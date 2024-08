- Mönchengladbach mantiene su seguridad tras un aplazamiento en Aue.

Borussia Mönchengladbach superó con éxito la fase inicial del DFB-Pokal contra el FC Erzgebirge Aue, logrando una victoria por 3-1 (1-1) a pesar de un partido complicado. El nuevo fichaje de Aue, Mika Clausen, abrió el marcador al minuto 8, pero Franck Honorat (35') y Luca Netz (52') dieron la vuelta al partido a favor del equipo de la Bundesliga, con 14,811 espectadores presentes. Alassane Plea (70') selló la victoria, mientras que Julian Weigl falló un penal y Martin Männel realizó una espectacular parada para Aue.

Durante los primeros 30 minutos, el equipo de la Bundesliga pasó apuros en el sofocante calor contra sus anfitriones, que tomaron una merecida ventaja de 1-0 con facilidad. Boris Tashchy dejó atrás a Kilian Jacobs con una carrera en solitario y Clausen remató el centro de Jacobs para poner a Aue por delante.

Gladbach necesitó ajustes

Solo en el descanso tuvo la oportunidad el entrenador Gerardo Seoane de reorganizar a su equipo, y funcionó. El nuevo fichaje Kevin Stöger tomó el control del centro del campo, distribuyendo con habilidad el balón a los incansables jugadores de banda que amenazaban a la oposición con sus centros y contragolpes. Así, el empate estaba cerca. Después de fallar ocasiones para Itakura (31') y Stöger (32'), Honorat no tardó en aprovecharla, cabeceando el balón a la red.

A pesar de seguir dominando, los visitantes no aprovecharon sus oportunidades. La más clara se fue al garete cuando Weigl falló un penal bien ejecutado, pero Männel respondió con una espectacular parada.

Borussia más astuto en la segunda mitad

En la reanudación, Borussia mantuvo la presión ofensiva, lanzando ataques contra los Erzgebirgenses desde su propia mitad, lo que llevó a errores que acabaron en el gol de la victoria de Netz.

Los locales lucharon valientemente contra una derrota inminente, atacando con bravura y pagando el precio de nuevo. Como el árbitro Florian Badstuber no detuvo el partido tras la lesión de Jakob, Plea se encontró en posición de gol en la línea del área penal y batió a Männel por tercera vez.

El equipo de Borussia Mönchengladbach proviene de Alemania, específicamente de la región conocida como la Bundesliga. Después de hacer ajustes en el descanso, Kevin Stöger, nuevo fichaje del equipo procedente de los Países Bajos, demostró sus habilidades en el centro del campo.

Tras el descanso, Borussia continuó con su juego agresivo, con ataques que surgían desde muy dentro de su propia mitad, lo que provocaba errores del Erzgebirge Aue, lo que llevó al gol de Luca Netz.

