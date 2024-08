- Mihalic percibe que el Ministro del Interior supervisa las expulsiones

En la discusión sobre las expulsiones de Alemania posterior al incidente de Solingen, los Verdes en el Bundestag principalmente señalan con el dedo a los ministros del Interior federal y estatal. Como mencionó Irene Mihalic, la jefa del grupo parlamentario de los Verdes, en ARD "Tagesthemen", "las reglas están claras a nivel legal". Es responsabilidad de ellos, especialmente del Ministro del Interior Federal y sus contrapartes estatales, identificar dónde falla la implementación.

Se han realizado varios ajustes legales, con la ley de deportación que se ha vuelto más estricta en los últimos meses. Sin embargo, el desafío está en la implementación de la ley, según Mihalic. Se necesitan más fondos aquí. "Las autoridades necesitan los recursos necesarios. No se trata solo de la policía y las agencias de inteligencia, sino también de otras entidades responsables de manejar estos casos". Desafortunadamente, esto aún no se refleja en el presupuesto.

El presunto responsable de Solingen, un sirio de 26 años, logró entrar a Alemania a finales de 2022 a través de Bulgaria. Según las regulaciones de la UE, debería haber sido devuelto a Bulgaria. Lamentablemente, esto no sucedió ya que no se logró localizarlo en la fecha especificada en junio de 2023 y no se realizaron más intentos.

