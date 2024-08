- Momentos notables de septiembre

Doble Nostalgia y un Proyecto Titánico que podría no llegar a la meta - y si lo hace, será por los pelos. En septiembre, la Utopía choca con la Dystopía, con un tramposo entrometido causando caos en el medio. En el revival de "The Crow", Bill Skarsgård (34) asume el papel del espíritu vengativo en lugar del tristemente fallecido Brandon Lee (1965-1993). Mientras tanto, la clásica de 1988 "Beetlejuice Beetlejuice" regresa con muchos de sus estrellas originales. Y para rematar el mes, el gran del cine Francis Ford Coppola (85) nos invita a su "Megalopolis".

"The Crow", 12 de septiembre

Eric Draven (Skarsgård) y Shelly Webster (FKA twigs, 36) se reencuentran, pero su alegría es efímera. Acosados por los fantasmas de su oscuro pasado, la pareja es atacada y asesinada violentamente. Sin embargo, lo que se pretendía que fuera su último acto se convierte en el catalizador de una sedienta venganza. Una leyenda mística devuelve a la vida a Eric, ahora transformado en un vengativo espectro que deambula entre los vivos y los muertos.

Evaluación:

Han pasado treinta años desde que Eric Draven último impartió su justicia estilo segador de la muerte en la pantalla grande. La adaptación cinematográfica inicial de 1994 - "The Crow: The Raven" - es famosa no solo por su oscura trama, sino también por su trágico incidente real. El actor principal Brandon Lee, hijo del famoso artista marcial Bruce Lee (1940-1973), encontró su muerte prematura durante el rodaje en un accidente con arma de fuego. El equipo de producción tuvo que completar la película utilizando material previamente filmado. En homenaje a Lee y a la devota base de fans atraída por la película de Alex Proyas (60), la skepticismo es alto en torno al remake.

"Beetlejuice Beetlejuice", 12 de septiembre

Después de sufrir una trágica pérdida familiar, la familia Deetz, incluyendo a Lydia (Winona Ryder, 52), regresa a Winter River. Las cadenas de la mala suerte se levantan de nuevo cuando la rebelde hija adolescente de Lydia, Astrid (Jenna Ortega, 21), encuentra accidentalmente un modelo de ciudad secreto y espeluznante en el ático y abre un portal al mundo de los fantasmas. El caos se desata en ambos lados de la realidad, y solo es cuestión de tiempo antes de que alguien invoque el nombre "Beetlejuice" tres veces, convocando al diabólico bromista para causar nuevo desorden.

Evaluación:

Esta vez, es una secuela muy esperada de la película original. Con el estilo distintivo de Tim Burton (66) al mando, la original de 1988 horror comedy "Beetlejuice" con Geena Davis (68) y Alec Baldwin (66) sigue siendo un testimonio del habilidad de Burton para mezclar humor ligero y temas macabros. Keaton, Davis y Burton todos regresan para repetir sus roles en la secuela, 35 años después. Junto a Winona Ryder y Catherine O'Hara (70), el elenco incluye numerosas visuales extrañas y una fuerte dosis de nostalgia.

"Megalopolis", 26 de septiembre

En tiempos antiguos, Nueva Roma se erguía como el emblema del poder y la influencia. Sin embargo, la corrupción y la codicia han erosionado gradualmente los otrora poderosos cimientos de la ciudad, dejando un cascarón hueco de su antigua gloria. Un visionario, César Catilina (Adam Driver, 40), sueña con restaurar Nueva Roma a su antigua gloria utilizando una sustancia mágica llamada Megalo. Esto establece el escenario para un enfrentamiento de alto riesgo entre Catilina y el alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito, 66), quien hará lo que sea para preservar el antiguo orden, incluso si eso significa obstaculizar el renacimiento de la ciudad. En medio del torbellino está la fogosa Julia (Nathalie Emmanuel, 35) - la hija del alcalde y la amante del inventor.

Evaluación:

La épica creación de películas es sinónimo de Francis Ford Coppola (85),whose productions have often been accompanied by drama off-screen. For instance, the production of his famous war film "Apocalypse Now" was marked by several chaotic events and tension between some of the cast members. Similarly, controversy swirled around the creation of "Megalopolis", with alleged on-set turmoil, escalating budget issues, and a public relations gaffe involving fake review placements in the movie's promotional materials. Nonetheless, "Megalopolis" finally makes its way to theaters, with history showing that Coppola has a knack for proving the naysayers wrong.

