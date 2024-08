Ministro de policía de derecha provocado en el Monte del Templo

El Monte del Templo es el lugar sagrado más sensible de Jerusalén. A los judíos se les permite visitarlo bajo un acuerdo con las autoridades musulmanas, pero no rezar allí. El ministro de policía de extrema derecha de Israel, Ben-Gvir, quiere cambiar eso y ha causado controversia con sus declaraciones durante una visita al sitio.

El ministro de policía de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha vuelto a provocar con una visita al Monte del Templo en Jerusalén, donde ha pedido permitir el rezo judío. En un video grabado en el lugar y publicado en X, Ben-Gvir también ha reiterado su oposición a las negociaciones con Hamas sobre un alto el fuego en la guerra de Gaza y la liberación de rehenes israelíes aún retenidos en la Franja de Gaza. Ha jurado "derrotar a Hamas".

Alrededor de 2.250 judíos "rezaron, bailaron y ondearon banderas israelíes" en el Monte del Templo por la mañana del lunes, según la Waqf jordana, que administra el sitio. La policía israelí impuso restricciones y solo permitió la entrada de "algunos fieles musulmanes", dijo un funcionario que wished to remain anonymous.

Tisha Beav, un día de luto por la destrucción del Templo Judío por los romanos en el 70 d.C., es conmemorado por los judíos. El Monte del Templo (Al-Haram al-Sharif), con la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado del islam y el epicentro del conflicto israelí-palestino. Está bajo administración musulmana, mientras que Israel es responsable de la seguridad.

Sin embargo, el sitio también es sagrado para los judíos, ya que dos templos judíos estuvieron allí en el pasado. Aunque pueden entrar bajo un acuerdo de status quo hecho después de la ocupación de Israel de Jerusalén Oriental en 1967, no se les permite oficialmente rezar allí - una restricción que los israelíes de derecha a menudo desafían.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu dijo después de la visita de Ben-Gvir que la política de Israel sobre el Monte del Templo no había cambiado. La acción de Ben-Gvir en el Monte del Templo fue una excepción al status quo, que no sería cambiado. No habría "ninguna política privada de ningún ministro en el Monte del Templo - ni el ministro del interior ni ningún otro ministro", dijo. Los medios de comunicación israelíes publicaron imágenes que muestran a decenas de fieles judíos rezando durante la visita del ministro.

Ben-Gvir ha criticado anteriormente el acuerdo con las autoridades musulmanas como "racista" y discriminatorio contra los judíos. Los palestinos temen que Israel quiera ampliar su control sobre el sitio sagrado.

Según los medios de comunicación israelíes, más de 1.600 judíos visitaron el Monte del Templo por la mañana del lunes. La Autoridad Palestina condenó esto. El líder de la oposición Yair Lapid criticó la "campaña en el Monte del Templo" de Ben-Gvir, que dijo que contradecía la posición de las fuerzas de seguridad de Israel y ponía en peligro vidas. La describió como "un grupo de extremistas irresponsables dentro del gobierno".

Ben-Gvir ya había publicado un video provocador en julio en el que se le ve visitando el Monte del Templo en Jerusalén. "He venido al lugar más importante para el pueblo judío para rezar por el regreso de los rehenes a casa, pero no a través de un acuerdo de rendición", dijo Ben-Gvir en el video, que le muestra cerca de la Cúpula de la Roca.

Ben-Gvir es un firme oponente de un acuerdo de canje de prisioneros entre Israel y la organización palestina islámica radical Hamas, que lanzó un gran ataque contra Israel el 7 de octubre, lo que desencadenó la guerra de la Franja de Gaza. Recently, ha amenazado repetidamente al primer ministro Netanyahu con el colapso de la coalición si este último hace concesiones a Hamas.

Los territorios palestinos, específicamente el Monte del Templo en Jerusalén, es un sitio de significativa controversia religiosa y política. A pesar del acuerdo con las autoridades musulmanas, el ministro de extrema derecha de Israel, Ben-Gvir, ha pedido permitir el rezo judío en el sitio.

