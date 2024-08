Microsoft ataca a Delta: su antigua tecnología causó el colapso del servicio

Microsoft, CrowdStrike y Delta han estado en una guerra de palabras desde que la aerolínea contrató a un abogado de alto perfil para buscar indemnizaciones de Microsoft y CrowdStrike.

El CEO de Delta, Ed Bastian, criticó a CrowdStrike en una entrevista de CNBC la semana pasada y dijo que los problemas informáticos le costaron a Delta $500 millones. Una actualización de software defectuosa de CrowdStrike causó cortes de computadoras generalizados en Delta y en cientos de otras empresas en todo el mundo el 19 de julio.

CrowdStrike respondió entonces el domingo, diciendo que la aerolínea había rechazado ofertas de ayuda para superar el corte más rápido.

El martes, Microsoft se unió. En una carta del abogado Mark Cheffo, la empresa tecnológica dijo que aunque el software de Microsoft no causó el corte, "inmediatamente saltó y ofreció ayudar a Delta gratis". Los empleados de Microsoft preguntaron a Delta si necesitaban ayuda todos los días del 19 al 23 de julio, según la carta.

"Por la mañana del 22 de julio, un empleado de Microsoft, consciente de que Delta estaba teniendo más dificultades para recuperarse que cualquier otra aerolínea, mandó un mensaje a un empleado de Delta diciendo: 'solo estoy checando y sin presión para responder, pero si puedes pensar en algo en lo que tu equipo de Microsoft pueda ayudarte hoy, solo di la palabra'".

La carta continuó. "El empleado de Delta respondió diciendo 'todo bien. Cool, te dejaré saber y gracias'".

Pero mientras tanto, los problemas informáticos en Delta dejaron su sistema de seguimiento de tripulación fuera de servicio por gran parte de una semana, impidiendo que la empresa encontrara a los pilotos y azafatos que necesitaba para volar sus aviones. Mientras otras aerolíneas reanudaban rápidamente las operaciones normales después del corte de CrowdStrike, Delta tuvo que cancelar alrededor del 30% de su programación durante esos cinco días, dejando a unos quinientos mil pasajeros varados. Tardó muchos días más en volver a reservar a los pasajeros afectados en otros vuelos y devolver sus equipajes registrados.

El 24 de julio, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, también le envió un correo electrónico a Bastian, según la carta.

"De hecho, está becoming rapidly apparent that Delta likely refused Microsoft’s help because the IT system it was most having trouble restoring—its crew-tracking and scheduling system—was being serviced by other technology providers, such as IBM, because it runs on those providers’ systems, and not Microsoft Windows or Azure", dijo la carta.

Microsoft dijo que una revisión preliminar sugiere que Delta no ha "modernizado su infraestructura informática" aunque sus competidores sí lo han hecho.

"Delta tiene un largo historial de invertir en servicios seguros, confiables y elevados para nuestros clientes y empleados. Desde 2016, Delta ha invertido miles de millones de dólares en gastos de capital informático, además de los miles de millones gastados anualmente en costos operativos informáticos", dijo un portavoz de Delta.

¿Quién es responsable de los problemas de viaje?

La semana pasada, Bastian afirmó que CrowdStrike no estaba presente durante el caos.

"Ellos no nos han ofrecido nada. Consejos de consultoría gratuitos para ayudarnos", dijo el CEO de Delta en una entrevista en CNBC.

"Si vas a tener acceso prioritario al ecosistema de Delta en términos de tecnología, tienes que probar esto", dijo Bastian. "No puedes entrar en una operación crítica las 24 horas del día y decirnos que tenemos un error. No funciona".

Una persona familiarizada con sus acciones confirmó a CNN que Delta había contratado al bufete de abogado de alto perfil David Boies para buscar indemnizaciones de Microsoft y CrowdStrike.

"Tenemos que proteger a nuestros accionistas, tenemos que proteger a nuestros clientes y a nuestros empleados por el daño, no solo el costo, sino también el daño a la reputación", dijo Bastian en CNBC.

El lunes, el abogado de CrowdStrike envió una carta al abogado de Delta diciendo que estaba "muy decepcionado por la sugerencia de Delta de que CrowdStrike actuó inapropiadamente y rechaza firmemente cualquier alegación de que fue negligente o cometió mala conducta intencional".

Al igual que Microsoft, el CEO de CrowdStrike, George Kurtz, ofreció ayuda en sitio personalmente a Delta, pero no recibió respuesta, según la carta, que también dijo que Delta luego dijo que no necesitaba ayuda.

La amenaza pública de Delta de presentar una demanda "contribuyó a una narrativa engañosa de que CrowdStrike es responsable de las decisiones informáticas y la respuesta de Delta a la interrupción", escribió el abogado Michael Carlinsky en la carta, "Si Delta sigue por este camino, Delta tendrá que explicar ante el público, sus accionistas y finalmente un jurado por qué CrowdStrike tomó responsabilidad por sus acciones -rápidamente, transparentemente y constructivamente- mientras Delta no lo hizo".

La carta también dijo que Delta tendría que explicar "las capacidades de resiliencia de la infraestructura informática de Delta".

Delta aún no ha presentado una demanda contra Microsoft o CrowdStrike.

En un comunicado, un portavoz de CrowdStrike dijo que la carta habla por sí misma.

"Hemos expresado nuestro pesar y disculpas a todos nuestros clientes por este incidente y la interrupción resultante. La postura pública sobre la posibilidad de presentar una demanda sin fundamento contra CrowdStrike como un socio de larga data no es constructiva para ninguna de las partes. Esperamos que Delta esté dispuesto a trabajar cooperativamente para encontrar una resolución", dijo un portavoz de CrowdStrike.

