Moscú busca reforzar sus estrategias defensivas después del ataque de Kiev.

18:07: Primera Víctima en los Atentados de la Región de MoscúLos ataques con drones de gran escala de Ucrania han provocado la primera muerte en la región de Moscú durante el conflicto en curso contra Rusia. Según informó el gobernador regional Andrei Vorobyov a través de Telegram, una mujer de 46 años murió después de que un drone impactara un edificio residencial en Ramensky, ubicado en las afueras suroeste de la ciudad.

17:23: Putin: Rusia Debe Anticipar Amenazas desde Múltiples DireccionesEn su intervención ante los participantes del ejercicio estratégico "Océano-2024", el presidente ruso Vladimir Putin destacó la importancia de prepararse para repeler la posible agresión militar desde cualquier dirección. "Rusia debe estar preparada para cualquier escenario posible. Nuestras fuerzas armadas deben proteger la soberanía y los intereses de Rusia de manera efectiva y defenderse de cualquier posible agresión militar desde todos los frentes, tanto en tierra como en territorio costero". Además, enfatizó la importancia de la marina en afrontar este desafío.

16:51: Alemania, Francia y Reino Unido Preparan Sanciones contra IránAlemania, Francia y el Reino Unido condenaron la entrega de misiles balísticos de Irán a Rusia. La declaración conjunta afirmó que "esto representa otra escalada en la cooperación militar de Irán con la guerra de Rusia contra Ucrania". Los tres países advirtieron que los misiles iraníes podrían alcanzar territorios europeos, intensificando el sufrimiento de la población ucraniana. Amenazaron con imponer sanciones adicionales, incluidas la suspensión de los acuerdos bilaterales de aviación, dirigidos contra Iran Air, y contra personas y organizaciones involucradas en estas actividades.

16:32: Negociaciones con Ucrania Fuera de la Mesa mientras Tropas en Teritorio RusoEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, descartó cualquier conversación con Ucrania sobre un acuerdo de paz mientras las tropas ucranianas permanezcan en territorio ruso. "No habrá conversaciones hasta que se retiren de nuestro territorio", dijo Shoigu en la televisión estatal rusa. Desde agosto, Ucrania ha lanzado una ofensiva en la región rusa de Kursk, lo que ha provocado la primera incursión de tropas terrestres ucranianas en suelo ruso desde el inicio del conflicto. Shoigu argumentó que la incursión pretendía obligar a Rusia a negociar en los términos de Ucrania y la retirada de sus fuerzas de Donetsk.

16:04: Ex-Guardia Carcelaria se Convierte en Comandante de Primera Línea en la 59.ª BrigadaPara mantener un flujo constante de soldados, tanto Rusia como Ucrania están reclutando presos para el servicio en primera línea. En un testimonio grabado en video, Oleksandr, quien antes era guardia carcelaria, ahora lidera la 59.ª Brigada. "Harán lo que sea necesario para sobrevivir", observó Oleksandr. Los hombres hablan de sus peligrosas experiencias en la batalla.

15:38: Kremlin Acepta Plan Estratégico para Expulsar a las Fuerzas Ucranianas de la Región de KurskSegún el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, el ejército ruso ha desarrollado una estrategia para desplazar a las tropas ucranianas de los territorios rusos que limitan con Kursk. Sin embargo, Peskov no proporcionó más detalles sobre el calendario de ejecución de la operación. Las fuentes del Kremlin informan que, a partir del 6 de agosto, los soldados ucranianos han lanzado un ataque masivo en Kursk, lo que ha supuesto importantes ganancias territoriales.

15:13: Letonia Extiende Medidas de Seguridad Fronteriza Temporales hasta Final de AñoEn respuesta a las preocupaciones de seguridad continuas, Letonia ha decidido mantener la seguridad fronteriza reforzada con Bielorrusia hasta finales de 2024. Justificando la medida, el gobierno citó el alto volumen de cruces ilegales de la frontera y la amenaza persistente de las acciones de Rusia en Ucrania. Como parte de las medidas extendidas, la guardia fronteriza recibirá poderes adicionales para hacer cumplir la seguridad en Latvia Oriental.

14:47: Ucrania Duplica la Producción de Armas en 2024Según las estadísticas del gobierno, Ucrania ha duplicado su producción de armas en 2024 en comparación con el año anterior. El primer ministro Denys Shmyhal anunció que Ucrania tiene como objetivo fabricar más de un millón de drones antes de que termine el año. Reportó que "estamos progresando y la producción de drones está aumentando".

14:23: Analista Militar Aprueba la Llamada de Scholz a Negociaciones de Paz con RusiaEl analista militar Ralph Thiele apoya la propuesta del canciller Olaf Scholz de negociaciones de paz con Rusia. Thiele, sin embargo, enfatiza la urgencia de iniciar estas conversaciones, señalando el potencial de un avance ucraniano en sus posiciones defensivas después de la ofensiva de Kursk. Thiele sostiene que la iniciativa de Scholz debe perseguirse sin demora.

13:52: Instituto de Kiel Advierte: Gasto en Defensa de la UE "Inadecuado"El gasto federal en defensa es "totalmente inadecuado" frente a la amenaza que representa Rusia, según los investigadores del Instituto de Economía Mundial de Kiel. A pesar del discurso de un "punto de inflexión", la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia sigue ensanchándose, según el instituto. Los investigadores proposal

12:59 Rusia Anuncia la Captura de Cuatro Poblaciones Más en DonetskRusia afirma haber capturado cuatro poblaciones más en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo de Fuerzas del Sur ha tomado Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo Oriental Wodiane, y el Grupo Central Halyzynivka, según el Ministerio de Defensa ruso. No hay verificación independiente de estas afirmaciones. Observadores militares ucranianos han marcado tres de las poblaciones (todas excepto Hryhoriwka) como tomadas. Ucrania enfrenta presión en el frente este.

12:20 Moscú Solo Considera a un socio en las NegociacionesSe llevó a cabo una conferencia de paz en Suiza en junio sin Rusia. Ahora, el canciller Olaf Scholz indica su disposición a mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, ¿cómo responde el Kremlin? El ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov muestra esfuerzos diplomáticos, pero no con Europa, informan los corresponsales de ntv.

11:50 Kyiv: Rusia Utiliza Progressivamente Armas QuímicasLas autoridades ucranianas advierten que las fuerzas rusas en Ucrania están recurriendo cada vez más a armas químicas. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania escribe en Facebook que las fuerzas rusas han desplegado municiones peligrosas y agentes químicos 447 veces en agosto solo, y 4,035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania también afirma que los soldados del Kremlin suministran armas químicas y emplean compuestos químicos no identificados. Además, alega que "Rusia viola cínicamente las reglas de la guerra y descuida los normes y compromisos de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción".

11:19 Oficina del Presidente en Kyiv: los Ataques a los Depósitos de Armas Rusas son AdecuadosEl jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania subraya la demanda de su país a sus aliados occidentales para permitir el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andriy Yermak explica que se deben atacar los depósitos de misiles. "La defensa no es escalada." Es sobre el uso de armas occidentales para prevenir el terror, escribe Yermak en Telegram. Las naciones occidentales vacilan en sancionar a Ucrania para usar las armas que les han distribuido en territorio ruso, citando preocupaciones sobre ser arrastradas al conflicto.

10:53 Cicatrices y Lesiones - Rusia Ataca con Multiple Drones y Dos MisilesAl menos tres personas resultaron heridas y se produjeron incendios en estructuras, causando daños, en los ataques con drones y misiles de Rusia, según las autoridades regionales. La defensa aérea interceptó 38 de 46 drones sobre 13 regiones, informó la fuerza aérea en Telegram. Rusia también desplegó dos misiles en su ataque. Las instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas también sufrieron ataques, informó el ministerio de energía en Kyiv, causando interrupciones en las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras.

10:27 Icono Rotos - la Ombudsperson de Derechos de los Niños de Putin se Casa con un OligarcaMaria Lwowa-Belova, la ombudsperson de derechos de los niños de Rusia, que una vez fue admirada como la encarnación de la mujer rusa, ha estado casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Ella y su esposo promovieron valores conservadores, fe cristiana y sus experiencias de criar a numerosos hijos a través de los medios de propaganda. Sin embargo, su unión con su esposo sacerdote puede no ser tan sólida como se thought. Según el portal independiente Verstka, se ha casado con el oligarca Konstantin Malofeey, con quien ha estado cerca durante algún tiempo. Sin embargo, esta unión mantiene cierta ortodoxia, ya que Malofeey es el fundador de la televisión cristiana afín al Kremlin Tsargrad TV y un defensor acérrimo de la monarquía y la guerra rusa.

09:59 Ucrania Lanza una Ola de Ataques sobre MoscúUn ataque con drones ucraniano en Moscú resultó en la muerte de una mujer, según el gobernador local. Los videos muestran explosiones en áreas residenciales. Las fuentes rusas también afirman que se interceptaron 144 drones.

09:32 La Flota Rusa Inicia los Ejercicios 'Ocean-2024'La marina rusa ha iniciado sus maniobras estratégicas 'Ocean-2024' en various waterways del país más grande del mundo por área. Más de 400 buques de guerra, incluidos submarinos, y más de 90,000 personal de diversas unidades navales participarán en los ejercicios hasta el 16 de septiembre, informó el ministro de defensa en Moscú. Los ejercicios se llevan a cabo en el Océano Pacífico, el Océano Ártico, el Mar Báltico, el Mar Caspio y el Mar Mediterráneo, donde Rusia tiene una base en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Dos Muertes en un Incendio en un Oleoducto en la Región Rusa de OrenburgDos personas han fallecido en un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg, informó la agencia de noticias TASS. Se está investigando el origen del fuego. El momento exacto en que comenzó el incendio remains desconocido. Se circularon informes no confirmados sobre el incidente en algunos canales de Telegram rusos el lunes.

08:43 Rusia Rechaza el DiálogoRusia se niega a negociar con Ucrania hasta que sus tropas evacuen los territorios rusos, según la agencia de noticias TASS, citando al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Previously, el portavoz del Kremlin, Peskov, también había rechazado la posibilidad de negociaciones.

08:14 Las Operaciones en los Aeropuertos de Moscú ReanudanLos vuelos en los aeropuertos de Moscú Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo han reanudado, anunció la autoridad de aviación de Rusia, Rosaviatsiya, a través de Telegram. Los vuelos se habían suspendido temporalmente debido a los ataques con drones ucranianos en la región de Moscú.

07:43 Scholz Fija Condición para la Participación Rusa en las NegociacionesEl canciller alemán Olaf Scholz vincula la participación rusa en una posible conferencia de paz sobre Ucrania a ciertas condiciones. Durante un evento del SPD el lunes por la noche, subrayó la necesidad de una ayuda militar esencial para Ucrania contra su agresor, Rusia. También propuso explorar métodos para salir de la situación de guerra. Compartió la ambición del liderazgo ucraniano de celebrar otra conferencia de paz que incluya a Rusia. "Eso es poco factible si la persona que debería sentarse está diciendo simultáneamente 'Voy a seguir atacando'", comentó Scholz, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin. Putin, agregó, incluso expresa un deseo de obtener más territorio ucraniano en el contexto de un plan de paz. "Creo que lo que siempre es crítico en la política es la claridad, la determinación y el carácter. Eso es lo que se necesita para garantizar la paz y la seguridad en Europa", enfatizó el Canciller.

07:18 Fico Acusa al Ejército Ucraniano de Fascismo - Kyiv ProtestaUcrania responde a las acusaciones de simpatías pro-rusas del primer ministro eslovaco Robert Fico. Fico instó a Kyiv a eliminar el "fascismo" de su ejército, según informó Reuters. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano emitió un comunicado en el que stating: "Los soldados ucranianos están defendiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a toda Europa y al mundo libre contra los invasores rusos marcados con la letra 'Z' - un símbolo de la estética fascista de la Rusia moderna". El ministerio añadió que el pueblo ucraniano sufrió "millones de pérdidas" luchando contra el nazismo en el siglo XX. La acusación de Fico de "fascismo" recuerda a la propaganda rusa que a menudo etiqueta al liderazgo ucraniano como nazis. En realidad, los partidos de extrema derecha apenas lograron un 2,4% en las elecciones ucranianas de 2019. Sin embargo, el historiador Timothy Snyder reconoce atributos fascistas en el sistema de Putin.

06:56 Líder Regional Ruso Corrige las Figure de MuertesUna mujer murió y tres civiles resultaron heridos en un ataque con drone por parte de Ucrania en la capital rusa Moscú, según el líder regional Andrei Vorobyov. Lo anunció a través de Telegram, corrigiendo su declaración anterior sobre la muerte de un niño que no pudo confirmar. Se informes que 43 personas están buscando refugio en refugios.

06:25 Greenpeace Investigará los Delitos Ambientales Cometidos por RusiaGreenpeace reabre una oficina en Kyiv. Su objetivo es acelerar los proyectos de reconstrucción en Ucrania e investigar y documentar las violaciones ambientales causadas por la invasión rusa, según la organización ambiental. Ha estado colaborando con organizaciones ambientales locales con este propósito. "Nuestra tarea es ayudar a Ucrania a reconstruir su infraestructura social de manera sostenible mediante el uso de la energía limpia del sol y el viento", dice la jefa de la nueva oficina, Natalya Hosa. Greenpeace suele destacar los daños ambientales en Ucrania debido a la invasión rusa, incluyendo la situación en la planta nuclear ocupada por Rusia en Zaporizhzhia.

06:02 Rusia Informa la Muerte de un Niño en la Región de MoscúDespués de un ataque con drone ucraniano en la región de Moscú, se informes que un niño ha muerto. El líder regional Andrei Vorobyov informó a sus seguidores a través de Telegram que al menos 14 drones ucranianos fueron interceptados en la región de la capital durante la noche. Uno de estos drones encendió un fuego que actualmente está siendo apagado por bomberos. "Desafortunadamente, murió un niño de nueve años", agregó Vorobyov. La interceptación de otro drone en la región de la capital causó al menos un injury cuando los escombros cayeron en un edificio residencial. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó inicialmente que 11 drones habían sido interceptados cerca de la capital rusa.

05:31 Ucrania Rechaza el Ataque con Drone en KyivLas unidades de defensa aérea ucranianas lograron frustrar con éxito un ataque con drone ruso en Kyiv, según la administración militar de la capital ucraniana, según se informó a través de Telegram.

04:36 Rusia: Escombros de Drone Caen en Complejo de EnergíaEscombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa sobre la región de Tula cayeron en un complejo de energía y combustible, informó la agencia de noticias rusa TASS, citando a las autoridades locales. "No hubo víctimas", citó TASS a las autoridades de Tula. El procedimiento operativo y el suministro de bienes a los clientes remained unaffected. La situación está bajo control.

02:17 Defensa Aérea Rusa Derriba Drone sobre MoscúLas fuerzas de defensa aérea rusa interceptaron y derribaron un drone que se dirigía hacia el centro de Moscú, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, en Telegram. El análisis preliminar sugiere que no hubo daños o víctimas donde cayeron los restos, agregó Sobyanin. El lado ucraniano aún no ha reconocido el asunto.

00:12 Zelensky Elogia a Suecia por el Nuevo Paquete de Ayuda Valorado en $445 MillonesEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió a Suecia por un paquete de ayuda militar valorado en aproximadamente $445 millones. El Presidente expresó su gratitud en las redes sociales, destacando "Esta ayuda crucial, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitanque y asistencia financiera para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades de defensa". Fuentes suecas confirman que el paquete también incluye componentes del caza Gripen, destinados a posibles entregas de aviones futuras.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán Designa a Rusia como la "Amenaza Principal para la Paz" en la Frontera Oriental de la OTANEn respuesta a los últimos incidentes de drones rusos en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha designado a Rusia bajo el presidente Vladimir Putin como la "principal amenaza para la paz y la estabilidad" directamente en la frontera oriental de la OTAN. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, "Desafortunadamente, la Rusia de Putin es actualmente la principal amenaza para la paz y la estabilidad directamente en la frontera oriental de la OTAN". El comunicado también citó los últimos episodios de drones en Rumanía y Letonia como evidencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores había declarado, "Colaboramos con nuestros socios de la alianza y ofrecemos nuestro apoyo inquebrantable".

21:42 Portavoz de Prensa de EE. UU. No Puede Confirmar Informes de Transferencias de Cohetes Iraníes a RusiaJohn Kirby, el portavoz de seguridad nacional de EE. UU., compartió que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha verificado informes que indican que Irán ha proporcionado a Rusia misiles balísticos.

21:28 Zelensky Pide Implementación Rápida de Acuerdos de Ayuda con el OesteEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a la implementación rápida de los compromisos de ayuda del Oeste. Según Zelensky, la trayectoria del conflicto depende de la rapidez en la logística de las entregas y el cumplimiento de los compromisos de las naciones aliadas. Él enfatizó, "Lo que es crítico en septiembre debe ser entregado a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político Disidente Ruso Advierte Contra Proporcionar a Putin una "Salida Digna" del Conflicto de UcraniaEl político opositor ruso Vladimir Kara-Mursa advierte al Oeste contra ofrecer al presidente ruso Vladimir Putin una "salida digna" del conflicto de Ucrania. Kara-Mursa opina, "Es imperativo que Vladimir Putin no triunfe sobre Ucrania". Él destacó, "Es crucial que Vladimir Putin no encuentre una salida airosa de este conflicto en Ucrania". Unas pocas semanas después de su liberación en un canje de prisioneros, Kara-Mursa reconoce el cansancio sobre la guerra entre las sociedades occidentales. Sin embargo, él insistió, "Putin debe ser derrotado". Él agrega, "Si, Dios no lo quiera, se permite al régimen de Putin caracterizar el resultado de la guerra como una victoria para sí mismo y permanecer en el poder, nos enfrentaremos a otro conflicto o calamidad dentro de un año o 18 meses".

Puede mantenerse actualizado sobre los últimos desarrollos aquí.

Dado el conflicto en curso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, enfatizó la importancia de prepararse para la agresión militar desde cualquier dirección, stating, "Rusia debe estar lista para cualquier posible escenario. Nuestro ejército debe proteger la soberanía y los intereses de Rusia de manera efectiva y defenderse contra cualquier potencial agresión militar desde todos los ángulos, incluyendo tanto los territorios interiores como costeros".

Dado el conflicto en curso, es crucial que las operaciones militares anticipen posibles amenazas desde diversas direcciones para garantizar la seguridad y la seguridad de Rusia.

Lea también: