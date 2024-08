- Mostrando una sensibilidad inesperada.

En la batalla legal en curso con Brad Pitt (60), Angelina Jolie (49) muestra su ferocidad como una leona. Sin embargo, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la madre de seis hijos muestra su lado tierno y revela que se identifica con Maria Callas (1923-1977), a quien interpreta en la nueva biopic de Pablo Larraín (48), "Maria".

"Hay mucho que no se ha dicho o se ha asumido que no divulgaré en este contexto", mencionó Angelina Jolie a la revista "People" durante una conferencia de prensa el 29 de agosto, después de la proyección de la película, cuando se le preguntó sobre su vínculo personal con la fallecida Callas. Considerada una de las sopranos más grandes de todos los tiempos, la cantante de ópera.

"Su vulnerabilidad es con lo que más me identifico"

"Creo que la razón por la que me identifiqué con ella podría sorprender - probablemente fue la parte de ella que era increíblemente tierna y no tenía un espacio en este mundo para ser tan tierna como realmente era, y tan emocionalmente expuesta como realmente era", expresó la usualmente compuesta ganadora del Oscar con asombro. "Su vulnerabilidad es con lo que más me identifico".

Durante la conferencia de prensa de Venecia, también se le preguntó a Jolie sobre las posibilidades de una nominación al Oscar por su actuación. Respondió diciendo que la prueba para su actuación sería la aprobación de los fanáticos de Callas "y los entusiastas de la ópera". "Mi mayor preocupación sería defraudarlos", agregó. "Más allá de eso, estoy naturalmente agradecida por cualquier reacción a mi trabajo en todos los demás aspectos de mis esfuerzos profesionales". Jolie espera que la película "atraiga a más personas a la ópera".

Una diva genuina

En el estreno de la película esa noche, Angelina Jolie lució elegantemente en la alfombra roja con un conjunto de seda color piel. Un stole de piel sujeto con un broche de oro adornaba un hombro. Llevaba su largo cabello rubio claro suelto y recto. Un labial rojo completaba su apariencia elegante.

