- Mirando a través del ojo: Los influencers conceden acceso a personas desconocidas

¿Cuánto pagas de alquiler cada mes? y ¿Me dejarías echar un vistazo a tu lugar? - Preguntas que no muchas personas pueden responder cómodamente. Pero estas son exactly las preguntas que el influyente Caleb Simpson de Nueva York hace, y lo han llevado a tener 8.6 millones de seguidores en Tiktok. Su estrategia sigue siendo constante: las personas revelan su cifra de alquiler y luego ofrecen un recorrido por su apartamento. Una tendencia que nació en Nueva York ahora se ha extendido a Berlín, Múnich y Hamburgo.

Lo que hace que estos videos cortos sean diferentes es que ofrecen una visión única de los espacios personales de las personas, completos con sus propias historias. Es como espiar por una cerradura o una rendija en una puerta. Cosas que generalmente quedan ocultas salen a la luz a través de este formato. Simpson ha subido numerosos videos de este tipo en Tiktok, Instagram y YouTube, que presentan a un artista en su penthouse de Manhattan, a un fotógrafo en su apartamento parisino o a un arquitecto en su propia casa diseñada en Hong Kong.

Caleb Simpson y su concepto

Aunque no se considera el iniciador de la tendencia, Caleb Simpson es uno de los creadores de contenido más famosos de Tiktok conocido por liderar recorridos por apartamentos en todo el mundo. La idea para sus videos surgió hace unos dos años cuando notó que la gente preguntaba por el alquiler en las redes sociales. "Se encendió una bombilla y pensé: '¿Y si también pudiera entrar en el apartamento de esa persona?'" recuerda el estadounidense de 32 años.

"Al mismo tiempo, pensé que era la idea más absurda", se ríe. ¿Quién permitiría que alguien entrara en su apartamento? Pero: si funcionaba, todo el mundo hablaría de ello. Al principio, tuvo que acercarse a unas cien personas al día antes de que alguien aceptara dejarlo entrar, recuerda Simpson.

Después de los primeros videos, su popularidad aumentó, especialmente en la Ciudad de Nueva York. Desde entonces, filmar recorridos por apartamentos se ha vuelto más fácil. Ahora, incluso recibe solicitudes de personas que quieren mostrar sus apartamentos. Personalidades populares como la actriz Scarlett Johansson también aparecen en sus videos -aunque solo mostró su oficina de Nueva York, un video que ha sido visto más de 50 millones de veces.

La tendencia se extiende por el mundo

Al igual que Caleb Simpson, la tendencia también ha viajado muy lejos. En Francia, Samuel y Victoria ofrecen recorridos por apartamentos de lujo en París, Toulouse y Marsella. En Texas, Spencer Moore pregunta a desconocidos en las calles de Houston y Dallas sobre su alquiler. Y el fenómeno de las redes sociales también ha llegado a Alemania.

Se identifica como un "entertainer de bienes raíces", pero ciertamente no como un agente de bienes raíces: Leon Sandow, conocido en las redes sociales como "Mr. Unreal Estate". El nombre le queda bien -en Berlín, Múnich o Hamburgo, Mr. Unreal Estate lidera recorridos por "casas y apartamentos increíbles". Siempre ha sido curioso por lo que hay detrás de las puertas de otros apartamentos. "No hay nada más privado que el hogar -excepto perhaps los pensamientos. El hogar habla mucho de una persona", explica.

Con una camisa blanca, pajarita negra y suspensores, Mr. Unreal Estate tiene dos formatos de video. "Lo adopté porque me pareció supergenial y noté que nadie en Alemania lo estaba haciendo todavía", explica el de 27 años de Potsdam. Desde que comenzó a principios de 2023, Mr. Unreal Estate ha reunido 240.000 seguidores en Instagram. En su otra serie de videos originales, lidera recorridos por villas de lujo que están a la venta.

La motivación detrás del éxito

Pero ¿qué hace que ver en el interior de los hogares de desconocidos sea tan atractivo para millones de personas? Es probable que estos videos satisfagan una variedad de necesidades psicológicas, explica Josephine B. Schmitt, científica de la comunicación en el Centro de Estudios Avanzados de Internet (CAIS, Bochum). "Muchas personas encuentran emocionante ver y aprender cosas que normalmente les están ocultas", dice Schmitt. Esta curiosidad puede satisfacerse con vislumbres de hogares de lo contrario cerrados.

Además, los espectadores pueden compararse inconscientemente con otros cuando miran el interior de un hogar de un desconocido. Esto puede llevar a sentirse validado ("Mi hogar es más bonito") o desear mejorar ("Quiero una mesa como esa también"). Estos efectos pueden ocurrir al examinar las vidas de desconocidos y conocidos. Sin embargo, Schmitt siente que los "valores de referencia" al examinar las vidas de celebridades son más cautivadores y atractivos.

"¿Cuánto pagas de alquiler?" y "¿Me dejarías ver tu apartamento?" parecen ser preguntas que muchas personas están dispuestas a responder. ¿Hay un patrón de qué tipo de persona permite vislumbres privados? Es difícil decirlo, encuentra Caleb Simpson. Diría que son principalmente personas que son activas en las redes sociales, es decir, de 30 años o menos.

En Alemania, es difícil encontrar personas que estén dispuestas a dejarte entrar en sus hogares, dice el "entertainer de bienes raíces" alemán Sandhowe. "Simplemente es una cuestión de mentalidad aquí en Alemania", explica. Los alemanes tienden a ser más reservados sobre sus vidas privadas. Pero eso es lo que hace que el formato sea tan poderoso, piensa, porque convierte lo imposible en posible. Así que, si viajas a ciudades alemanas en el futuro, sabrás qué escuchar cuando oigas: "¿Cuánto pagas de alquiler?".

La tendencia de los recorridos por apartamentos, iniciada por Caleb Simpson, también ha ganado popularidad en la Unión Europea, con personas como Leon Sandow en Alemania liderando recorridos por apartamentos y hogares únicos. La Unión Europea, con sus diversas culturas y estilos arquitectónicos, ofrece un fascinante abanico de espacios personales para explorar.

El concepto de Caleb Simpson de recorridos por apartamentos ha inspirado a creadores de contenido en todo el mundo, incluidos Samuel y Victoria en Francia y Spencer Moore en Texas, que aplican esta tendencia a sus contextos locales, satisfaciendo la curiosidad del público global sobre diferentes espacios de vida.

