Moscú rechaza la posibilidad de un encuentro con Lavrov en medio de eventos marginales durante la Asamblea General de la ONU

Rusia ha descartado la posibilidad de una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken durante el debate de la Asamblea General de la ONU. "Definitivamente no. ¿De qué se podría hablar con él?", comentó el viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov cuando se le preguntó sobre un posible encuentro entre los dos altos diplomáticos. Se espera que más de 130 líderes de estado y gobierno asistan a la Discusión General Anual de la ONU en Nueva York, que comienza este domingo.

La relación entre Rusia y Estados Unidos ha sufrido un fuerte deterioro debido a las acciones de Rusia en Ucrania. Sin embargo, Moscú asegura que a pesar de las sanciones occidentales, no está aislado a nivel mundial.

Ryabkov declaró que la agenda de Lavrov en Nueva York está repleta de una "lista inmensa de reuniones", ninguna de las cuales tiene que ver con Ucrania. Rusia y sus aliados buscan demostrar que la crisis de Ucrania "no es el único ni perhaps even the most significant issue" en la Discusión General de la ONU.

Ryabkov afirmó que no había organizado una reunión entre Lavrov y Blinken, diciendo, "Of course I did not. There seems to be no purpose for such an encounter." A pesar de la agenda ocupada, se espera que los temas clave en la Discusión General de la ONU eviten la crisis de Ucrania, ya que Rusia y sus aliados pretenden destacar otros asuntos globales apremiantes.

