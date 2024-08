- Modelo, bailarina y cantante: el primer álbum de Anna Ermakova

Anna Ermakova fue conocida principalmente como "la hija de" durante muchos años. Se parecía mucho a su padre, la leyenda del tenis Boris Becker, y muchas personas lo veían primero a él y a ella solo en una segunda mirada. Esto ha estado cambiando sutil y gradualmente.

Ahora, a los 24 años, Ermakova trabaja como modelo, se ganó el corazón de los espectadores en el programa de RTL "Bailando con las Estrellas" y ganó la 16ª temporada del show. Ahora quiere hacer carrera como cantante. Su álbum de debut, titulado "Behind Blue Eyes", sale hoy.

Recordando un "Momento Mágico" en "Bailando con las Estrellas"

El tema principal es una versión de la canción que más emocionó a los espectadores durante su participación en "Bailando con las Estrellas". "Behind Blue Eyes" también representa lo que ha estado sucediendo detrás de sus propios ojos azules en los últimos años.

"Realmente quería versionar 'Behind Blue Eyes'. La canción siempre ha significado mucho para mí - tanto cuando era más joven como por el momento mágico en 'Bailando con las Estrellas'", dijo Ermakova a la Agencia Alemana de Prensa en una entrevista. "Ese fue un momento en el que me sentí aceptada por quien soy - por mí misma y por el público alemán", recordó. Nunca olvidará ese momento.

El álbum completo consiste en canciones de películas conocidas que Ermakova ha reinventado con su cálida, suave pero poderosa y reconocible voz. Suena mucho más madura y expresiva de lo que uno podría haber esperado de la newcomer.

La Música y las Películas Fueron el "Espacio Seguro" de Ermakova

"Cuando crecía, la música y las películas eran increíblemente importantes para mí. Eran mi espacio seguro", dijo Ermakova. Quería reconectar con esa parte más joven de sí misma y descubrirse a sí misma para encontrar su sonido musical - y su género, dijo. "Es un gran viaje de aprendizaje, curación y gratitud para mí, y estoy emocionada de compartirlo".

El álbum incluye 15 pistas, incluyendo un dueto con el cantante de Schlager Florian Silbereisen. Juntos, siguen los pasos de Frank y Nancy Sinatra, Robbie Williams y Nicole Kidman, cantando "Somethin' Stupid". Otras canciones incluyen "Son of a Preacher Man" y "Venus".

"Es una mezcla de diferentes cosas y sonidos de diferentes épocas y géneros. No importa si son intérpretes masculinos o femeninos. Lo tenemos todo", describió la joven de 24 años su álbum, que significa mucho para ella.

Creciendo con el Juicio

"Crecí con tanto juicio que ya me encogía", recordó Ermakova. "Luego, el baile se convirtió en una conexión con mi cuerpo - y el canto ahora me ha conectado con mi voz, con mis palabras y con expresar cómo me siento", dijo.

Ermakova no había dado muchas entrevistas en el pasado. "Cuando crecía, quería mantenerme alejada de eso. Pero no deberías esconderte de la vida y de ser tú mismo". Y quiere seguir construyendo sobre eso musicalmente, como dijo en la entrevista de dpa. Puede imaginarse que esto no será su único trabajo como cantante: "Definitivamente estoystarting

