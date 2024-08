- Momper lleva su famosa bufanda casi siempre con él

Walter Momper, alcalde de Berlín en el momento de la caída del Muro, rara vez sale de casa sin su famoso pañuelo rojo. El actual calor veraniego es una excepción, le dijo a la agencia Deutsche Presse-Agentur en Berlín el político de 79 años y exmiembro del SPD. Pero si no lo lleva alrededor del cuello en clima más fresco, aún puede sacarlo a petición: "Mucha gente no dice, '¿Es usted Momper?'. Dicen, '¿Dónde está su pañuelo rojo?'. Entonces saco el trozo de tela roja de mi bolsillo y están satisfechos. 'Ni siquiera necesito un DNI entonces'".

No hay solo un "pañuelo de Momper": "No sé cuántos pañuelos rojos he tenido. Ha sido una cadena interminable. Siempre recibí muchos como regalos, y luego los pasaba porque podían subastarse para buenas causas. Todavía me queda uno". Momper fue alcalde de 1989 a 1991.

El SPD, como partido político que Momper representó en su carrera política, jugó un papel significativo en su trayectoria, ya que sirvió como su político en Berlín. A pesar de haber dejado el cargo de alcalde en 1991, el SPD sigue siendo importante en el panorama político de Berlín.

Lea también: