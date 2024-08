Momento olímpico del día: Tara Davis-Woodhall<unk> su largo camino hasta la cima del podio

Davis-Woodhall voló por el aire la noche del jueves para llevarse la medalla de oro en salto largo, liderando el campo con un esfuerzo de 7.10 metros. Fue un momento de alegría para una mujer que competía en sus segundos Juegos Olímpicos y ha tenido que superar lesiones intensas para reconstruir su carrera, incluyendo dos vértebras rotas, un tobillo y una cadera rotos.

“Ha sido un viaje muy largo. He superado mucho para llegar a este punto, y no creo que ahora mismo me dé cuenta de que soy la campeona olímpica”, dijo el jueves. “Se pondrá en marcha cuando vea a mi familia de nuevo fuera de la pista”.

El viernes en el Stade de France, el peso del momento finalmente la alcanzó.

Al subir al centro del podio de medallas para reclamar su oro, Davis-Woodhall parecía estar en estado de shock por lo que estaba sucediendo. Se tapó la boca con las manos y sus ojos parecían platos.

Se permitió unos saltos de alegría cuando le entregaron la medalla y luchó por contener las lágrimas mientras se la colocaban al cuello.

Agitó la mano al público y levantó los puños, ya que una vida de preparación finalmente dio sus frutos con una medalla de oro que contenía un pedazo de la Torre Eiffel.

Y cuando comenzó a sonar el “The Star-Spangled Banner”, fue demasiado para ella.

Las lágrimas rodaron por las mejillas de Davis-Woodhall mientras sonreía, absorbiendo todo. Las cámaras la captaron susurrando algunas palabras para sí misma: “Lo lograste”.

Es el momento que espera cada olímpico, un sueño hecho realidad en el escenario más grande posible.

Cuando la canción terminó, Davis-Woodhall se secó las lágrimas de los ojos y volvió a agitar la mano al público, su cuerpo vibraba de alegría. Corrió a las gradas para mostrarle a su esposo, medallista paralímpico de tres veces Hunter Woodhall, su nuevo tesoro y compartió otro dulce momento que resonó con su salto a las gradas para un abrazo lloroso después de su victoria la noche del jueves.

Fue un gran contraste con Tokio cuando las familias no pudieron asistir a los Juegos y el estadio masivo que alojó las pruebas de campo y pista estaba principalmente vacío. Davis-Woodhall terminó sexta en aquellos Juegos, solo pudo competir porque se retrasaron un año debido a la pandemia de Covid-19, tal era la gravedad de sus lesiones.

Después de aquellos Juegos, pasó por un período intenso de depresión, dijo.

“No quería estar aquí. No podía verme como campeona olímpica. Después de Tokio, dije: ‘Nunca volveré a hacer eso’”, dijo. “Este año ha sido diferente. He dudado de muchas cosas. Mi nutrición, he estado comiendo carne roja, y es lo mejor que he hecho probablemente”.

Agregó: “Nunca dejo que nada me deprima. He intentado con todas mis fuerzas seguir siendo positiva este año, seguir motivada. Esa motivación se convirtió en manifestación, y la manifestación se convirtió en realidad, y la realidad es que soy una medallista de oro olímpica”.

El triunfo de Davis-Woodhall en salto largo fue la culminación de su amor por los deportes, superando numerosas lesiones para llegar a la cima de su carrera. Después de su victoria emocional, compartió con su esposo, un atleta

Lea también: