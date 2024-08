Miembro del panel que dictaminó sobre la apelación de la medalla de bronce del equipo de EE.UU. Jordan Chiles tiene un historial de representar a Rumania en casos legales

Sus esfuerzos por recuperar la medalla de bronce que Chiles creía haber ganado durante el ejercicio en el suelo en los Juegos Olímpicos de París se están encontrando con obstáculos cada vez más extraños, y una nueva vuelta de tuerca en la saga en curso surgió el martes.

El presidente del panel de tres personas del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que dictaminó que la investigación inicial de EE. UU. sobre la puntuación del ejercicio en el suelo de Chiles se presentó después del plazo de un minuto y otorgó el tercer lugar a la rumana Ana Bărbosu el sábado, ha representado los intereses de Rumania durante años.

Dr. Hamid G. Gharavi, Philippe Sands y Song Lu formaron parte del panel, del cual Gharavi fue el presidente, según el TAS. El currículum de Gharavi, enlazado en el sitio web del TAS, enumera múltiples casos legales en los que ha representado a Rumania en casos de arbitraje.

El International Institute for Conflict Prevention & Resolution fue el primero en informar sobre los lazos legales que Gharavi tiene con Rumania.

En respuesta a una consulta para comentarios, Gharavi remitió a CNN al TAS. CNN ha contactado al TAS sobre un posible conflicto de intereses dentro del panel.

En un comunicado dado a The New York Times, el TAS dijo: "De acuerdo con las pautas sobre conflictos de intereses emitidas por la International Bar Association (IBA), el TAS no tiene razón para retirar a un árbitro que haga tal revelación si las partes no objetan su nombramiento".

Lo que se había elogiado como uno de los mejores Juegos Olímpicos de la historia ha sido empañado por la confusión, la tristeza y las acusaciones de incompetencia contra los organismos rectores involucrados.

Inicialmente, Bărbosu pensaba que tenía la medalla hasta que el equipo de EE. UU. presentó con éxito un recurso contra la puntuación del juez delroutine de Chiles, elevando a la estadounidense del quinto lugar al tercer lugar y a una imagen instantáneamente icónica del primer podio completamente negro en la gimnasia olímpica. Chiles tuvo la medalla durante solo cinco días antes de que el TAS se la otorgara a Bărbosu.

Complicando las cosas, la comunicación antes de la decisión del tribunal fue defectuosa.

Según la colaboradora de CNN Christine Brennan, el TAS notificó a las autoridades de EE. UU. incorrectas sobre la audiencia del sábado.

El equipo de EE. UU. ahora dice que tiene evidencia en video que muestra que su recurso se presentó dentro del plazo designado de 60 segundos, pero la Gimnasia de EE. UU. dice que el TAS les informó que, según sus propias reglas, la decisión no puede reconsiderarse "incluso cuando se presenta nueva evidencia concluyente".

El lunes, la USA Gymnastics dijo que "continuará explorando todas las posibles vías y procesos de apelación, incluyendo al Tribunal Federal Suizo, para garantizar la puntuación, colocación y premio de medalla justos para Jordan".

Mientras tanto, Chiles se ha retirado de las redes sociales, publicando cuatro emojis de corazón roto después del fallo del TAS del sábado. Tanto ella como Bărbosu ahora están en limbo, atrapadas en medio de un gran fiasco emocional causado por una de las competiciones deportivas más importantes del mundo.

El Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. parece estar quedándose sin opciones, pero dijo que trabajará "diligentemente para resolver este asunto rápidamente y justamente".

Es difícil saber qué aspecto tendría una resolución justa, pero si alguien piensa que esto se resolverá rápidamente, deberían recordar otra escena en los Juegos de París este verano.

