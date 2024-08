Ministro israelí indignado por una declaración sobre Gaza

Bezalel Smotrich aceptaría la muerte por hambre de dos millones de personas para forzar la liberación de rehenes de Hamas. Sus declaraciones han provocado duras críticas de los aliados occidentales. Berlín ha sido claro.

Alemania, Francia y la UE han expresado su indignación por los comentarios del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, en los que lamentó la ayuda alimentaria a los palestinos en Gaza y justificó el hambre como moralmente aceptable. "Estas son declaraciones completamente inaceptables e ofensivas del ministro de Finanzas israelí. Las rechazamos en los términos más enérgicos", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

"Es un deber de la humanidad y un principio fundamental del derecho humanitario internacional que los civiles deben ser protegidos incluso en la guerra y tener acceso al agua y al alimento", dijo el portavoz.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que esperan que el gobierno israelí se distancie claramente de las palabras de Smotrich. Las declaraciones mostraron nuevamente su desprecio por el derecho internacional y los principios básicos de la humanidad. Negar intencionalmente el alimento a los civiles es un crimen de guerra.

Smotrich dijo, según los medios israelíes, que bloquear la ayuda hasta que se liberen todos los rehenes retenidos por Hamas es moral y justificado, incluso si significa que dos millones de personas en Gaza mueren de hambre. Pero la comunidad internacional no lo permitirá, dijo.

Se solicitan órdenes de arresto contra Netanyahu y su equipo

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés calificó los comentarios de "escandalosos" y instó al gobierno israelí a "condenar enérgicamente estos comentarios inaceptables". "Francia recuerda que la prestación de ayuda humanitaria a dos millones de civiles en una situación desesperada en un territorio bajo bloqueo y whose access points are controlled by Israel is a commitment under international humanitarian law, as recalled by the International Court of Justice."

Preguntado si el gobierno alemán ve una intención genocida ("intención genocida") en estas declaraciones o las evalúa como tal, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo: "Estoy seguro de que estas declaraciones también serán vigiladas de cerca en La Haya, donde se están discutiendo actualmente estas cuestiones".

El 21 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros israelíes. Se les acusa, entre otras cosas, de ser responsables de la muerte por hambre de civiles como método de guerra, así como de asesinatos arbitrar

