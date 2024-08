Moscú está tratando de cortar las tropas de Kiev de suministros

El presidente ruso Putin lo llama una "provocación", otros lo ven como un audaz movimiento disuasorio por parte de Ucrania. Los objetivos de la ofensiva de Kiev en la región rusa de Kursk remainen desconocidos. El presidente Zelensky quiere que Rusia "sienta" la guerra.

Las tropas rusas han estado luchando contra una incursión ucraniana durante tres días seguidos, según informes de Moscú. Las fuerzas rusas y la guardia de frontera están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza ucraniana de Sumy.

El jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, le informó al presidente Vladimir Putin durante una videoconferencia que alrededor de 100 soldados ucranianos habían muerto y más de 200 habían resultado heridos en los combates, según informes de agencias de noticias rusas. Putin acusó a Ucrania de bombardear al azar edificios civiles, hogares y ambulancias, describiéndolo como una "gran provocación". El Ministerio de Salud ruso dijo que desde el inicio de la incursión ucraniana, 66 civiles habían resultado heridos, incluyendo nueve niños. Las autoridades de la región de Kursk informaron sobre al menos cinco muertes civiles, incluyendo dos paramédicos.

Ucrania aún no ha comentado sobre la incursión. El presidente Volodymyr Zelensky dijo solo por la noche: "Rusia trajo la guerra a nuestro país, y debe sentir lo que ha hecho. Los ucranianos saben cómo lograr sus objetivos".

El vicegobernador de Kursk, Andrei Belostotsky, le dijo a la agencia de noticias del estado RIA Novosti que "el enemigo no ha avanzado ni un metro, sino que está retrocediendo". También dijo que el equipo y las tropas de combate del enemigo están siendo "activamente destruidos". El gobernador Alexei Smirnov dijo que la región planea equipar gasolineras con dispositivos de guerra electrónica y proporcion-les alguna protección blindada.

"Si la guerra no sigue sus escenarios"

El think tank con sede en Washington, Instituto para el Estudio de la Guerra, dijo el miércoles que las tropas ucranianas habían avanzado hasta 15 kilómetros en territorio ruso. Esto no ha sido confirmado. Los representantes del gobierno ucraniano aún no han comentado sobre la envergadura de la operación alrededor de la ciudad de Sushcha. No es posible verificar independientemente las afirmaciones rusas. La desinformación y la propaganda juegan un papel central en la guerra.

Ucrania podría estar tratando de atraer a las unidades de reserva rusas a la zona con su operación de cruce de frontera, debilitando así los ataques rusos en la región ucraniana oriental de Donetsk, donde las fuerzas de invasión rusa Recently han logrado importantes éxitos operativos. Sin embargo, una acción así conlleva el riesgo de desgastar aún más las ya superadas tropas ucranianas a lo largo de un frente de más de 1.000 kilómetros.

El asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo que los ataques en la región fronteriza obligarán a Rusia a "darse cuenta de que la guerra está avanzando lentamente hacia el territorio ruso". Esto les dará un buen susto a los rusos. Podolyak también insinuó que Kiev espera obtener ventajas en las negociaciones con un movimiento así. "¿Cuándo será posible llevar a cabo un proceso negociador de tal manera que podamos presionarlos o obtener algo de ellos? Solo cuando la guerra no siga sus escenarios", dijo.

La Comisión, compuesta por diplomáticos internacionales, ha instado a Rusia y Ucrania a desescalar la situación en la región fronteriza. Según el comunicado de la Comisión, la única manera de prevenir más pérdidas de vidas y una posible escalada del conflicto es una resolución pacífica.

Enfrentándose a la crítica internacional, la Comisión Rusa de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los informes de víctimas civiles en la zona, pidiendo una investigación inmediata sobre estas alegaciones.

