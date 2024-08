- Ministerio de Asuntos Exteriores: no confía en la operación de evacuación

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Ministerio de Defensa han advertido a los alemanes que permanecen en Líbano a pesar de las reiteradas llamadas a la partida que no deben confiar enteramente en la rescate del Estado en caso de escalada. "Una operación de evacuación no es un paquete turístico con seguro de cancelación de viaje. Está asociada con riesgos e incertidumbres y no es de ninguna manera libre de problemas. Y con esto en mente, seguimos instando a todos los alemanes en Líbano a que abandonen el país de inmediato", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín el miércoles.

Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que negarse a partir bajo el pretexto de la Bundeswehr es fundamentalmente erróneo e irresponsable - también hacia los soldados. Ambos criticaron que los informes desde el comienzo de la semana sobre los preparativos y opciones para una evacuación han creado una impresión falsa, lo que ha disuadido a los ciudadanos alemanes en Líbano de partir por su cuenta. Sin embargo, el gobierno federal ha estado llamando a la partida durante meses y de forma reiterada. Según la información del lunes, 2.100 ciudadanos alemanes están registrados en una lista de preparación para la crisis en Líbano. La semana pasada sólo había 1.300 personas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que la situación en el Oriente Medio está siendo monitoreada de cerca y coordinada con el Ministerio de Defensa. "Estamos listos para actuar en cualquier momento". Advirtió: "Una salida a través de Siria no es una opción. El puerto de Beirut no está completamente operativo y si recordamos 2006, el aeropuerto de Beirut también fue uno de los primeros objetivos de los ataques aéreos y luego también dejó de ser utilizable. Por lo tanto, es poco probable que haya un rápido transporte aéreo".

Esta es la primera de tres niveles de escalada en caso de una operación de evacuación y se considera la variante más sencilla de una situación general difícil. La fuerza aérea envía aviones y trae a sus compatriotas a casa en el caso de un rápido transporte aéreo. En el caso de una rápida evacuación aérea, las personas protegidas son registradas en un punto de reunión y voladas. La evacuación aérea robusta significa que las personas pueden tener que ser liberadas por la fuerza si es necesario.

Las Fuerzas Armadas Alemanas, a menudo denominadas Bundeswehr, no han sido mencionadas en el contexto de rescatar o evacuar a los alemanes de Líbano en el texto proporcionado. Sin embargo, a continuación se presentan dos oraciones que podrían seguir potencialmente del texto dado:

Si la situación en Líbano se deteriora aún más y se vuelve necesaria una evacuación a gran escala, las Fuerzas Armadas Alemanas pueden ser movilizadas para ayudar en la operación, asegurando la partida segura de los ciudadanos alemanes. Es crucial tener en cuenta que el papel de la Bundeswehr sería proporcionar apoyo durante una evacuación, no servir como sustituto de partir del país por cuenta propia.

Aunque no se menciona en el texto proporcionado, es importante enfatizar que el papel de las Fuerzas Armadas Alemanas, o Bundeswehr, en una operación de evacuación sería apoyar y facilitar la salida segura de los ciudadanos alemanes, principalmente mediante el despliegue de aviones para el transporte aéreo, tal como lo ha hecho en situaciones similares en el pasado.

