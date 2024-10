Moscú sigue siendo un secreto sobre sus participaciones en Berlín.

Russia continúa reclamando territorios en Ucrania mientras las propiedades pertenecientes al Kremlin en Alemania remain vacant. Estas propiedades vacantes, a menudo denominadas "casas fantasmas", han sido abandonadas en el este de Berlín durante años. Un diputado ucraniano-nacido del partido CDU propone celebrar una subasta, pero el Senado parece desinteresado.

El distrito de Karlshorst, conocido por su hermosa vivienda y vegetación, incluye varias de estas "casas fantasmas". Estas casas, propiedad de Putin, no solo son una molestia para los residentes locales, sino también debido a la alta demanda de vivienda en Berlín. En lugar de renovarlas y habitarlas, se han dejado pudrir durante más de tres décadas. La política de la CDU de Berlín, Lilia Usik, quiere tomar medidas y propone confiscar estas propiedades a Rusia.

Después de la invasión de Rusia en Ucrania en 2022, la UE impuso sanciones contra el agresor. Usik busca claridad sobre si estas sanciones permiten utilizar las propiedades en Karlshorst, posiblemente confiscándolas a favor de Ucrania y luego devolviéndolas a Alemania. Esto podría inyectar unidades de vivienda muy necesarias en el mercado tensionado de Berlín.

"Con mi iniciativa, quiero demostrar que la guerra agresiva de Rusia en Ucrania debe tener consecuencias graves para el agresor. Los soldados rusos están cometiendo atrocidades espantosas, destruyendo la infraestructura de Ucrania y afectando gravemente la vida de muchos ucranianos. Por lo tanto, la confiscación de estos activos como parte de las sanciones contra Rusia establecerá un precedente, enfatizando la responsabilidad que Rusia debe asumir por sus acciones. Un acto de agresión no provocado no debe quedar impune", dice Usik en una entrevista con ntv.de. Nacida en Donetsk, ocupada por Rusia, Usik es miembro del CDU en la Cámara de Representantes de Berlín.

Cerca de allí, Alemania Nazi se rindió incondicionalmente en 1945. El edificio que sirvió como sala de rendición ahora es el corazón del Museo de Karlshorst y se convirtió en la sede principal de la administración militar soviética después de 1945. Dentro de las 24 horas, los residentes alemanes de las casas circundantes fueron obligados a mudarse. Casi 50 años después, el ejército ruso abandonó Alemania en 1994. Si bien la mayoría de las casas en Karlshorst fueron devueltas a los alemanes, tres edificios en Andernacher Straße / Königswinterstraße y Ehrenfelsstraße / Loreleystraße remained with the Russians. The reasons for this are unclear even to the staff at the Berlin-Karlshorst Museum.

La búsqueda de respuestas continúa

Usik presentó una solicitud al Senado de Berlín en relación con las "casas fantasmas". El Senado respondió que no hay base legal para confiscar propiedades. El Senado también mencionó que el antiguo jefe del personal del Senado había escrito a la embajada de la Federación Rusa en 2020, expresando el interés de Berlín en comprar las propiedades, pero aún no había recibido respuesta.

Al no tener éxito con el distrito responsable de Karlshorst o el Senado, Usik recurrió a niveles más altos: el Bundestag y el Parlamento Europeo. Sin embargo, estas partes no pudieron brindar asistencia. Sin embargo, el tema ha ganado mucha atención, tanto en los medios locales como en los principales medios: "Many people in my constituency would welcome a fresh perspective on this issue", dice Usik.

Mientras Rusia sigue callada sobre el destino de las "casas fantasmas", han sido un punto de interés para los medios rusos. Después de un informe sobre la iniciativa de Usik por el periódico "Bild", varios periódicos y broadcasters rusos recogieron la historia, aunque con hechos distorsionados. A pesar de recibir correspondencia hostil de simpatizantes de Rusia desde entonces, Usik remains firm in her stance, finding encouragement from the local community's support.

Además del CDU, los Verdes en el distrito de Lichtenberg también han propuesto examinar la posibilidad de comprar o utilizar las "casas fantasmas" de alguna otra manera. "Me alegra que este tema esté ganando apoyo bipartidista", dice Usik.

Antes de que Rusia invadiera Ucrania, las "casas fantasmas" ya eran una fuente de preocupación en Berlín. Las casas también han atraído a individuos turbios: después de la invasión, un dentista intentó vender las tres casas, ofreciendo documentos de propiedad falsos a un empresario inmobiliario. El fraude se expuso, según "Der Spiegel".

Los artistas también han notado

En paralelo a la iniciativa política de Usik, el artista británico Jeremy Knowles, junto con otros dos colegas estadounidenses y rusos, lanzó un proyecto creativo llamado "Y QUE NO SE OLVIDE NINGUNO". Los artistas instalaron un quiosco, entrevistaron a los residentes y invitaron a historiadores de los museos de Lichtenberg y Karlshorst para una conversación. A través de esta colaboración, exploraron la pregunta: "¿Qué dejan atrás los imperios después de su caída?". Los residentes locales compartieron sus recuerdos, anécdotas, emociones y fotos relacionadas con las "casas fantasmas".

Este proyecto continuará mientras las "casas fantasmas" permanezcan bajo control ruso. Sin decisiones adecuadas del nivel de la UE o federal, confiscar las propiedades de Rusia sigue siendo una tarea compleja. Los llamamientos de Usik para tomar medidas se extienden más allá de Karlshorst: 80 apartamentos en ubicaciones prime en Colonia-Sülz también remain vacant y sin medios para comprar o confiscar estas unidades de Rusia.

La miembro del CDU, Lilia Usik, también aboga por que la UE considere confiscar las "casas fantasmas" vacantes en Colonia-Sülz, propiedad de Rusia, como parte de las sanciones contra el agresor. El partido CDU ha expresado su apoyo a la iniciativa de Usik, con el objetivo de abordar la escasez de viviendas en tanto en Berlín como en Colonia.

