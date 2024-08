- Misterios, encuentros con fantasmas y enigmas durante la larga noche de los museos

Desentrañando Misterios, Agencias de Espionaje y Consejos: Alrededor de 75 casas participarán en la Larga Noche de Museos de Berlín el sábado por la noche, revelando verdades ocultas en la ciudad este año. Desde las 6:00 PM hasta las 2:00 AM del domingo, organizado por Kulturprojekte Berlin, planean iluminar "artefactos misteriosos, escalofriantes y hasta audaces" bajo el tema "Joyas Ocultas de Berlín".

Por solo 18 euros (rebajado a 12 euros), los visitantes tendrán acceso a alrededor de 750 eventos. Este enfoque colaborativo de numerosos museos, que ofrece autobuses de enlace y una sola entrada, es una innovación de Berlín. Muchas ciudades, tanto dentro como fuera de Alemania, han adoptado y ajustado este concepto próspero. Por ejemplo, París alberga la "Nuit blanche".

Actuaciones de músicos, cuentos de fantasmas y visitas exclusivas forman parte de las atracciones. El auditorio en decadencia del Museo Histórico Médico de Berlín acogerá una historia musical de fantasmas. La Neue Nationalgalerie presentará un aspecto menos conocido del artista estadounidense Andy Warhol (1928-1987). Certain houses will open up usually inaccessible areas, organizers highlight.

For instance, the memorial site Berlin-Hohenschönhausen offers a special tour of the former Stasi prison's kitchen and infirmary. The Schwules Museum will unveil its archive storage room. Music acts will be provided by Fotografiska Berlin and the Gropius Bau, while other museums will conduct workshops, like the Kunstgewerbemuseum and the Gemaldegalerie.

While exploring the various events during Berlin's Long Night of Museums, one might find themselves Searching for clues in the decaying auditorium of Berlin's Medical Historical Museum, as it presents a musical ghost story. As the night progresses, visitors could also delve deeper into the archives of the Schwules Museum, another participating house, in search of hidden stories and artifacts.

