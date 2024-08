La Situación – Internacional - Mölling: La invasión de Kursk daña la fe en la fuerza de Putin

El avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk está desafiando la creencia ampliamente extendida sobre la fuerza del presidente Vladimir Putin, según el experto militar Christian Mölling. En una entrevista del viernes en el podcast de stern "The Situation - International", Mölling declaró: "La narrativa que el Kremlin está impulsando, de que la victoria de Rusia es inevitable, está siendo completamente socavada en este momento". Mölling, director de investigación de la Sociedad Alemana de Política Extranjera, sugiere que este cambio en la percepción podría tener implicaciones incluso para las próximas elecciones estatales del este de Alemania. Sin embargo, a nivel militar, el avance ucraniano es mucho menos significativo, ya que solo implica una pequeña parte del territorio ruso, que Mölling cree que Ucrania luchará por mantener a largo plazo. Él predice: "En dos o tres semanas, veremos titulares que digan 'La marea está cambiando'". Los ucranianos, advierte, dependen en gran medida de una cadena de suministro funcional para abastecer a sus tropas más allá de sus propias fronteras, y esto podría convertirse eventualmente en un problema para ellos.

Putin da prioridad al frente en Donbass

Mölling evalúa que el régimen ruso ha decidido no dividir sus fuerzas militares, uno de los objetivos de la operación ucraniana. Por lo tanto, para Putin, "continuar el ataque a Ucrania, en particular en el frente de Donbass, es más importante que proteger sus propias fronteras y pueblo". No está dispuesto a abandonar la operación ofensiva, incluso si eso significa desplegar conscriptos en la región de Kursk. "Si no se mira el calendario, Rusia naturalmente tiene reservas enormes", dijo Mölling. "Pero las únicas reservas que Rusia puede activar actualmente a corto plazo son los conscriptos".

Advertencia de represalia

A pesar de ello, Mölling no espera inicialmente ninguna destabilización interna de la liderazgo ruso. "Putin tiene a su disposición un aparato de violencia tan grande que puede sofocar inicialmente cualquier protesta", dijo. Él advierte sobre una represalia rusa en respuesta al ataque ucraniano. "La venganza es un motivo para este sistema", dijo. "Esperaría que haya un gran acto de venganza". Especialmente si surge la impresión de debilidad, el régimen de Moscú puede intentar demostrar sus capacidades con un contraataque particularmente brutal.

