Mis padres fueron a ver Alien el año antes de que yo naciera.

Mis padres, que comenzaron a salir en la ciudad de Nueva York en la década de 1970, tuvieron varias experiencias cruciales en el cine como pareja joven, desde ver "Tiburón" hasta "Star Wars", que los pusieron en una trayectoria cinematográfica bastante distinta que toda nuestra familia ha llegado a compartir: un cariño por las películas de ciencia ficción y de monstruos.

"Cuando tu madre y yo estábamos saliendo, era una forma - cuando ibas a una cita - entrabas en una sala oscura y te perdías en ese nuevo entorno", dijo mi padre, Harry Heching, durante una reciente charla.

El año antes de que yo apareciera, mis entonces recién casados padres fueron a ver una nueva película de ciencia ficción en junio de 1979 que podría haber sido simplemente otra entrada en el género que estaba experimentando un auge tras el estreno de "Star Wars" en 1977. Esa película fue "Alien", de Ridley Scott, y ninguno de mis padres volvió a ser el mismo después de verla.

"Lo que me impactó la primera vez que la vi, y pensé que era tan brillante - al menos durante media hora,maybe más - todo está muy muy oscuro. Es difícil distinguir algo. No sabes dónde están", dijo Harry. "Oyes cómo hablan entre ellos de una manera muy conversacional, están murmurando entre sí, y está oscuro. No sabes qué está pasando... hasta la escena en la que ese tipo está en la mesa", añadió, en referencia a la icónica y horrorosa escena de la cafetería en la que el personaje interpretado por John Hurt encuentra su fin prematuro y grotesco. (Esa escena también me quitó las ganas de comer fideos durante años.)

Mi madre Marge tiene difficulty pointing out a specific memory from the first time she saw "Alien" or "Aliens", simply because, regardless of the fact that she's seen the movies dozens of times, "it's like I'm seeing them for the first time again."

Regarding the climactic final scene between "Alien" heroine Ellen Ripley, played by Sigourney Weaver, and the menacing xenomorph, Marge continued to say that "no matter how many times I see the movie, I know exactly where the alien is, I know exactly what's going to happen, I know exactly how the hand is going to come out, whatever. Every time it happens, it makes me jump!"

Because the thrill of going to the movies was so intrinsic to how my parents chose to entertain themselves, it carried over to myself and my two younger brothers, to the point that when we're all together - even to this day - we invariably end up talking about movies. And most often, the "Alien" franchise is at the top of the discussion.

While my middle brother Josh and I share a memory of cowering in a corner of the TV room intentando ver one of the first two movies with our parents, my youngest brother Gideon came to appreciate the franchise a bit later in life (which is not to say he isn't similarly scarred - he recounted how, at the age of 6 or 7 while on vacation, he saw the scariest part of the 1997 space-horror "Event Horizon" alongside my father, saying it was "the most messed up thing" he’d ever seen).

Gideon has grown into a discerning cinephile with a taste for genre fare, like the rest of us, and asserts that it’s due to our formative experiences and the types of movies our parents watched when we were younger – and still do, to this day.

“We have similar tastes because you guys raised us on the same movies that you love,” he said. “The fact that we had ‘Star Wars’ and ‘Indiana Jones’ on VHS – I watched those so many times as a kid that that shaped my tastes moving forward.”

Las sensaciones de una familia fan de 'Alien' ante la nueva película

Como familia, sentimos una mezcla de emoción y una buena dosis de aprensión ante el estreno esta semana de la última película de la franquicia, "Alien: Romulus".

La franquicia de "Alien" es extraordinaria pero a veces irregular. La película de Ridley Scott fue seguida por la magistral y revolucionaria secuela de James Cameron, "Aliens", de 1986, que a su vez fue seguida por la controvertida "Alien 3" de David Fincher en 1992. Aunque muestra algunas excelentes interpretaciones y un clímax poderoso, la tercera parte se ve eclipsada por su oscura crudeza, y los efectos no han envejecido bien.

A partir de ahí, la franquicia se adentró en territorio más estrambótico, con "Alien Resurrection" de 1997 -otra película de resultados mixtos- y las más B-movie "Alien vs. Predator" de la década del 2000. Luego, Scott regresó, más o menos, al mundo de "Alien" para sus películas "Prometheus" y "Alien: Covenant" en la década del 2010, que finalmente decepcionaron a los fans debido a la falta de sentido en el marco más amplio de las películas anteriores.

Mientras se había anunciado durante mucho tiempo una quinta entrega de la franquicia original, "Romulus" es la primera película en situarse dentro del timeline original de "Alien" en más de 25 años.

Mi madre es la más escéptica de todos, quien, después de ver el tráiler final de “Romulus”, me escribió en un mensaje de texto: “En serio? ¡Han quitado toda la intriga y sutileza y van directo a lo sangriento! ¿Y quiénes son estos personajes vacuos?” Además, dijo que ninguno de los actores parecía “encajar en el dedo gordo” de las botas que dejó Weaver’s Ripley, y que “definitivamente no” vería la película en el cine.

“Realmente no estoy emocionado en absoluto. La veré, pero más por mi compromiso con la franquicia en general”, escribió Josh por correo electrónico. “Pero no estoy particularmente emocionado. Puede que tenga que ver con el hecho de que creo que todas las películas que salen ahora son reboots y secuelas. Nada verdaderamente original”.

Aunque mi padre estuvo de acuerdo en que “Romulus” no parece que “romperá nuevos terrenos”, Gideon sonó un poco más optimista.

“Tan pronto como vi que (Ridley Scott) finalmente entregó las riendas a alguien más, me emocioné”, dijo, refiriéndose a lo descontentos que estábamos como familia con las no tan “Alien” películas de Scott, “Prometheus” y “Alien: Covenant” de 2012 y 2017, respectivamente. También dijo que le pareció prometedora la nueva “Romulus”, dirigida por Fede Álvarez, quien estuvo al mando de la bien recibida “No respires”.

“Si esperas algo que vuelva a capturar la magia de las primeras dos (‘Alien’ películas), eso no es realmente justo”, agregó. “Mientras sea una vuelta a lo básico”.

Esa magia original de la película es algo que mi familia verdaderamente disfruta, desde conversaciones como la citada aquí hasta incontables discusiones similares, usualmente durante una rara cena familiar cuando estamos todos juntos. Prueba de ello: la cantidad de veces que citamos “Aliens” entre nosotros, especialmente las líneas dichas por el gran Bill Paxton.

“Fin del juego, fin del juego!”

La experiencia de ver “Alien” en junio de 1979 se convirtió en un punto de inflexión en las preferencias cinematográficas de mis padres, lo que los llevó a disfrutar de películas de ciencia ficción y monstruos como entretenimiento familiar.

Como testimonio de su amor duradero por la franquicia “Alien”, siguen citando líneas de la película, especialmente la famosa línea de Bill Paxton, “Fin del juego, fin del juego”.

