Momento olímpico del día: Sydney McLaughlin-Levrone defiende el título de 400m con obstáculos, rompe récord mundial y hace historia

La joven de 25 años, que celebró su cumpleaños el miércoles, estaba verdaderamente en una liga propia al batir su propio récord mundial y obtener la victoria en 50.37 segundos.

Como si eso no fuera suficiente, McLaughlin-Levrone también se convierte en la primera mujer en ganar dos coronas olímpicas de 400m con vallas.

Corrió alrededor del Stade de France con una bandera de EE. UU. alrededor de los hombros y una corona en la cabeza, antes de celebrar con la campeona olímpica de salto largo de EE. UU., Tara Davis-Woodhall.

“Agradecida a Dios por esta oportunidad”, dijo McLaughlin-Levrone. “Agradecida por celebrar mi 25 cumpleaños de esta manera. Fue ayer, simplemente una super oportunidad, ni siquiera puedes imaginarte.

“Mi familia entera está aquí. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar de este momento y prepararnos para el relevo también.

“Es increíble ver cómo nuestro deporte sigue creciendo, para que la gente quiera ver los 400m con vallas, es increíble. Solo un montón de trabajo duro puesto en este año. Sabía que iba a ser una carrera difícil. Una competencia increíble todo el camino alrededor”.

Anna Cockrell de EE. UU. obtuvo la plata corriendo un gran récord personal de 51.87.

El bronce fue para la neerlandesa Femke Bol, quien se perfilaba como la única atleta que podría potencialmente vencer a McLaughlin-Levrone, con 52.15.

El duelo Bol vs. McLaughlin-Levrone fue uno de los más esperados de los Juegos Olímpicos de París.

La pareja parecía estar corriendo cuello y cuello durante gran parte de la carrera, pero la estadounidense se despegó a medida que entraban en los últimos 100 metros para afirmar su autoridad como la mejor vallista del mundo.

Bol parecía destrozada al cruzar la línea y cubrió su rostro con las manos.

“Todo lo que quieres hacer en una final olímpica es poner tu mejor carrera. La cagué. No estoy segura de dónde cometí el error. Solo tuve mucha ácido láctico con 300m por ir. No estoy segura de por qué, realmente no tengo explicación”, dijo Bol.

“Esto es solo una mala carrera. Miraré los aspectos positivos, hablaré con mi entrenador, intentaré disfrutar del bronce”.

McLaughlin-Levrone actualmente parece invencible y tendrá sus ojos puestos en convertirse en la primera mujer en bajar de 50 segundos.

Aún le queda una carrera en estos Juegos Olímpicos mientras EE. UU. busca defender su título de relevos 4x400m, pero será difícil superar lo que fue el momento olímpico del día 13 de estos Juegos.

Después de su victoria histórica, McLaughlin-Levrone expresó su gratitud por el crecimiento del deporte, mencionando el aumento del interés en los 400m con vallas como un espectáculo. (deporte)

Con su excepcional rendimiento en los 400m con vallas, McLaughlin-Levrone está inspirando a una nueva generación de atletas a excel

Lea también: