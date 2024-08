- Misión de la ciudad: personas sin hogar durante todo el año

Sombreros, agua, protector solar - incluso en días calurosos, muchas personas sin hogar necesitan. "La falta de hogar no es solo un problema de invierno", dice Barbara Breuer, portavoz de la Misión Urbana de Berlín, que opera el Autobús Caliente. "No puedes ducharte, estás tumbado en el concreto duro en el calor, no tienes protector solar, tus manos pegan - no es agradable".

Los miembros del personal llevan bebidas y comida a las personas sin hogar o les aconsejan sobre la protección contra el calor utilizando el Autobús Caliente. El Departamento Senatorial de Asuntos Sociales enumera docenas de iniciativas de alivio del calor. Breuer dice que la ayuda es bien recibida, con personas muy agradecidas.

Según Breuer, el Autobús Caliente a menudo llega a personas con discapacidad y se involucra en conversaciones con ellas. "Si tienes relaciones con las personas, puedes abordar sus necesidades y adaptar la ayuda", dice. Por lo tanto, la Misión Urbana busca mantener el contacto en el verano. "En verano, los refugios de emergencia están cerrados, las personas están abandonadas a su suerte". La falta de hogar debe ser vista durante todo el año.

El Servicio Meteorológico Alemán espera temperaturas de hasta 31°C para Berlín y Brandeburgo hoy.

