Podcast de Discusión Internacional: 'La Situación' - Mölling percibe la confianza en la ayuda alemana a Ucrania como erosionada

La disputa en curso en el gobierno federal ha socavado significativamente la creencia en la credibilidad de la ayuda a Ucrania de Alemania, según el analista de seguridad Christian Mölling. En el podcast de Der Spiegel "The Situation - internacional", Mölling señala: "Lo que el gobierno federal debería enfocarse es que muchos, casi todos, piensan que podría cortarse el suministro". El director de investigación de la Sociedad Alemana de Política Externa critica que Alemania no ha logrado garantizar que no habrá interrupción en el apoyo: "Todo este alboroto habría sido diferente si se hubiera dicho que pagaremos la factura pase lo que pase, incluso si el acuerdo con los pagos de intereses no funciona".

"Daño significativo a la base"

Esta propuesta de financiar la ayuda a través de intereses sobre los activos rusos congelados en el Oeste es teóricamente sólida, pero una solución técnica con resultados inciertos. "El problema es: El dinero aún no ha llegado y el método de hacerlo llegar a Ucrania no está completamente claro", dice Mölling. "Alemania ha tropezado con este plan, causando daño significativo a la base internacionalmente".

No solo hay incertidumbre para Ucrania, sino también para la industria de armas, que requiere previsibilidad para expandir sus capacidades. Mölling menciona que solo se incluye dinero para la ayuda comprometida previamente en los presupuestos futuros, no para nuevos envíos. Estos serían facilitados mediante un préstamo de los principales países industrializados occidentales a Ucrania, que se reembolsaría con intereses sobre los activos rusos.

"¿Estamos respaldando a Ucrania o no?"

Además, Mölling afirma que los 50 mil millones de dólares solicitados en ayuda a través de pagos de intereses rusos no son tan significativos como pueden parecer. "50 mil millones suena impresionante al principio", reconoce Mölling. Pero al considerar los plazos y los actores involucrados, no es tan sustancial.

En última instancia, no se trata solo de unos pocos miles de millones de dólares en el próximo presupuesto. "La pregunta política central es: ¿Estamos respaldando a Ucrania o no?", dice Mölling en el podcast de Der Spiegel. En este debate, es importante que la ayuda no solo sea sobre Ucrania, sino también sobre la seguridad de Alemania. Esto a menudo pasa desapercibido y no todos los partidos en el gobierno han reconocido que Rusia es una potencia imperialista. Advierte contra actuar como si la amenaza de Rusia pudiera ser repelida sin consecuencias para la prosperidad. "Esa es la mentira de bienvenida", dice. "Pero puedes contar esa mentira, así que todos la cuentan".

La disputa presupuestaria sobre el financiamiento de la ayuda a Ucrania ha complicado aún más la imagen de Alemania en las relaciones internacionales. No llegar a un consenso en este asunto podría potencialmente llevar a una disputa presupuestaria en el gobierno alemán, lo que podría causar aún más daño a la base de sus esfuerzos de ayuda.

