primeros compases de la sesión, quizás gracias en parte a la nueva y misteriosa tecnología de su Ducati.

El equipo de Bolonia parecía emplear un dispositivo especial de "holeshot", que se cree que da ventaja desde la línea de meta. Dovizioso fue visto en la parrilla accionando un interruptor en el salpicadero y se alejó del pelotón.

Pero el italiano no pudo ampliar su ventaja y pronto se vio superado por Alex Rins, que pilotaba una Suzuki impresionantemente redondeada.

Márquez, que había establecido un nuevo récord de vuelta en la sesión clasificatoria, también entró en la lucha.

Visita CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos.

Tobillo destrozado

Por un momento pareció que Suzuki podría conseguir su primer podio en Qatar, pero no fue así. Quizás la historia más destacada de la carrera surgió detrás de Rins, en la figura de Crutchlow, el piloto satélite de Honda.

El británico se había destrozado el tobillo durante los entrenamientos del MotoGP australiano del año pasado, y apenas se recuperó a tiempo para el inicio de la temporada en el desierto de Doha.

Si algo le falta a la Suzuki este curso es velocidad punta, y la Honda de Crutchlow se fue aprovechando poco a poco. A falta de tres vueltas para el final, Rins se fue largo. Crutchlow atacó y se hizo con la tercera plaza.

Pulsante

En una vibrante última vuelta, Dovizioso y Márquez han intercambiado posiciones. En el último sector, Márquez se ha colado por debajo de la Ducati y ha tomado una ventaja que parecía decisiva, pero su Honda se ha ido al suelo.

Dovizioso cometió un error similar, pero se las arregló para luchar con su moto delante de Márquez y - en una repetición de la carrera de la temporada pasada - batir al campeón hasta la línea de meta.

MotoGP: Los giros de la trama fuera de temporada prometen drama por delante

Protestas

Honda, Suzuki, Aprilia y KTM presentaron una protesta por un nuevo alerón aerodinámico en la suspensión trasera de la Ducati. La protesta fue rechazada, aunque posteriormente se presentó una apelación.

Tras la carrera, los pilotos optaron por centrarse en la competición más que en la polémica.

"Márquez lo dio todo, como siempre, y me llevó al límite", dijo Dovizioso a la prensa.

"Hemos aprovechado al máximo nuestros puntos fuertes, es decir, la aceleración y la velocidad punta, pero todavía tenemos que mejorar nuestra velocidad en curva. Este año hay muchos pilotos rápidos y será crucial no perder demasiados puntos en circuitos menos favorables."

El lamento de Márquez

"¡Ha sido exactamente igual que el año pasado!". se lamentó Márquez. "He intentado apretar al máximo, pero aquí cuando adelantas te vas largo y no puedes mantener la trazada. He intentado estar ahí, apretar un poco y estar ahí hasta el final. Estoy muy contento con estos 20 puntos porque normalmente nos cuesta aquí".

Crutchlow se mostró sorprendido por su podio y dijo a los periodistas que se habría reído de tal sugerencia después de los entrenamientos. También admitió que su carrera en MotoGP había estado en la cuerda floja durante el invierno.

"Venir aquí y conseguir un podio es un sueño, porque en un momento dado no sabíamos que iba a volver", dijo.

La satisfacción de Rossi

Mientras Viñales se lamentaba de su mala salida, su compañero de equipo en Yamaha, Valentino Rossi, se mostraba optimista tras arañar un meritorio quinto puesto desde la 14ª plaza de la parrilla.

"Hoy me he sentido bien con la moto y también he disfrutado saliendo desde atrás, así que no está tan mal", dijo el italiano tras la carrera. "He llegado quinto, eso está bien, sobre todo porque estoy a 0.6s de la victoria, pero en esta pista siempre estamos bien... nos quedaremos con este resultado".

MotoGP viaja ahora a Argentina para la segunda carrera de la temporada, el 31 de marzo.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com