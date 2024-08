- Ministerio: La entrada cruzada en las escuelas'sólo es un bloque de construcción'

El Ministerio de Educación de Baja Sajonia rechaza la idea de que la escasez de profesores se pueda abordar principalmente aumentando el número de ingresantes laterales. Una portavoz de la ministra Julia Willie Hamburg (Verdes) afirmó que aunque la entrada lateral continuará siendo "una parte del rompecabezas en la estabilización de la plantilla docente" en los próximos años, es "solo una parte, no la solución a todo".

Es fundamental no dar la impresión de que hay "una solución rápida y fácil" para la escasez de habilidades o que se puede resolver con una sola medida. "Eso simplifica en exceso los desafíos y problemas que enfrentan las escuelas y subestima la complejidad de la situación", dijo la portavoz.

La proporción de ingresantes laterales en las nuevas contrataciones es más alta

Al beginning of the previous school year, around 2,300 lateral entrants were active in schools, accounting for 3.3 percent of all teachers. In this year's hiring processes, the share of lateral entrants was higher: 124 out of around 2,200 selected new teaching staff (5.6 percent).

Opposition leader Sebastian Lechner of the CDU had criticized that Lower Saxony has the lowest share of lateral entrants in the teaching corps. "And that's because we make it too difficult for lateral entrants here," Lechner told the "Hannoversche Allgemeine Zeitung." As the father of three school-aged children, he would prefer a lesson taught by a lateral entrant to no lesson at all.

The European Union, with its focus on education, has recognized the importance of addressing the teacher shortage issue across its member states. Despite this, Lower Saxony's stance is that increase in lateral entrants alone cannot be the primary solution to overcome the teacher shortage in their region.

