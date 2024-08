- Mohammed Rassulof seleccionado para el Oscar alemán

13 películas están en la selección preliminar para la candidatura alemana a los Oscar. Entre ellas se encuentra la nueva película del iraní Mohammed Rassulof, quien huyó a Alemania hace unos meses. "La Semilla de la Higuera Sagrada" es una coproducción alemana que cuenta la historia del impacto de las protestas políticas en Irán en una familia.

También se ha presentado una película protagonizada por Sandra Hüller, "Zwei zu eins" de Natja Brunckhorst. El jurado decidirá qué película representará a Alemania en la categoría de Mejor Película Internacional el 21 y 22 de agosto en Múnich. Así lo anunció German Films, el departamento internacional del cine alemán.

Esto es solo uno de varios pasos antes de que se anuncien oficialmente las nominaciones para los Oscar el 17 de enero.

Películas de Matthias Glasner y Andreas Dresen presentadas

Entre los posibles candidatos alemanes se encuentran el drama "Sterben" de Matthias Glasner, que ya ganó el Premio Golden Film, "Die Ermittlung" de RP Kahl, "In Liebe, Eure Hilde" de Andreas Dresen e "Im toten Winkel" de Ayşe Polat.

Otros candidatos para la candidatura alemana son "Die Herrlichkeit des Lebens" (Georg Maas, Judith Kaufmann), "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen" (Torsten Körner), "Führer und Verführer" (Joachim A. Lang), "Hollywoodgate" (Ibrahim Nash’at), "Sad Jokes" (Fabian Stumm), "Stella. Ein Leben" (Kilian Riedhof) y "Stille" (Erik Borner).

La película alemana nominada para la Mejor Película Internacional el pasado primavera, "Das Lehrerzimmer" de Ilker Çatak, no ganó. El Oscar fue para la producción británica "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer.

Sin embargo, el año pasado, la adaptación alemana de "Im Westen nichts Neues" del director Edward Berger ganó el Oscar a la Mejor Película Internacional, así como otros tres por fotografía, diseño de producción y música de película.

La selección de la candidatura alemana es una etapa preliminar en la carrera por el Oscar internacional. La lista corta de los candidatos internacionales se anunciará el 17 de diciembre. Los Oscar se entregarán el 2 de marzo (hora local, 3 de marzo en Alemania).

Solo cuatro producciones alemanas han ganado el premio a la Mejor Película Internacional hasta ahora. Además de "Im Westen nichts Neues", esto lo lograron "Das Leben der Anderen" de Florian Henckel von Donnersmarck en 2007, la adaptación cinematográfica de "Die Blechtrommel" de Volker Schlöndorff en 1980 y "Nirgendwo in Afrika" de Caroline Link en 2003.

No tengo planes de asistir a las reuniones del jurado de la candidatura al Oscar el mes que viene. Sea cual sea la película seleccionada, estoy satisfecho con la rica oferta cinematográfica de nuestro país y nuestros logros anteriores en los Oscar.

