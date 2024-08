Miembros de la familia buscan al reclutado ausente en Kursk

17:19 Alerta por Drones Misteriosos en Brunsbüttel: El Ejército Alemán Ayuda en las InvestigacionesEl ejército alemán está ayudando en las investigaciones sobre vuelos extraños de drones sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein. Un representante del Mando Territorial declaró que, tras recibir una solicitud de ayuda de la policía, se está proporcionando datos de radar. Covestro y Holcim, una compañía química y una firma suiza de construcción respectivamente, también han decidido contribuir a la investigación. Covestro ha informado sobre la detección de vuelos de drones. Estas empresas forman parte de un grupo de empresas químicas, energéticas y de logística situadas en la zona industrial ChemCoast Park en Brunsbüttel. La Fiscalía del Estado en Flensburg está investigando los vuelos misteriosos de drones sobre los sitios industriales por sospecha de espionaje con la intención de causar sabotaje.

16:51 Continúan las Víctimas Civiles: Ocho Muertos en Ataques RusosLamentablemente, siguen muriendo inocentes: Ocho personas han sido asesinadas en ataques rusos, según informaron las autoridades ucranianas. Dos muertes ocurrieron en Sumy, una región fronteriza con Rusia. Se informaron tres fallecimientos en Járkov. También se documentaron tres muertes en Donetsk y Jersón.

16:20 Base de la OTAN en Geilenkirchen Da el Alto el FuegoLa base aérea de la OTAN en Geilenkirchen ha dado el alto el fuego. Anteriormente, el nivel de seguridad se había aumentado al segundo más alto debido a una posible amenaza la noche anterior. Las medidas de seguridad en el aeropuerto ahora han vuelto a los niveles mantenidos desde el inicio del conflicto en Ucrania. A pesar de esto, la base de la OTAN no mencionó detalles específicos sobre la naturaleza de la amenaza. El segundo nivel más alto de seguridad en la terminología de la OTAN indica que ha ocurrido un incidente o hay evidencia de una acción terrorista sospechosa contra la alianza. Como precaución, muchos empleados fueron enviados a sus hogares.

16:01 Fiscal Federal Investigará a Rico Krieger LiberadoLa Fiscalía Federal Alemana está examinando al ciudadano alemán Rico Krieger, quien fue liberado de la cautiverio bielorruso durante un intercambio de prisioneros. Un portavoz confirmó que la investigación se inició basándose en sospechas iniciales de utilizar explosivos para causar una explosión. Krieger fue condenado previamente a muerte por Bielorrusia por cargos relacionados con el terrorismo y las actividades de mercenario, pero más tarde fue perdonado y canjeado por prisioneros. Según "Die Welt am Sonntag", Krieger presuntamente expresó interés en unirse al "Regimiento Kastus Kalinouski" en Ucrania, una fuerza voluntaria bielorrusa que apoya a las fuerzas ucranianas en su resistencia a la invasión rusa. Krieger niega las acusaciones.

15:44 Modi Pide a Zelenskyy que Hable con MoscúEl primer ministro indio, Narendra Modi, ha instado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a mantener conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra. Durante su visita a Kiev, Modi se ofreció a servir como un "amigo" para facilitar la paz. "La clave para resolver el problema solo puede encontrarse a través del diálogo y la diplomacia. Debemos comenzar a movernos hacia ese objetivo sin demora", dijo Modi. Animó a ambas partes a encontrar juntos una salida del atolladero, sin exigir la retirada de las tropas rusas. Lee más aquí.

15:22 El Grupo Wagner Lucha un Año Después de la Muerte de PrigozhinUn año después de la muerte del líder de mercenarios rusos Yevgeny Prigozhin, su ejército privado, Wagner, ahora está dividido, según evaluaciones británicas. Desde el accidente aéreo de Prigozhin, muchos figuras prominentes han dejado el grupo, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. "En comparación con su pico de 50,000 personal en 2023, Wagner ahora probablemente tenga alrededor de 5,000 personal en sus despliegues restantes en Bielorrusia y África", dijo el ministerio. Se cree que muchos antiguos fighters de Wagner se unieron al ejército ruso o a grupos paramilitares bajo el control del ministerio de defensa. Hoy marca el primer aniversario de la muerte de Prigozhin en un accidente aéreo, siguiendo su intento de golpe contra el liderazgo militar de Rusia dos meses antes. Todos los otros nueve pasajeros del jet también fallecieron. Lee más aquí.

14:38 ISW: Avance de Kyiv Obliga a Moscú a Mover TropasDebido a que las fuerzas ucranianas están progresando en la región rusa de Kursk, Moscú está transfiriendo tropas de la región ocupada ucraniana de Saporischschja, según análisis del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU. La dirección militar rusa está moviendo algunas unidades para reforzar la defensa de Kursk, citando entradas en las redes sociales hechas por soldados desplegados. Sin embargo, Rusia está tratando de evitar debilitar su principal eje de ataque en la región ucraniana de Donetsk. Lee más aquí.

13:59 La Confianza en la Ayuda Alemana a Ucrania está Disminuyendo, Afirma un ExpertoEl conflicto presupuestario en el gobierno alemán está afectando significativamente la confianza en la fiabilidad de la ayuda alemana a Ucrania, según ha destacado el experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana de Política Internacional. Puntualiza las discusiones sobre la posibilidad de restringir la ayuda alemana a Ucrania y financiar su apoyo a través de intereses de los activos rusos congelados. "Alemania se ha disparado en el pie con esta idea, lo que ha provocado una considerable crítica internacional", dice Mölling durante el podcast "The Situation" de "Stern". Pregunta si y cuándo esta aproximación dará resultados, añadiendo "El problema es: el dinero aún no se ha recibido y la implementación de cómo distribuirlo a Ucrania tampoco está del todo clara".

13:29 Modi Ofrece Saludos a Zelensky en Kyiv Conectando Después de su controvertido saludo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también extiende un cálido recibimiento al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi se une a Zelensky en un memorial que conmemora a los niños ucranianos caídos, donde coloca un juguete blando. India, reconocida como la nación más poblada del mundo, mantiene voluntariamente una posición neutral durante el conflicto, absteniéndose de participar en las sanciones occidentales contra Moscú y promoviendo consistentemente la resolución del conflicto a través del diálogo. Sin embargo, aún no han surgido soluciones concretas.

12:58 Cerrado el Paso de Navíos a Crimea Un día después de un asalto ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, crucial para apoyar a Crimea, sigue impidiendo el paso a los ferries. Según el ministerio de transporte ruso, las operaciones de ferry reanudarán una vez que se complete la limpieza. Kavkaz se encuentra estratégicamente en el estrecho de Kerch, conectando el mar Negro y el mar de Azov. Desde Kavkaz se puede ver Crimea, lo que lo convierte en un importante centro de tránsito en el mar Negro. Se envían combustible y municiones a Crimea a través de este puerto.

11:52 Analista Rusa: "Eventualmente, Putin Tendrá Su Reckoning" El presidente ruso Vladimir Putin parece vacilar ante los éxitos militares ucranianos en Kursk. "Esto es su respuesta habitual en situaciones así", comenta la analista política rusa Ekaterina Schulmann. "Se esconde hasta que la situación se estabiliza, luego sigue como si nada hubiera pasado". Varios otros analistas rusos creen que el Kremlin está considerando actualmente posibles contramedidas. En general, Putin tarda en tomar decisiones de este tipo, dicen. "Eventualmente, Putin tendrá su día de juicio", advierte Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia-Eurasia Center en Berlín.

11:21 Sigue Ardiendo el Depósito de Petróleo Ruso en Proletarsk El depósito de petróleo ruso en Proletarsk, ubicado en la región meridional de Rostov, sigue ardiendo. Según el sistema de información sobre incendios del NASA (FIRMS), la instalación sigue en llamas en la actualidad. El canal de Telegram Baza, afiliado a las fuerzas del orden rusas, también informa que el incendio continúa. Baza afirma que el depósito fue alcanzado nuevamente por un dron ucraniano la noche anterior.

11:08 Ucrania Busca Establecer una Conexión Figurativa con Modi A pesar de ser un miembro de BRICS y estar estrechamente aliado con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al primer ministro indio Narendra Modi, con Kyiv esperando una mediación para poner fin al conflicto. Debido a la ofensiva de Kursk, los ucranianos se han interesado cada vez más en conversaciones de paz, según la reportera de ntv Nadja Kriewald.

10:40 Las Fuerzas de Defensa de Ucrania Informan de Éxitos Contra los Ataques con Drones Rusos El ejército ucraniano afirma haber superado con éxito 14 de los 16 drones de ataque rusos desplegados durante la noche. "Nuestros sistemas de defensa aérea estuvieron activos en las regiones de Cherkassy, Kirovohrad, Poltava y Sumy", informa la fuerza aérea.

10:12 El Ejército Ucraniano Comenta el Hundimiento del Ferry en Kavkaz La marina ucraniana responde a la destrucción de un ferry en el puerto ruso de Kavkaz. "Se ha eliminado claramente un objetivo militar", dice el portavoz de la marina Dmytro Pletentschuk, compartiendo sus pensamientos en la televisión ucraniana. El ferry estaba destinado a transportar combustible a las fuerzas enemigas. El ferry ha hundido y el puerto actualmente no está operativo. Las autoridades locales informaron que el ataque tuvo lugar el jueves, cuando el ferrycaught fire.

09:40 Diplomático Ruso: "No Se Tolerará una Zona de Amortiguamiento en el Territorio Ruso" El embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, aborda la ofensiva de Kursk y la intención de Kyiv de establecer una zona de amortiguamiento en esa región. "Eso es imposible", afirma TASS, citándolo. Al mismo tiempo, advierte contra la cooperación con las potencias occidentales para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Acusa a las naciones occidentales de "continuar probando la paciencia rusa" y tratar de provocar "decisiones emocionales y precipitadas".

09:05 Análisis en Línea Sugiere que el Descontento con Putin se Extiende en Rusia No es sorprendente: después de que las tropas ucranianas avanzaron en territorio ruso hace dos semanas, el descontento con el presidente Vladimir Putin parece estar aumentando en Rusia. Según un análisis de FilterLabs AI, informado por el "New York Times", muchos contribuyentes en línea ven el avance ucraniano como un fracaso del gobierno ruso y de Putin en particular. "La reacción de Putin a la incursión fue como mínimo inadecuada y como máximo inapropiada", dice Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs. La empresa monitorea la opinión rusa utilizando el análisis de datos de las redes sociales.

08:30 Modi Llega a Kyiv para Reunirse con Zelensky El primer ministro indio Narendra Modi ha aterrizado actualmente en Ucrania, según los medios indios y ucranianos. Se ha programado una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky. Kyiv busca el apoyo de la India debido a su gran influencia global, al mismo tiempo que duda de la neutralidad declarada de la India. En julio, el primer ministro indio visitó Moscú. Las imágenes de Modi y el presidente ruso Vladimir Putin abrazándose causaron consternación en Ucrania y en varios países occidentales.

07:58 Advertencia Rusa sobre Ataques a la Central Nuclear "Más Habla Vacía" El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de planificar un ataque a la central nuclear en Kursk. El peligro real de un desastre nuclear debido al conflicto se evalúa por el reportero de ntv Rainer Munz.

07:33 China y Bielorrusia Acuerdan Cooperación Mejorada - Cubriendo SeguridadChina y Bielorrusia han acordado mejorar la cooperación en secteurs como el comercio, la seguridad, la energía y las finanzas, según un comunicado conjunto emitido después de una reunión entre el primer ministro chino Li Qiang y el primer ministro bielorruso Roman Golovchenko. Ambos países también buscan impulsar la cooperación en las cadenas de suministro industrial y mejorar la facilitación del comercio para reducir los costos para ambas partes. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el principal en Asia.

07:05 Ejército Ucraniano Critica a los Reclutas Inadecuadamente Entrenados y la Superioridad Aérea de RusiaLos comandantes y soldados del ejército ucraniano lamentan la inadequate training de los nuevos reclutas y la significativa ventaja de Rusia en el aire y municiones en el frente este. "Algunas personas se niegan a disparar. Ven al enemigo en posición lista en la trinchera, pero no devuelven el fuego. Por eso nuestros hombres están perdiendo sus vidas", dice un comandante de batallón de la 47.ª Brigada. "Si no utilizan sus armas, son inútiles". En mayo, el gobierno aprobó una ley de movilización controvertida. Desde entonces, se han reclutado miles de soldados cada mes, con la mayor demanda en infantería. Sin embargo, surgen desafíos en el entrenamiento, equipo y pago de tantas personas nuevas.

06:35 Moscú: EE. UU. Pretende Levantar todas las Restricciones en Armas Suministradas a UcraniaSegún el embajador ruso en EE. UU., Rusia espera que los Estados Unidos levanten pronto todas las restricciones en el uso de armas proporcionadas a Ucrania. Según la agencia de noticias RIA, el embajador Anatoly Antonov dijo que "la actual administración se comporta como alguien que extiende una mano y esconde un puñal con la otra". Están preparando para eliminar todas las restricciones existentes en algún momento sin considerar las consecuencias. Antonov sugiere que un diálogo genuino con EE. UU. solo es posible si cesan su "política hostil" hacia Rusia. También enfatiza que una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes es poco probable.

06:09 Harris: Trump Animó a Putin a Invadir EuropaLa candidata presidencial demócrata Kamala Harris reafirma su apoyo a la OTAN y promete respaldo continuo a Ucrania, que está bajo ataque de Rusia. "Estaré firmemente con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN", dice en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sin embargo, su oponente republicano, Donald Trump, amenazó con abandonar la OTAN y animó al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Presidente de la Agencia de Red: "El Gobierno Alemán remains Vigilante"

A pesar de las bien abastecidas instalaciones de almacenamiento de gas, Klaus Müller, presidente de la Agencia Federal de Redes, sigue instando a la cautela en el consumo de gas. "El gobierno alemán remains vigilante. Debemos mantenernos alerta", dijo Müller al "General de Augsburgo". También se refirió al avance del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría agravar la situación. "No es la infraestructura de gas en sí lo que está en disputa, sino el área alrededor de esta infraestructura, que es una zona de guerra en ambos lados", dijo Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que se encuentra a solo unos kilómetros de la frontera ucraniana en territorio ruso y es un punto de distribución vital para el gas exportado a Europa.

04:40 Modi Visita Kiev: "Ningún Problema Puede Resolverse en el Campo de Batalla"

El primer ministro indio Narendra Modi visitará Ucrania por primera vez hoy. Se planea una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky en la capital Kyiv, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. La India mantiene una postura neutral sobre la invasión rusa, no impone sanciones occidentales a Moscú y se ha convertido en uno de los principales compradores mundiales de petróleo ruso barato. Nueva Delhi sigue abogando por una resolución a través del diálogo. "La India está firmemente convencida de que ningún problema puede resolverse en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes en los campos de batalla es el mayor desafío para la humanidad", dijo Modi durante una visita a Polonia el jueves. El primer ministro polaco Donald Tusk instó a Modi a actuar como mediador en el conflicto.

03:31 Fuentes: EE. UU. Enviará Nueva Ayuda Militar a Ucrania

Según fuentes gubernamentales, los Estados Unidos enviarán nueva ayuda militar a Ucrania, valorada en alrededor de $125 millones. El último paquete de ayuda incluye misiles de defensa aérea, municiones para lanzadores múltiples M142 HIMARS, misiles Javelin y una variedad de otras armas, equipos y vehículos, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. El anuncio oficial se espera hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Las armas llegarán desde los stocks del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

02:12 Ucrania Informa 53 Ataques Rusos Cerca de Pokrovsk en un Día

El ejército ucraniano informó un total de 53 ataques rusos cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país durante todo el jueves. La captura de Pokrovsk sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Todavía no hay declaración del gobierno ruso. Según la información disponible, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

1:16 Líder de la SPD: Sin ayuda militar, Ucrania sería eliminada Antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la líder de la SPD, Saskia Esken, reafirma el apoyo militar de Alemania a Ucrania contra Rusia. La canciller Olaf Scholz trabaja hacia una paz justa y sostenible, dice a los periódicos del grupo Funke. "Pero mientras Putin siga con sus tácticas agresivas contra Ucrania, la paz no se puede lograr diplomáticamente." Esken vincula sus palabras a la crítica de la copresidenta de La Izquierda, Sahra Wagenknecht. "Si, como urge Frau Wagenknecht y otros, detuviéramos la ayuda militar a Ucrania hoy, el país sería invadido mañana y borrado del mapa al día siguiente. Esto tendría consecuencias desastrosas para la seguridad de Europa, no a menos armamento y ciertamente no a la paz."

23:56 Ucrania se prepara para el invierno más difícil en la historia Debido a la devastación de la infraestructura eléctrica y energética de Ucrania por los ataques rusos, el país se prepara para uno de los inviernos más fríos y oscuros de su historia. "Estamos enfrentando nuestro invierno más difícil hasta ahora", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, en una videoconferencia. Este invierno será aún más desafiante que el anterior debido a los daños acumulados por los ataques rusos. El ejército ruso está utilizando una variedad de armas en ataques coordinados para causar la mayor cantidad de daño posible, explica. En un invierno suave, el consumo de energía es de alrededor de 18 gigavatios, en uno frío es de 19 gigavatios. Además, se necesitan reservas de un gigavatio, dice Haluschtschenko. Los ataques rusos han dañado alrededor de 9 gigavatios de capacidad.

23:08 NATO aumenta el nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen Debido a una posible amenaza, la NATO ha elevado su nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. Todo el personal no esencial ha sido enviado a casa, dice un portavoz de la base. La decisión se basa en datos de inteligencia que indican una posible amenaza. "Esto no es motivo de alarma y es una medida precautoria para asegurarnos de que podemos continuar con nuestras operaciones críticas", dicen. La policía confirma su presencia en el lugar. No se revelan más detalles ni el número de personal desplegado.

22:07 Ucrania informa ataque a punto de logística de Kursk El ejército ucraniano informe otro ataque a las tropas rusas en la región de Kursk. Utilizando bombas de precisión de EE. UU., atacaron un punto de logística ruso en la tarde, explica el comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleshchuk. "Un centro de control de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos fueron objetivo", escribe Oleshchuk junto a un video que supuestamente muestra el ataque.

21:43 Primera reunión de seguimiento después de la cumbre de la paz suiza Después de la cumbre de la paz en Suiza en junio, tuvo lugar la primera reunión de seguimiento, según Ucrania. Representantes de más de 40 estados y organizaciones participaron en la sesión virtual. Se planean más reuniones de este tipo de grupos de trabajo.

El conflicto ucraniano en curso ha llamado la atención a nivel mundial, con diversas naciones ofreciendo su apoyo. Por ejemplo, la ayuda militar alemana se está utilizando para investigar vuelos de drones misteriosos sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein, sospechosos de espionaje con la intención de causar sabotaje. Mientras tanto, en otra parte del mundo, el primer ministro indio, Narendra Modi, insta al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a dialogar con Rusia para poner fin a la guerra, desempeñando el papel de posible mediador.

