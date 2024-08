- Ministro: Aumento de la asignación de la policía'sin duda'

El sindicato de policía (GdP) en Sarre ha encontrado una audiencia receptiva en el ministro del Interior Reinhold Jost (SPD) en lo que respecta a su demanda de aumento de la asignación policial. "Que es necesario y sensato es, en mi opinión, indiscutible, especialmente desde que Renania-Palatinado ha aumentado la asignación", dijo en una conversación con la agencia alemana de prensa. "Debemos asegurarnos de no quedarnos demasiado atrás".

Según GdP, el estado vecino ha aumentado la asignación en un 37 por ciento a partir del 1 de julio, de 132 a 180 euros. Con 135,14 euros al mes, Sarre se encuentra entre los más bajos en la comparación nacional. No solo es injusto, dijo el jefe de GdP de Sarre Andreas Rinnert, sino que también afecta el número de solicitantes en el estado.

La oferta de solicitantes se ha vuelto "notablemente menor" debido al aumento en Renania-Palatinado. Por lo tanto, el sindicato de policía exige una asignación policial uniforme a nivel nacional de 300 euros - al menos el doble de la tasa actual y su continuación durante la jubilación. Esto se abolió en Sarre por razones de costos en 2010, pero existe en Baviera, Renania del Norte-Westfalia, Sajonia y Bremen.

Jost anunció que negociaría con el ministro de Hacienda sobre las posibilidades de la asignación policial en los próximos años. "Lo que tenemos que discutir es la cantidad", dijo. Sin embargo, no pudo prometer la continuación durante la jubilación, que también exige GdP.

El ministro del Interior también mencionó dos mejoras más para la policía, en las que el estado ya "ha alcanzado" en esta legislatura: Desde principios de año, la llamada asignación Kipo está en vigor para aquellos que realizan trabajos de investigación particularmente estresantes, como la pornografía infantil y el abuso sexual de niños. Reciben una asignación adicional de 150 euros más tres días adicionales de vacaciones porque están expuestos a un estrés psicológico y físico enorme y deben evaluar datos rápidamente para descubrir y detener el abuso.

Además, se ha aumentado la asignación por turnos en horarios desfavorables: Desde principios de año, ha habido un aumento del 20 por ciento en la primera etapa, y aumentará en otro 7,6 por ciento a partir del 1 de enero de 2025. "Eso significará alrededor de cinco euros más por hora por turnos los domingos y festivos", dijo Jost. Tales aumentos significativos no habían ocurrido antes.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta la perspectiva de los ascensos de los oficiales de policía, según Jost. "Antes era mucho menos pronunciado aquí que en otros estados o en el gobierno federal". La portavoz de asuntos internos de la fracción de la CDU, Anja Wagner-Scheid, recently demanded that police officers in Saarland be better paid in the long term, the police allowance be increased, and promotions be granted more quickly.

Según el ministro del Interior, han estado trabajando durante dos años para reducir el retraso en los ascensos. En 2022 hubo 198 ascensos, 248 en 2023 y 113 hasta ahora este año - habrá más. Esto significa que para el final de esta legislatura, más de una tercera parte de los oficiales de policía de Sarre habrá sido ascendida al menos una vez en cinco años.

"Nunca en la historia de Sarre ha habido tanto dinero y opciones de transporte para los colegas en el servicio policial", dijo Jost. "Esto también es urgentemente necesario para el reconocimiento y la apreciación de los oficiales de policía".

