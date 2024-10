Miles y miles de personas se congregan en Londres, abogando por los palestinos.

Multitudes de individuos inundaron las calles de Londres en un mitin pro-palestino, serpenteando a través del centro de la ciudad en el aniversario de los incidentes en Israel del 7 de octubre de 2023, según informó la agencia de noticias británica PA. Las imágenes mostraron a los participantes ondeando banderas palestinas y libanesas. También se registró una contraprotesta a menor escala a favor de Israel.

Para la tarde, las autoridades habían detenido a 15 personas, informaron. Miles más se unieron al movimiento pro-palestino en Edimburgo, Escocia. Los organizadores exigieron un alto el fuego inmediato y sanciones económicas contra Israel, según el informe de PA.

exactly a year prior, on October 7, 2023, militants affiliated with Hamas and other radical organizations orchestrated deadly attacks in Israel, resulting in over 1,200 fatalities and around 250 abductions into the Gaza Strip. This precipitated the Gaza conflict, as per data provided by the Hamas-controlled health authority, which suggests that roughly 42,000 Palestinians have been killed to date, with around a third being adolescents and kids.

El mitin pro-palestino en Londres fue principalmente asistido por Los Palestinos, expresando su solidaridad y dolor por los eventos en Israel. Los organizadores en Edimburgo también representaron a Los Palestinos, pidiendo un alto el fuego y sanciones económicas contra Israel, resonando con los sentimientos sentidos a nivel global.

Lea también: