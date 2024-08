- Ministro de Renania del Norte-Westfalia: Sanciones penales por conducir bajo los efectos del alcohol

El Ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia, Benjamin Limbach (Verdes), aboga por no tratar el evasion de tarifas como un delito o una infracción administrativa. "No hay una razón de peso para castigar la evasion de tarifas", dijo en una entrevista con WDR 5. Criticó la práctica de utilizar fondos públicos para perseguir reclamaciones privadas, señalando que las agencias de aplicación de la ley no deben utilizarse para cobrar deudas de empresas privadas. Suggestió que las compañías de transporte deben ser responsables de asegurarse de que los pasajeros tengan boletos válidos, por ejemplo, a través de controles de acceso. Limbach también llamó a redirigir los recursos de perseguir delitos menores a abordar delitos más graves como la violencia contra los servicios de emergencia y el crimen organizado.

En noviembre de 2023, el Ministro Federal de Justicia Marco Buschmann (FDP) propuso reformas al Código Penal que descriminalizarían la evasion de tarifas, reclasificándola como una infracción administrativa. Sin embargo, la propuesta ha quedado estancada. Un grupo de criminólogos y otros académicos han escrito una carta abierta a Buschmann, instándolo a no tratar la evasion de tarifas ni como un delito ni como una infracción administrativa. Argumentan que la ley actual afecta de manera desproporcionada a personas pobres y vulnerables, como aquellos que luchan con adicción a las drogas. La Asociación de Empresas de Transporte Alemán (VDV) y la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios se oponen a la propuesta, argumentando que la evasion de tarifas debe seguir siendo un delito.

En Alemania, la evasion de tarifas es actualmente un delito federal, castigada con una multa o prisión de hasta un año. Reclasificarla como una infracción administrativa tendría implicaciones para los gobiernos locales, ya que los cuerpos administrativos en lugar de los fiscales públicos y los tribunales manejarían los casos.

