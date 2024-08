Mientras Trump se agita y invita a conspiraciones, los aliados le piden que siga el mensaje

"Hay una gran oposición a que la gente solo escuche lo que tiene que decir el presidente Trump," dijo Musk.

Recientemente, sin embargo, algunos de los que más ansían acallar a Trump son aquellos que quieren verlo de vuelta en la Oficina Oval.

Pareciendo confundido y desorientado por un paisaje político desconocido y cambiante rápidamente, Trump ha respondido con una avalancha de comentarios despectivos, insultos racistas y acusaciones conspirativas que incluso sus aliados y donantes más cercanos reconocen como poco productivos. Algunos han expresado preocupaciones serias en privado de que la reciente incapacidad del ex presidente para mantenerse en el mensaje ha desperdiciado una oportunidad temprana para frenar el impulso de su nuevo oponente, la vicepresidenta Kamala Harris.

"¿Sabes qué? Ahora es una carrera diferente", dijo una fuente cercana al ex presidente. "Los demócratas están emocionados. Tienen una máquina enorme - y ella está recaudando dinero, y puede presentar un argumento coherente en su contra".

"Debería ser fácil", añadieron. "Habla sobre la economía y habla sobre inmigración".

Para Trump, mantenerse en el mensaje rara vez ha sido fácil, como ilustró el regreso del ex presidente a X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde una vez fue una figura destacada. Antes de su entrevista del lunes con Musk, la cuenta de Trump publicó por primera vez en un año, presentando una serie de videos editados con cuidado que articulaban el caso para otra presidencia de Trump de una manera que a menudo elude al candidato mismo. Un mensaje preguntaba: "¿Estás mejor ahora de lo que estabas cuando yo era presidente?".

Esa pregunta golpea el corazón del mensaje de su campaña a los votantes, pero Trump no la hizo hasta cerca del final de su conversación de dos horas con Musk, durante la cual aireó quejas familiares sobre las elecciones de 2020, comentó sobre la belleza de Harris en la última portada de Time Magazine, se centró en el presidente Joe Biden y, según un recuento de CNN, contó al menos 20 falsedades.

"El presidente Trump presentó el caso contra Kamala Harris durante más de dos horas ayer en una conversación registradora en X Spaces. Habló sobre lo débil, lo fallido y lo peligrosamente liberal que es la boleto Kamala-Walz, el más radical de la historia de Estados Unidos", dijo el portavoz de la campaña Steven Cheung en un comunicado que argumentó que Trump no se había desviado del mensaje. "En cada discurso, el presidente Trump presenta su audaz visión para este país a través de su agenda América Primero y la contrasta con el lamentable historial de Kamala de inflación descontrolada, una frontera fuera de control y delitos en aumento en las comunidades estadounidenses".

La entrevista fue reflejo de la estrategia de Trump desde que Biden se retiró el 21 de julio, un período marcado por un aumento de energía para Harris y los esfuerzos tambaleantes del ex presidente para lidiar con un paisaje político ya no inclinado a su favor. Durante ese tiempo, Trump ha atacado al gobernador republicano Brian Kemp de Georgia, el líder popular de un estado de batalla emergente; acusó a Harris, la hija de inmigrantes jamaicanos e indios, de ocultar la mitad de su identidad racial; y convocó a la prensa a Mar-a-Lago para una conferencia de prensa sin guion llena de falsedades, afirmando en un momento que el tamaño de su audiencia antes de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE. UU. se comparaba favorablemente con la asistencia a la Marcha por el Trabajo y la Libertad de 1963 de Martin Luther King Jr.

"El doble filo de Donald Trump como su estandarte es que en cualquier momento puede desbaratar narrativas que podrían aplastar a los republicanos y en cualquier momento puede construir una narrativa autodestructiva", dijo Steve Deace, presentador de un programa de radio conservador. "Donald Trump repitiendo puntos de conversación y pitches de campaña socavaría su marca. Pero definitivamente necesita estar más enfocado".

Estos estallidos familiares arriesgan recordar a algunos votantes por qué se alejaron de Trump en 2020, un desafío que su campaña había logrado minimizar hasta hace poco. Antes de julio, la carrera se centraba en los desafíos legales de Trump y la aprobación y apariencia disminuida de Biden, mientras que los demócratas luchaban por desviar la atención pública de las reuniones sin guion y apariciones en los medios del ex presidente.

Eso ya no es el caso, ya que Harris y sus aliados en línea han sido más efectivos para llamar la atención sobre las palabras que salen de Trump.

En junio, Trump le dijo a un grupo de cristianos en Washington que votara "solo esta vez", agregando: "En cuatro años, no votes, no me importa". Casi nadie lo notó. Pero cuando hizo el mismo comentario un mes después a otro grupo de conservadores religiosos, Trump desató una tormenta.

En otra señal de la atención renovada entorno a los eventos de la campaña del ex presidente, la renombrada cantante Céline Dion publicó el sábado un comunicado público condenando el "uso no autorizado" de su música en el mitin de Trump en Montana. La campaña de Trump ha presentado repetidamente la canción éxito de Dion, "Mi corazón seguirá adelante", en mítines a lo largo de 2023 y 2024. Sin embargo, el comunicado de Dion reveló que ella y su equipo de gestión solo recently se habían enterado de su inclusión en la lista de reproducción de la campaña.

La frustración de los republicanos con su cambio de suerte ha estallado abiertamente a medida que los republicanos en el Capitolio han aumentado las advertencias sobre los comentarios recientes de Trump y los asesores han luchado por encontrar formas de hacer que el ex presidente cambie de rumbo. En un segmento de Fox Business, los aliados de Trump Larry Kudlow y Kellyanne Conway compartieron un mensaje claramente diseñado para su amigo.

"No te desvíes, no la llames estúpida y todo tipo de nombres, quédate en el mensaje", dijo Kudlow.

Conway agregó: "La fórmula ganadora para el presidente Trump es muy clara: son menos insultos, más insights y esa contraposición de políticas".

Conway, quien lideró su exitosa campaña de 2016, ha hecho una plea directa Recently, recently reunirse con Trump en su club de Bedminster, Nueva Jersey, para transmitir preocupaciones sobre las decisiones actuales de la campaña, según dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron a CNN.

Tan preocupante para algunos en su entorno es el último abrazo de Trump a las teorías de la conspiración que surgen de los márgenes de Internet. El fin de semana pasado, Trump falsamente afirmó en una serie de publicaciones en redes sociales que "nadie" asistió al reciente mitin de Harris en Michigan. Estas afirmaciones, que surgieron de los conspiranoicos de extrema derecha en Internet, fueron fácilmente desmentidas por fotos y videos capturados por asistentes y medios que mostraban a miles de simpatizantes en el evento en una hangar de aeropuerto cerca de Detroit.

"Dejen de cuestionar el tamaño de sus multitudes y comiencen a cuestionar su posición", dijo el ex portavoz de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy en una aparición en Fox esta semana.

La coqueteo de Trump con las teorías de la conspiración ha desconcertado durante mucho tiempo a muchos de sus aliados más moderados. Los asesores previously habían instado al ex presidente a mantenerse alejado de las acusaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas, argumentando que debería mirar hacia adelante y que tales afirmaciones no eran útiles para cortejar a votantes independientes o más moderados. Como Recently as Monday night, Trump continued to spread those conspiracies.

Algunos aliados se preocupan de que el candidato republicano sea particularmente susceptible a teorías de fringe cuando está más vulnerable.

Many advisers have blamed unfettered and unrestricted access to the former President as part of the problem. Proponents of some far-right conspiracy theories have direct access to Trump, including his personal cell phone or as members at Mar-a-Lago and his other clubs. They’ll regularly call him or stop by to engage the former president when he is playing golf or eating dinner. Often, aides and advisers do not have the full scope of who is in his ear at any given moment.

"He no fue el que vino con ese punto de vista", espetó un asesor cuando se le preguntó sobre el evento de la National Association of Black Journalists donde Trump primero sugirió falsamente que Harris solo recently se identificó como negra. El asesor señaló a cuentas de Twitter de extrema derecha, incluyendo a Laura Loomer, una conocida provocadora y conspiradora que mantiene una relación con Trump y regularmente publica desinformación en redes sociales.

Loomer ha regularmente flotado rumores no confirmados sobre los adversarios políticos de Trump -una vez acusó a la esposa del gobernador de Florida Ron DeSantis de exagerar su diagnóstico de cáncer- y había estado cuestionando la etnia de Harris antes de que Trump promoviera la idea desde el escenario de NABJ.

Trump elogió a Loomer durante una reciente aparición en una conferencia de criptomonedas, diciendo a la multitud: "Es una persona fantástica, gran mujer".

Otra fuente alineada con Trump describió al ex presidente como pareciendo estar "en una espiral", refiriéndose directamente a su amplificación de múltiples teorías de la conspiración, expresando la esperanza de que el ex presidente recuperaría la enfoque a medida que se aclaraba el nuevo estado de la carrera.

"Hay muchos de nosotros dependiendo de él", dijo la persona, "así que mejor que salga de eso".

