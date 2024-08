- Moritz Bleibtreu sobre el tema del parto: "Tenía miedo"

La pregunta más importante que uno puede hacer en la vida, y whose answer should be well-considered, is: Do I want children? Several aspects play a role here. What is the financial situation? Can I really afford offspring? Actor Moritz Bleibtreu discussed these fears with Barbara Schoeneberger in their podcast "Mit den Waffeln einer Frau". It became clear: Bleibtreu feels regret when thinking about having children.

Moritz Bleibtreu lamenta la paternidad tardía

"Si hubiera sabido lo maravilloso que es, habría starting at 18," dijo el actor. Hoy, ve lo que se convirtió en un problema para él y su generación: "El miedo a los hijos que nos inculcaron! El dinero, y necesitas esto y necesitas aquello - y no demasiado temprano!", se les dijo a las mujeres que no se volvieran dependientes. "Mucho de eso es absolutamente correcto, pero mucho de eso es también absolute nonsense," dice. Como padre de un casi 16 años, ha aprendido: "Es todo posible."

Schoeneberger, initially not entirely convinced by Bleibtreu's arguments, agrees in the end. "Si hubiera sabido, me habría gustado empezar antes también," dice la madre de 36 años.

Su madre solo experimentó brevemente al hijo de Bleibtreu

"Si se comienza tan tarde, como la mayoría de la gente hace ahora, se pierde muchos aspectos," continúa Bleibtreu. "Por un lado, se vuelve difícil tener más hijos. Por otro lado, tus padres no están volviéndose más jóvenes. Mi madre solo llegó a ver a mi hijo durante medio año, porque luego falleció," dice la estrella de cine. Ya tenía 38 años cuando nació su hijo. Pronto después, la madre de Bleibtreu, la actriz Monica Bleibtreu, falleció. "Si lo hubiera tenido a los 18, habría tenido una abuela durante 20 años," explica.

Parece que Bleibtreu ha reflexionado mucho sobre este tema de la vacilación sobre tener hijos. "Creo que hemos creado un huevo con este pensamiento anti-autoritario de los años 70, estamos derribando todo lo que es tradicional y conservador," dice Bleibtreu.

Según la Oficina Federal de Estadística, la edad de los padres al nacer su primer hijo ha estado aumentando constantemente en las últimas décadas. Y no solo eso: la tasa de natalidad en Alemania está disminuyendo de manera inusualmente rápida (para obtener más información, haz clic aquí). Hay muchas razones para esto. Crisis climática, guerras, inflación y costos de vida en aumento son solo algunos ejemplos.

El mensaje de Moritz Bleibtreu es claro: No hay necesidad de tener miedo.

Fuentes: "Mit den Waffeln einer Frau" / Oficina Federal de Estadística

Lea también: