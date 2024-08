Momento olímpico del día: Enfrentando a gigantes, la buceadora Andrea Spendolini-Sirieix muestra de qué se trata el deporte y la vida

Los Juegos Olímpicos perhaps son el escenario más grande de todos para este teatro de las emociones. Nos maravillamos ante las hazañas de la humanidad, somos testigos de la pasión de nuestros atletas -¿qué es el deporte si no un medio para sentir comunidad e identidad? A veces, sin embargo, recibimos un recordatorio de lo que realmente es el éxito, lejos del oro, la plata y el bronce.

Uno de esos recordatorios llegó el martes en el Centro Acuático de París, construido para estos Juegos.

Andrea Spendolini-Sirieix de Gran Bretaña había entrado al evento individual de plataforma de 10 metros del martes con un bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros con su pareja Lois Toulson. La victoria en la medalla -una de las primeras de Gran Bretaña en 64 años antes del sábado pasado en el clavado femenino- había ganado elogios en toda su nación natal y había llevado lágrimas a los ojos de Spendolini-Sirieix mientras era entrevistada por la tripulación de la BBC, que incluía a su padre, Fred Sirieix.

Fred Sirieix, quien ha aparecido en una serie de programas bien conocidos en el Reino Unido a lo largo de su carrera, estaba en el Centro Acuático viendo a Spendolini-Sirieix sumergirse en los últimos días.

Al igual que su hija, también estaba llorando mientras ayudaba a entrevistar al nuevo héroe británico después de que ganara el bronce y estuvo allí de nuevo para verla competir en el evento individual del martes.

Spendolini-Sirieix entró en la competencia individual con confianza; después de todo, había ganado el bronce y se había mantenido firme contra las dos mejores clavistas del mundo, China's Quan Hongchan y Chen Yuxi en los Campeonatos Mundiales de 2024 en Doha anteriormente este año.

Sin embargo, a medida que transcurría el día, Quan -a quien Spendolini-Sirieix llama su "mei mei [hermana menor en mandarín]"- y Chen realizaron un nivel casi sobrehumano. El primer clavado de la defensora del título olímpico Quan fue literalmente perfecto, ganando 10s de cada juez para moverse al frente en la posición de medalla de oro que nunca soltaría.

Enfrentada a esta presión, Spendolini-Sirieix realizó una actuación admirable en su primer clavado, anotando la cuarta mejor puntuación de la ronda inaugural, pero sus siguientes tres clavados se puntuaron entre los peores de cada ronda, lo que la llevó al séptimo lugar en las posiciones.

A medida que el dúo de estrellas chinas -con el que la clavista británica había competido cara a cara en los mundiales- se elevaba cada vez más y confirmaba su defensa del oro y la plata de Tokio, Spendolini-Sirieix mostró un último destello de su talento con sus 21⁄2 vueltas y media con una vuelta y media de pique, puntuando 81.6 -lo mismo que Quan.

Aunque la clavista del equipo GB terminó en el sexto lugar, la lucha de la joven de 19 años para recuperarse de clavados decepcionantes y terminar con una nota alta mostró la resiliencia de una futura medallista.

Y fue la resiliencia lo que Spendolini-Sirieix demostró más en su entrevista posterior al evento con la BBC, admitiendo que había vuelto de los momentos más bajos para competir en los Juegos Olímpicos.

"Obviamente, no fue el resultado que quería, pero no estoy molesta con la competencia. Quiero decir, las chicas clavaron increíble, clavaron mejor que yo hoy y es porque trabajan muy duro. Entonces sí, como dijiste, no estaba destinado a ser", dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas.

"No estoy incluso como... como sinceramente, no estoy tratando de ser macho, no estoy molesta con mi actuación. Hace tres años, ni siquiera quería estar viva, así que decir... que estoy feliz de estar viva y estoy respirando, y tengo a mi familia para apoyarme".

Antes, después de que se publicaron los resultados, la adolescente corrió a las gradas para pararse en una silla y abrazar a su madre en las gradas, escuchando las palabras que importan más.

"Mi mamá estaba como, 'Solo sigue sonriendo. Estamos orgullosos de ti. Estamos aquí para verte'. Y al final del día, eso es todo lo que puedo pedir", dijo Spendolini-Sirieix.

"Estoy tan feliz de estar aquí, de estar en los Juegos Olímpicos. Ha sido un año muy largo, y no quita mis logros de este año y perder una medalla no cambia quien soy, así que sí, creo que fue simplemente la forma en que Dios dijo, 'Todavía tenemos mucho más que hacer'".

Enfrentada a los dos gigantes y una actuación que estaba por debajo de su usual estándar mundial, Spendolini-Sirieix encarnó lo que son los Juegos Olímpicos y la vida: la lucha por mejorar, levantarse frente a la adversidad y la resiliencia para seguir adelante con "mucho más por hacer".

A pesar de su impresionante actuación en los Campeonatos Mundiales de 2024, Andrea Spendolini-Sirieix de Gran Bretaña enfrentó una fuerte competencia en el evento individual de plataforma de 10 metros. El deporte, en este caso, puso a prueba su resiliencia mientras terminaba en el sexto lugar a pesar de su caída en la forma.

Fred Sirieix, un orgulloso partidario en todo momento, compartió lágrimas de alegría y decepción con su hija, recordándonos que el deporte no es solo sobre victorias, sino también sobre el viaje y las emociones que evoca.

Lea también: