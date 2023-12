Mitos y verdades sobre el tratamiento de la resaca

Si es así, puede que estés buscando un método para aliviar tu sufrimiento. Hay muchas supuestas curas para la resaca, algunas de las cuales se remontan a siglos atrás.

"Los antiguos griegos creían que comer repollo podía curar la resaca, y los romanos pensaban que una comida de canarios fritos funcionaría", explica el Dr. John Brick, antiguo jefe de investigación del Centro de Estudios sobre el Alcohol, División de Educación y Formación de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, autor de "The Doctor's Hangover Handbook".

"Hoy en día, algunos alemanes creen que un buen desayuno a base de carne roja y plátanos cura la resaca. También hay franceses que beben café fuerte con sal, o chinos que toman té de espinacas", explica. "Algunas de las curas más inusuales para la resaca las utilizan algunas personas en Puerto Rico, que se frotan medio limón bajo el brazo con el que beben".

En realidad, la única cura para la resaca es el tiempo, según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo.

"Una persona debe esperar a que el cuerpo termine de eliminar los subproductos tóxicos del metabolismo del alcohol, se rehidrate, sane el tejido irritado y restablezca la actividad inmunológica y cerebral a la normalidad", según el instituto. Este proceso de recuperación puede durar hasta 24 horas.

¿Hay algo que pueda hacer para facilitar la transición? Es posible, dicen los expertos, pero muchas de las "curas" habituales de la resaca pueden empeorarla. A continuación te explicamos cómo separar la realidad de la ficción.

Mito: Beber un poco más ayuda

Tomar otra copa, o el "pelo del perro que te mordió", es una conocida cura para la resaca, ¿verdad? En realidad no, dicen los expertos.

La razón por la que algunas personas creen que funciona es porque, una vez que pasan los efectos calmantes del alcohol, el cerebro con resaca está sobreestimulado. (También es la razón por la que te despiertas en mitad de la noche una vez que tu cuerpo ha metabolizado el alcohol).

"El cerebro se vuelve hiperexcitable cuando el alcohol desaparece", explica el Dr. Robert Swift, profesor de Psiquiatría y Comportamiento Humano de la Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad Brown, en Providence (Rhode Island).

"Si observamos el cerebro de una persona con resaca, aunque se sienta cansada, en realidad está sobreexcitado", afirma.

Consumir más alcohol normaliza de nuevo el cerebro, "porque estás añadiendo un sedante a tu cerebro excitado", dijo Swift. "Te sientes mejor hasta que el alcohol desaparece y el ciclo se repite en cierto modo".

Realidad: Beber café puede acelerar la recuperación

La respuesta es sí, dependiendo de los síntomas de la resaca, dijo Brick. Si usted es un bebedor de café, saltarse su taza de café por la mañana puede conducir a la abstinencia de cafeína en la parte superior de su resaca.

Pero el café puede irritar el revestimiento del estómago, que ya está inflamado por el alcohol, dijo Brick. Así que si tienes náuseas y mareos, el café sólo puede empeorar las cosas.

"Si tienes resaca, tómate un cuarto de taza de café", sugiere Brick. "La cafeína tarda unos 20 minutos en hacer efecto.

"Si el café no te hace sentir mejor, no bebas más. Obviamente, no es la cura para la resaca".

Mito: Comer comida grasienta ayuda

Olvídate de desayunar comida grasienta a altas horas de la madrugada después de una noche de copas: estás añadiendo un insulto a la herida, dice Swift: "La comida grasienta es más difícil de digerir, así que probablemente sea bueno evitarla".

Comer alimentos grasientos tampoco tiene mucho sentido. El alcohol que bebemos, llamado alcohol etílico o etanol, es el subproducto de la fermentación de carbohidratos y almidones, normalmente algún tipo de grano, uva o baya. Aunque puede dar lugar a sabrosas bebidas, el etanol también es un disolvente, explica Brick.

"Corta la grasa del estómago de la misma forma que limpia la grasa de las piezas aceitosas de los coches", explica.

En su lugar, los expertos sugieren utilizar la comida para prevenir la resaca, comiendo antes de tomar la primera copa.

"Comer alimentos ricos en proteínas y carbohidratos puede ralentizar considerablemente la absorción del alcohol", afirma Brick. "Cuanto más despacio llegue el alcohol al cerebro, menos rápido será el 'shock' cerebral".

Realidad: Los electrolitos ayudan

El alcohol deshidrata, por lo que el dolor de cabeza y otros síntomas de la resaca pueden deberse en parte a la constricción de los vasos sanguíneos y a la pérdida de electrolitos, minerales esenciales como el sodio, el calcio y el potasio que el cuerpo necesita.

Si has vomitado, has perdido aún más electrolitos, y todo esto puede provocar fatiga, confusión, ritmo cardiaco irregular, problemas digestivos y mucho más.

Reponer los líquidos perdidos con agua o un tipo de bebida deportiva con electrolitos extra puede ayudar a impulsar la recuperación de la resaca, afirma Swift.

Mito: Tomar paracetamol antes de acostarse puede evitar la resaca

Tomar analgésicos sin receta puede ser peligroso, sobre todo si se toman demasiados en estado de embriaguez, dicen los expertos. Tomar paracetamol, como el Tylenol, puede dañar aún más tu sobrecargado hígado, mientras que la aspirina y el ibuprofeno pueden irritar el revestimiento de tu estómago.

"Nunca, nunca tomes alcohol con paracetamol o Tylenol", dice Swift. "De hecho, una sobredosis de Tylenol puede causar daños en el hígado".

Pero la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno están "teóricamente" bien, añadió.

"Aunque tienden a ser antiinflamatoriosen el organismo, pueden causar inflamación en el estómago", dijo Swift. "No los tomes con el estómago vacío; toma siempre los antiinflamatorios con comida".

Dato: Bebe tanta agua como puedas

Aunque el hígado se encarga de la mayor parte del alcohol, una pequeña cantidad sale del cuerpo sin cambios a través del sudor, la orina y la respiración.

Levántate, haz algunos estiramientos ligeros y camina, y bebe mucha agua para favorecer la micción, dice Brick.

"Antes de irte a dormir y al levantarte, bebe tanta agua como puedas", dice. También puedes tomar un multivitamínico "antes de ducharte por la mañana (para) reponer las vitaminas, minerales y otros nutrientes perdidos."

Si prefieres tomar algo caliente y relajante, Brick sugiere caldo u otras sopas caseras.

"Estos también ayudarán a reponer las sales perdidas, incluido el potasio y otras sustancias", dijo, "pero no te harán recuperar la sobriedad más rápido ni mejorarán el deterioro debido a la intoxicación o la resaca".

Mito: las pastillas para la resaca pueden ayudar

Los estantes de las tiendas están repletos de supuestas curas para la resaca. Por desgracia, no hay pruebas de que funcionen. En 2020, unos investigadores publicaron lo que denominaron el "mayor ensayo aleatorizado doble ciego controlado con placebo" del mundo sobre suplementos que contienen vitaminas, minerales, extractos de plantas y antioxidantes, y no encontraron ninguna mejora real de los síntomas de la resaca.

Incluso si una solución funciona, es probable que no solucione todos los síntomas, dicen los expertos.

"Los efectos del alcohol y las bebidas alcohólicas son tan complicados, tan complejos", dice Swift, "que cualquier solución puede tratar uno o dos de los síntomas, pero no los tratará todos".

¿Qué sí funciona para la resaca? Tiempo. Según los expertos, el organismo tarda en liberar todas las toxinas que causan el malestar. Y la única forma de prevenir la resaca es abstenerse.

