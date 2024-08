Moscú oculta el conflicto a través de reuniones políticas y flores

14:25 Ucrania: Cinco Muertes Después del Asalto Ruso en Chassiv YarAl menos cinco personas han muerto en la ciudad de Chassiv Yar, ubicada en la línea del frente en la región de Donetsk, tras un asalto ruso. El administrador regional ucraniano Vadym Fillaschkin confirmó esto a través de Telegram. Las víctimas son hombres de 24 a 38 años. El asalto tuvo lugar temprano en la mañana, con proyectiles impactando en una propiedad privada y un edificio residencial.

13:53 Kharkiv Rinde Homenaje a las Víctimas Después del Asalto RusoLos residentes y familiares en la ciudad ucraniana de Kharkiv rinden homenaje a las víctimas de un asalto ruso que tuvo lugar el viernes por la noche. Según el gobernador de la región de Kharkiv, Oleg Synegubov, siete personas murieron y 97 resultaron heridas, incluyendo más de 20 menores. La víctima más joven tiene aparentemente diez meses. Entre los fallecidos se encuentra la artista ucraniana de 18 años Veronika Kozhushko. El famoso artista ucraniano Serhiy Shadan comparte su muerte en Facebook: "Los rusos siguen devastando nuestro futuro. No habrá perdón por eso", escribe, publicando un dibujo de Kozhushko.

13:28 Ministro de Defensa Ucraniano Califica el Despido del Jefe de la Fuerza Aérea como "Lamentable""Probablemente diría que es una rotación, pero es lamentable", dijo el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umjerov a CNN en una entrevista cuando se le preguntó sobre la conexión del despido con la pérdida del avión de combate. Él enfatizó que estos son dos "asuntos separados" y que la investigación sobre la causa está en curso. "No quiero especular".

13:03 Primera Ministra Danesa: No Hay Alternativa a la Victoria de Ucrania en el Conflicto con RusiaSegún "European Pravda", la primera ministra danesa Mette Frederiksen expresó durante la conferencia GLOBSEC en Praga que la victoria de Ucrania en el conflicto con Rusia es una "consecuencia inevitable". "No hay alternativa a que Ucrania gane este conflicto. Porque si Rusia gana, no sólo Ucrania será derrotada, sino que todos lo seremos", dijo reportedly. Frederiksen también notó que hay un consenso casi unánime en este tema dentro de la Unión Europea. "Europa nunca ha estado tan unida como lo está ahora (...). A veces tenemos discusiones internas. (...) Pero son 26 contra uno", cita "European Pravda" a Frederiksen, refiriéndose a toda Europa contra Rusia.

12:15 Rusia: Anuncia Control Sobre Kirove en la Región de DonetskLas fuerzas rusas han ocupado el pueblo de Kirove en la región oriental ucraniana de Donetsk, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Las tropas rusas han estado avanzando gradualmente en la línea del frente en el este durante un tiempo. Donetsk, junto con Luhansk, forma la región industrial de Donbass. Tanto las regiones, como Zaporizhzhia y Kherson más al sur en Ucrania, fueron declaradas anexadas por Rusia en septiembre de 2022, a pesar de que las tropas rusas no las controlan completamente. Ucrania busca recuperar todos los territorios -incluyendo la península de Crimea, que fue anexada en 2014 y se encuentra muy al sur de Kherson.

11:45 Rusia Confirma Barragas Ukrainianas en BelgorodSegún informes rusos, las fuerzas ucranianas han bombardeado la región de Belgorod en la frontera con Ucrania. Hubo víctimas, según anunció el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en su canal de Telegram. En un ataque aéreo nocturno en la ciudad de Belgorod, tres personas murieron y más de 30 personas, incluyendo tres niños, resultaron heridas, dijo Gladkov. Más de una docena de estructuras residenciales y 47 vehículos parecen haber resultado dañados.

11:10 Experta Triebel: Rusia Influencia las Elecciones en Moldavia a Través de la Desinformación y las Noticias FalsasMoldavia se prepara para celebrar elecciones presidenciales el 20 de octubre, con alrededor de 2,5 millones de residentes también programados para votar en un referéndum sobre si se debe incorporar la membresía de la UE en la Constitución. Esto busca impedir que los gobiernos futuros abandonen el proceso. Rusia está intentando manipular las elecciones a través de la desinformación y las noticias falsas, afirma Brigitta Triebel, quien lidera la oficina de la Fundación Konrad-Adenauer en Chisinau. "A los moldavos se les dice: Si no quieres estar involucrado en una guerra como la de Ucrania, vota por los partidos prorrusos", dijo Triebel. "Se están explotando los miedos de las personas".

10:49 Ucrania: 24 de 52 Drones Rusos InterceptadosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber interceptado 24 drones rusos. Durante la noche del sábado, las fuerzas rusas lanzaron 52 drones contra objetivos en Ucrania. Ocho regiones del país resultaron afectadas, según anunció la fuerza aérea en Telegram. 25 drones del tipo iraní Shahed se estrellaron ellos mismos, mientras que otros tres se dirigieron hacia Rusia y Bielorrusia. No hay informes de heridos o daños significativos. Uno de los objetivos del asalto ruso fue Kyiv, donde fue el cuarto ataque con drones esta semana, según las autoridades de la capital. Todos los drones que apuntaban a Kyiv fueron interceptados.

09:34 Región Rusa de Belgorod Informa sobre Incidente de Bombardeo UcranianoLas autoridades en la ciudad de Shebekino, ubicada en la región rusa de Belgorod, afirman que Ucrania realizó fuego de artillería. Una mujer resultó herida el sábado. Esta ciudad se encuentra cerca de la frontera con Ucrania.

09:00 Últimos datos ucranianos sobre las pérdidas rusas en UcraniaEl Alto Mando Militar ucraniano publica cifras actualizadas sobre las pérdidas de tropas rusas en Ucrania. Según los informes, Rusia ha perdido aproximadamente 614,950 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con 1,360 bajas en las últimas 24 horas. Los informes también mencionan la destrucción de ocho tanques, 42 sistemas de artillería y 18 drones, entre otros equipos militares rusos, en el mismo período. Desde el inicio de la ofensiva a gran escala, Rusia ha perdido aparentemente un total de 8,582 tanques, 17,614 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, 14,471 drones, 28 barcos y un submarino, según las declaraciones de Ucrania. Sin embargo, las fuentes occidentales proporcionan una estimación más baja de las bajas, aunque estas cifras podrían representar solo pérdidas mínimas.

08:35 Autoridades rusas informan de ataque ucraniano en BelgorodLas autoridades de Belgorod, una ciudad situada en el sur de Rusia, afirman que cinco personas fallecieron y 46 resultaron heridas como consecuencia del bombardeo ucraniano del viernes por la noche. El gobernador, Vyacheslav Gladkov, de la región de Belgorod, confirmó que 37 de estas personas heridas fueron hospitalizadas, incluyendo siete menores. Un video, presuntamente grabado desde el salpicadero de un coche, que circula en las redes sociales, parece mostrar un ataque, con un coche explotando en movimiento seguido de una explosión en la acera de enfrente. Es importante señalar que este tipo de imágenes y afirmaciones sobre situaciones de combate no pueden ser verificadas de forma independiente.

07:48 Medio de comunicación ruso independiente: se estima que 66,471 soldados rusos han muerto en UcraniaSegún Mediazona, un medio de comunicación ruso independiente, al menos 66,471 soldados rusos han perdido la vida en el conflicto de Ucrania. En colaboración con BBC News Russian, Mediazona ha utilizado investigación de fuentes abiertas para identificar los nombres de los soldados rusos que han fallecido en Ucrania. Los oficiales destacan que esta cifra solo tiene en cuenta la identificación de soldados muertos a través de datos de fuentes abiertas, y el recuento real podría ser significativamente más alto. El Alto Mando Militar ucraniano estima que el número de muertos rusos supera los 600,000, mientras que las estimaciones occidentales se acercan a estas cifras, también como estimaciones mínimas.

07:15 Testigos en Kharkiv informan de un aumento en el número de muertos tras el ataque rusoSiete personas han perdido la vida y 97 han resultado heridas, incluyendo más de 20 menores, en el ataque ruso a Kharkiv, según el gobernador regional Oleg Synegubov en Telegram. La ciudad ucraniana fue objetivo de un ataque con una bomba D-30 SM-Lenkluftbombe por parte de los rusos el viernes, lo que provocó un incendio que continuó hasta la madrugada del sábado.

06:27 El descontento del público ruso con el gobierno aumenta, según el ISWDespués de la incursión de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, el descontento de la población rusa contra su gobierno y el presidente Vladimir Putin está aumentando, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Una encuesta realizada por el Fundación de Opinión Pública, un organismo estatal, revela que el 28% de los encuestados están insatisfechos o descontentos con las medidas tomadas por las autoridades rusas en respuesta a la incursión. Mientras tanto, la encuestadora estatal VCIOM informa una caída del 3.5% en la aprobación de Putin, hasta el 73.6%, lo que representa la calificación más baja desde que Putin inició la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El ISW deduce que las bajas calificaciones indican que Rusia reconoce y reconoce el creciente descontento de la población desde la invasión ucraniana de la región de Kursk.

05:40 El servicio de seguridad ruso informa sobre el arresto de dos nacionales colombianos presuntamente luchando por UcraniaEl servicio de seguridad ruso FSB ha detenido a dos nacionales colombianos, Alexander Ante y Jose Aron Medina, acusados de haber luchado por Ucrania. Los arrestos se produjeron durante una escala en Caracas, Venezuela, de camino a Colombia. El FSB afirma que se encontró evidencia que confirmaba su participación en el conflicto y ropa militar ucraniana en los detenidos. Según fuentes no confirmadas de medios españoles, los hombres se unieron a la Legión Internacional en el verano de 2023 y fueron arrestados en el aeropuerto de Caracas a principios de julio.

04:47 El presidente checo disputa el vínculo entre el avance ruso y las operaciones ucranianasEl presidente checo Petr Pavel cuestiona la relación entre el avance ruso cerca de Pokrovsk en la región de Donetsk y las operaciones ucranianas en la región rusa de Kursk. "No veo un vínculo directo entre el rápido avance ruso en el frente de Pokrovsk y la operación ucraniana en la región de Kursk", dijo. El gobierno ruso continúa su esfuerzo por recuperar el control de todos los cuatro territorios disputados, incluyendo Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk y Kherson, según el presidente checo. El Kremlin ha intentado lograr esta misión en un plazo favorable, dada las condiciones climáticas óptimas para las operaciones militares.

03:47 Stoltenberg: el avance ucraniano en Kursk es "legítimo"El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado el progreso de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk como válido. Ucrania tiene el derecho de defenderse, dijo Stoltenberg a Welt am Sonntag, señalando que este derecho no termina en la frontera, según el derecho internacional. En cuanto a las acusaciones del gobierno ruso de que el Occidente estaba informado de la incursión en su territorio con antelación, Stoltenberg destacó que Ucrania no consultó a la OTAN sobre sus planes de Kursk y que la OTAN no tuvo participación en ello. Esta fue la primera respuesta de Stoltenberg al avance de las fuerzas ucranianas cerca de la frontera rusa.

02:48 Ucrania Acusa a Rusia de Uso Masivo de Armas QuímicasDesde la invasión rusa de Ucrania, se han reportado más de 4,000 incidentes de uso de armas químicas en la línea del frente, con más de 3,100 casos desde diciembre de 2023. Esto indica un aumento significativo en el uso de agentes de guerra química, según las autoridades ucranianas, según informó el Independiente de Kiev. Hubo un aumento significativo en el uso de agentes de guerra química prohibidos en comparación con los aproximadamente 600 casos registrados en enero, según el ejército ucraniano. El número de casos reportados alcanzó su punto máximo en 715 en mayo de 2024 antes de disminuir gradualmente durante los meses de verano, sin datos disponibles aún para agosto.

01:49 La Corte Penal Internacional Exige la Detención de Putin durante su Visita a MongoliaEl portavoz de la CPI, Fadi el-Abdallah, informó a la BBC que Mongolia, como estado miembro de la CPI, está obligada a arrestar la orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin durante su visita próxima. La visita de Putin a Mongolia el 3 de septiembre será su primera a un país miembro de la CPI donde el Estatuto de Roma ha sido ratificado. Este estatuto requiere la detención de Putin si pone un pie en tales territorios. La CPI emitió una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023 debido a las acusaciones de deportación forzada de niños desde los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

00:33 Biden y von der Leyen Discuten la Invasión Rusa de UcraniaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aboga por mantener unas relaciones transatlánticas fuertes, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre. Recibió el Premio Transatlántico Checo y Eslovaco (CSTA) en la conferencia de seguridad Globsec en Praga. En su discurso de aceptación, recordó una videollamada con el presidente de EE. UU., Joe Biden, el día que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. "Acordamos mutuamente cómo debería ser nuestra respuesta a la guerra de Putin", declaró von der Leyen. Una vez más, Europa y EE. UU. se unieron contra la agresión de Putin, añadió.

22:01 Ucrania Busca IA para Enjambres de Drones y "Cohetes Baratos"Ucrania planea incorporar IA para enjambres de drones y desarrollar "cohetes baratos" con fabricantes de armas para contrarrestar los drones kamikaze rusos, dijo el ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, en el Foro Globsec de Praga. Tanto Ucrania como Rusia han invertido heavily en tecnología de drones durante la invasión rusa, cambiando el panorama de la guerra moderna. Según Fedorov, los soldados ucranianos enfrentan múltiples desafíos, incluyendo el equipo ruso, la infantería, la escasez de municiones, los drones kamikaze y los drones de vigilancia. En respuesta, las fuerzas ucranianas utilizan sistemas pequeños de defensa aérea, drones de primera persona y drones de largo alcance producidos localmente para atacar objetivos rusos, explicó Fedorov.

21:32 Ucrania Recibe Munición de Artillería Urgente de la Coalición EuroamericanaUcrania está recibiendo una parte de los primeros lotes de munición de obús de la coalición euroamericana, según el ministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Lipavsky, en una conferencia de prensa en Bruselas. Estas municiones de 155 mm son de gran importancia en el campo de batalla, afirmó. Lipavsky también mencionó que la iniciativa de munición checa ha cumplido su promesa, entregando medio millón de proyectiles de gran calibre para fin de año y proporcionando aproximadamente 100,000 piezas cada en julio y agosto.

14:30 Expertos en Ciberseguridad Advierten sobre el Aumento del Riesgo de Guerra Cibernética durante el ConflictoA medida que continúa el conflicto entre Ucrania y Rusia, los expertos en ciberseguridad han expresado su preocupación por el posible aumento de la guerra cibernética. En un informe reciente, una empresa de ciberseguridad advirtió que ambas partes han escalado sus ataques digitales, targeting la infraestructura crítica, los activos militares y las instituciones gubernamentales. Tales ataques podrían disrupt las comunicaciones, paralizar los servicios gubernamentales y potencialmente incluso poner en riesgo vidas.

12:45 UE Acuerda Sanciones contra Actores Cibernéticos RusosEn respuesta al aumento de la amenaza de guerra cibernética, la Unión Europea ha acordado nuevas sanciones contra actores cibernéticos rusos. Las sanciones, que target a individuos y organizaciones creídos estar involucrados en ataques cibernéticos contra Ucrania, incluyen la congelación de activos y restricciones de viaje. La UE destaca la necesidad de hacer responsables a aquellos involucrados en la guerra cibernética y disuadir nuevos ataques.

