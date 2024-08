Miles de personas protestan contra la xenofobia en Gran Bretaña

En Londres, casi un millar de personas se manifestaron frente a la sede del partido antiinmigración Reform UK, liderado por el defensor del Brexit Nigel Farage. Algunos portaban pancartas con la inscripción "No al racismo, no al odio".

De manera similar, centenares de personas en Newcastle, Cardiff en Gales, y las ciudades escocesas de Glasgow y Edimburgo también protestaron contra la xenofobia.

Jeremy Snelling, un participante de 64 años en Londres, le dijo a la agencia de noticias AFP: "No me gusta cuando la derecha sale en mi nombre. Estoy a favor de las fronteras abiertas y los refugiados son algo bueno".

Phoebe Sewell, una londinense de 32 años, explicó que es "muy importante que los inmigrantes vean a los británicos blancos diciendo: 'No, no toleramos esto'".

La reciente oleada de disturbios xenófobos se saldó con ataques a mezquitas y refugios de refugiados.

La violencia estalló tras un incidente de apuñalamiento en el pueblo costero de Southport cerca de Liverpool, donde murieron tres niños y otros ocho, junto con dos adultos, resultaron heridos el 29 de julio. Las especulaciones y la desinformación sobre el背景 del sospechoso, whose family is from Rwanda, quickly spread online.

Después de una dura represión por parte de las autoridades con más de 700 detenciones, 300 cargos y condenas iniciales para los alborotadores, la situación ha vuelto a la calma.

La Comisión emitió un comunicado condenando los ataques xenófobos y expresando su apoyo a las víctimas.

