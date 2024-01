Mikaela Shiffrin está a una victoria del récord de Lindsey Vonn tras su 81ª victoria en la Copa del Mundo

Fue la quinta victoria consecutiva de Shiffrin, y puede que aún no haya terminado. Con otro eslalon en Zagreb programado para el jueves, la esquiadora de 27 años podría igualar el récord de su compatriota Vonn y asegurarse un lugar en la historia del esquí.

Además, Shiffrin está a sólo cinco victorias de igualar el récord absoluto de victorias en la Copa del Mundo, actualmente en poder del sueco Ingemar Stenmark.

"Estoy increíblemente feliz", declaró Shiffrin tras su victoria en unas condiciones difíciles. "Me he divertido mucho esquiando hoy. He esquiado realmente bien en las dos bajadas".

"Nada menos que lo mejor va a funcionar. He corrido todos los riesgos necesarios y he llegado a la meta. Es una sensación increíble cuando es lo suficientemente bueno".

Tras tomar una ventaja de 0,23 segundos en la primera bajada, Shiffrin dominó la nieve blanda y fangosa de Zagreb en su segunda bajada para terminar 0,76 segundos por delante de la eslovaca Petra Vlhová, campeona olímpica de eslalon, y 1,21 segundos por delante de la sueca Anna Swenn Larsson.

La racha de victorias de Shiffrin se remonta a la prueba de Super G disputada en St. Moritz (Suiza) el 18 de diciembre, tras la cual logró victorias en el eslalon gigante (dos veces) y en el eslalon de Semmering (Austria).

Las únicas esquiadoras que han ganado más carreras consecutivas son la suiza Vreni Schneider, que ganó ocho seguidas entre 1988 y 1989, y la alemana Katja Seizinger, que ganó seis seguidas en 1997.

El reciente estado de forma de Shiffrin supone un notable cambio con respecto al comienzo del año pasado, cuando la tres veces medallista olímpica no consiguió subir al podio en los Juegos de Pekín.

Con cinco victorias en eslalon en sus últimas cinco carreras, Shiffrin era la gran favorita para ganar la prueba del jueves en la misma pista, antes de que las altas temperaturas y el viento cancelaran el evento.

La primera manga debía comenzar a las 15.00 hora local (9.00 hora de la costa este) y la segunda a las 18.00 (12.00 hora de la costa este).

Fuente: edition.cnn.com