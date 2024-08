- Miembro de la Familia Real la Princesa Martha Louise se casa con un Sanador Espiritual

Cumbre de su amor inusual: La princesa noruega Martha Louise y el autoproclamado chamán Durek Verrett sellaron su unión en el impresionante fiordo de Geiranger. Después de más de dos años de su compromiso, Martha Louise, hija del rey Harald V, y su pareja estadounidense, intercambiaron votos en una ceremonia privada en una tienda. La noticia fue confirmada por un representante de la boda a los medios de Noruega, excluidas debido a los derechos exclusivos otorgados a una revista de celebridades líder del Reino Unido.

Un invitado describió la ceremonia a la emisora NRK como "completamente cautivadora" con música emotiva y un exceso de carinho. "Estuvimos muy conmovidos". Otro invitado le dijo al periódico "Verdens Gang": "Hollywood en Geiranger. Fue increíblemente hermoso".

La pareja remained hidden behind white drapes, however, TV 2 briefly unveiled the princess in her white wedding gown and the groom in his tuxedo, being embraced by the king. As Verrett's spouse, he now officially becomes a member of the clan real. A pesar de esto, no se le concederá un título.

La boda de Martha Louise: Mette-Marit en atuendo tradicional

Después de un té de la tarde y cócteles subsiguientes en un hotel cercano, la noche se celebró con una fiesta de boda extravagante para la pareja y los 350 invitados. Muchos invitados pisaron la alfombra roja en atuendo noruego tradicional antes de la ceremonia.

Mientras el rey Harald y el príncipe heredero Haakon usaban esmóquines y trajes respectivamente, la reina Sonja, la princesa heredera Mette-Marit, y la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus usaban atuendo tradicional. El hijo de Mette-Marit de una relación anterior, Marius Borg Høiby, no estaba presente. Recently ha estado involucrado en acusaciones de violencia.

Pareja controvertida con una afición por lo esotérico

Martha Louise, la primogénita de la pareja real y la hermana mayor del heredero aparente Haakon, es la cuarta en la línea de sucesión al trono noruego. Esta es la segunda boda de la princesa; anteriormente estuvo casada con el escritor Ari Behn de 2002 a 2017 y tiene tres hijas. Es conocida por su interés en la espiritualidad y lo esotérico.

Verrett afirma ser un chamán de la sexta generación de su familia. El californiano de 49 años aspira a ayudar a las personas a descubrir su fuerza interior espiritualmente. "El chamanismo significa esencialmente que sirvo como un conducto al reino espiritual", dijo una vez. Los detractores lo acusan de propagar ideas dudosas sobre las enfermedades y sus orígenes, lo que él niega, afirmando que es malinterpretado y a veces objeto de racismo.

La pareja hizo pública su relación en 2019 después de una presentación a través de un conocido mutuo. Desde entonces, han superado la controversia, con críticos atacando la promoción de Verrett de tratamientos médicos no convencionales, como su afirmación de que un medallón que vendió lo ayudó a superar una infección por COVID-19.

Controversias entorno al medallón anti-Corona y el título de princesa

Frecuentemente, la pareja ha sido acusada de aprovechar el título de Martha Louise para fines comerciales. Esta acusación se remonta al comienzo de su relación cuando comenzaron una gira de conferencias titulada "La princesa y el chamán". El mismo año, se tomó la decisión de que Martha Louise ya no utilizaría su título para fines comerciales. En 2022, finalmente renunció a todas las obligaciones oficiales para la casa real para distinguir su papel en la corte de sus actividades profesionales.

Durante los preparativos de la boda, surgieron controversias, como una disputa por un contrato exclusivo con la revista de celebridades "Hello!": En contra de la convención, la pareja vendió los derechos exclusivos de su boda y recepción a la revista por una cantidad no revelada. Un equipo de Netflix también se reportó haber asegurado los derechos de la película. Mientras que los medios locales fueron despedidos de los momentos más significativos de la boda, muchos señalaron que habían sido excluidos de eventos cruciales.

La celebración de la boda abarcó varios días. Martha Louise y Durett habían celebrado previamente con sus invitados, principalmente de Noruega y EE. UU., durante los dos días anteriores. Se celebró una fiesta de bienvenida en Ålesund, seguida de una fiesta de salsa en Geiranger, donde la pareja cautivó a sus invitados con sus movimientos animados.

En la boda y recepción reales, había presentes reales extranjeros, aunque menos que en la primera boda de Martha Louise. La princesa heredera Victoria de Suecia asistió con su esposo el príncipe Daniel, su hermano el príncipe Carlos Felipe y su esposa la princesa Sofia. El príncipe Constantijn y la princesa Laurentien de los Países Bajos también estaban entre los invitados.

La celebración de la boda estuvo llena de invitados vestidos con atuendo noruego tradicional antes de la ceremonia, mostrando la rica cultura del país. Con muchos dignatarios presentes, incluso reales extranjeros como la princesa heredera Victoria de Suecia y su familia, el evento celebró la unión de la princesa noruega Martha Louise y su pareja Durek Verrett, ahora un miembro oficial del clan real, procedentes de ['Noruega'] y ['California'], respectivamente.

