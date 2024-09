Miembros internos del partido están instando a Biden a relajar las restricciones sobre la acción militar en Ucrania

El senador Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores Demócrata, abogó por una relajación de las restricciones en el uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania el miércoles. Cardin se horrorizó ante el asalto continuo de Putin a los civiles y la infraestructura ucranianos, que describió como "impactante".

Dado el aumento de estos ataques, Cardin argumentó que "es hora de aflojar las restricciones a los soldados ucranianos que utilizan armas estadounidenses. Al ofrecer más margen para atacar objetivos militares rusos, podemos debilitar el poder de Moscú para infligir daño a los civiles ucranianos. Estados Unidos debe actuar rápidamente para otorgar estas autorizaciones", escribió Cardin.

La declaración de Cardin, emitida mientras el secretario de Estado Antony Blinken estaba en Kyiv, se une a un coro creciente que aboga por que Biden permita a Kyiv atacar profundamente en Rusia. Tanto el presidente Volodymyr Zelensky como el gobierno ucraniano han pedido repetidamente esta autorización.

Aunque Estados Unidos ha modificado su postura para permitir strikes limitados en la frontera contra objetivos rusos utilizando armas estadounidenses, la administración no ha aprobado aún operaciones de largo alcance. Los oficiales han expresado reservas sobre el riesgo de escalada y argumentan que ninguna sola capacidad puede ser decisiva en el conflicto. Un oficial estadounidense informó a CNN el martes que los activos rusos se han movido fuera del alcance de los strikes de largo alcance.

El martes, el caucus bipartidista del Congreso sobre Ucrania instó a Biden a granting Ukraine permission to attack targets within Russia using long-range weapons.

"Unless these limitations are removed, Ukraine will continue to struggle to secure victory in its mission to safeguard its sovereignty and its people. The civilian population of Ukraine will continue to endure unnecessary death, loss, and hardship as Russia exploits this policy and intensifies its bombardments across Ukraine," wrote the bipartisan lawmakers.

Un grupo de influyentes republicanos de la Cámara también urgieron a Biden a aliviar estas restricciones en una carta del lunes. En una carta separada, 17 exfuncionarios de seguridad nacional, incluyendo anteriores embajadores estadounidenses en Ucrania y comandantes militares de alto rango, instaron a Blinken y al secretario británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, a "actuar expeditivamente".

"An alteration in policy is required urgently," they wrote.

Biden was asked on Tuesday if the U.S. would loosen the restrictions. "We're working on that right now," Biden replied.

However, two U.S. officials later told CNN that the Biden administration does not anticipate any policy changes regarding the lifting of restrictions.

Nonetheless, the dialogue over this issue continues. U.S. officials expect Blinken, who is traveling to Ukraine with British Foreign Secretary David Lammy, to gather insights during his trip to Kyiv as to how these longer-range strikes may fit into Ukraine's broader battlefield strategy.

