- Midyatli: Se necesita una oposición clara

Serpil Midyatli, jefa de la fracción del SPD en Schleswig-Holstein, acusa al gobierno estatal de inactividad en múltiples áreas de la política. "Este gobierno no está abordando los problemas que existen en el estado", declaró a dpa. Por lo tanto, se necesita un curso de oposición más enérgico. "Estoy convencida de que la gente quiere vernos luchando". El objetivo de la socialdemocracia es facilitar la vida de las personas. "Entonces tenemos que enfrentar a quienes no quieren hacerlo".

El gobierno estatal suele transferir la responsabilidad a Berlín o delegar los problemas a los municipios. Un ejemplo es la reducción de la financiación del desarrollo urbano en varios millones de euros al año. "Nosotros decimos que eso no es aceptable. No puede suceder, especialmente ahora que nuestros centros urbanos se están deteriorando y necesitamos más viviendas asequibles". El gobierno estatal no puede simplemente decir que los municipios deben encontrar el dinero ellos mismos.

Faltan más de 15.600 plazas en guarderías en el estado, según la jefa de la fracción. "Eso no es aceptable". También hay problemas con la demanda de cuidado completo en las escuelas para 2026. Las escuelas necesitan renovaciones. Midyatli acusa al gobierno estatal de haber tapado los problemas con dinero en los últimos años cuando los fondos estaban disponibles. "Ahora necesitamos respuestas. Y si el gobierno estatal no las proporciona, es mi trabajo como oposición hacerlo".

Durante la crisis del corona, tuvimos que estar juntos. Entonces, recibimos muchos programas de alivio y dinero de Berlín. Incluso ahora, la oposición en el parlamento estatal ha hecho una oferta con el Pacto de Inversiones de Schleswig-Holstein. "El Ministro-Presidente la rechazó", criticó Midyatli.

