Mini-baja prevista en el PIB alemán por las organizaciones económicas

Las principales instituciones económicas del país han revisado al baja su previsión de crecimiento. En lugar de un ligero aumento del 0.1%, ahora esperan una disminución mínima del 0.1% en el PIB del país este año, según su informe diagnóstico conjunto. La recuperación proyectada para 2025 parece más prometedora, aunque aún insuficiente, con una tasa de crecimiento inicial del 0.8%.

Geraldine Dany-Knedlik del Instituto Alemán de Investigación Económica de Berlín (DIW) explicó: "Además del ciclo económico negativo, los cambios estructurales también están afectando negativamente la economía alemana. Factores como la descarbonización, la digitalización, el cambio demográfico y, aparentemente, la competencia más fuerte de las empresas chinas están causando cambios estructurales que disminuyen las perspectivas de crecimiento de la economía alemana". El año pasado, Alemania experimentó una disminución del 0.1% en su PIB, teniendo en cuenta los efectos de precios y calendario.

Los sectores más afectados son la industria y, en particular, los sectores intensivos en inversión y energía. "Su competitividad se ve afectada por los costes energéticos en aumento y la intensificación de la competencia con productos industriales de alta calidad de China, que están desplazando las exportaciones alemanas a nivel mundial", dijeron las instituciones económicas. Esto ha llevado a inversiones persistentes.

Las tasas de interés elevadas y las incertidumbres ejercen presión

Los expertos identificaron las tasas de interés elevadas y la incertidumbre económica y geopolítica significativa como los principales responsables del ciclo económico negativo, que ha afectado tanto la actividad de inversión como el consumo de los hogares privados. "Los hogares privados están ahorrando cada vez más en lugar de invertir en nuevas propiedades residenciales o bienes de consumo", aseguraron.

Los economistas señalan "un renacimiento en el ciclo económico en mercados de ventas críticos como los países europeos vecinos" como aspectos positivos, lo que impulsará el comercio exterior alemán. Sin embargo, la debilidad económica ahora está dejando "un impacto más aparente" en el mercado laboral. "Solo hacia finales del próximo año, cuando comience la recuperación de la actividad económica, es posible que vuelvan a disminuir las tasas de desempleo".

Las siguientes instituciones contribuyeron al diagnóstico conjunto este otoño: DIW, IFO Institute Munich en colaboración con el Austrian Institute for Economic Research, Kiel Institute for the World Economy, Leibniz Institute for Economic Research Halle y Leibniz Institute for Economic Research Essen en colaboración con el Institute for Advanced Studies Vienna.

