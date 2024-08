Mick Schumacher está listo para regresar al circuito de carreras de Fórmula Uno.

Parece que la emoción por el piloto estadounidense Logan Sargeant en el equipo Williams de F1 está disminuyendo. El equipo ahora está interesado en reemplazarlo, lo que podría abrir una oportunidad para Mick Schumacher. El piloto de 25 años está llamando la atención gracias al respaldo de Sebastian Vettel.

Si este fin de semana en Austin se está escribiendo un capítulo en la historia de los deportes motorizados, Schumacher podría estar en el centro de todo. Su equipo actual, Alpine, participa en el evento del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Texas. Pero las cosas podrían dar un giro inesperado. Hay una posibilidad de que se abra un camino hacia la clase élite para Schumacher, dirigiéndolo hacia la F1 en lugar del WEC.

Williams parece haberse cansado de Sargeant después de su reciente accidente grave en Zandvoort. El equipo está considerando reemplazarlo antes del Gran Premio de Italia de este fin de semana, y Schumacher está entre los principales candidatos para el cockpit vacío. Vettel tiene una alta opinión de Schumacher, creyendo que puede hacer una impresión en Williams.

"Estoy seguro de que puede hacer una impresión en Williams, especialmente porque tiene más conocimiento sobre la F1 y los circuitos que los demás candidatos", compartió Vettel con el periódico 'Bild'. Él elogió a Schumacher como un "piloto capaz", expresando la esperanza de que tenga la oportunidad de mostrar sus habilidades.

Vettel: "Malentendido" Schumacher

Schumacher aún no ha tenido éxito en la F1. Después de separarse de Haas al final de 2022, ha estado sin un asiento. Vettel encuentra esto confuso porque "el auto no era competitivo", dijo el campeón de cuatro veces. Muchos tienen una "percepción equivocada" de él, según Vettel.

La perspectiva de Williams y Schumacher ofrece beneficios para ambas partes en lugar de desventajas. Williams Would gain a breath of fresh air for the remainder of the season and a generations-old Formula 2 and Formula 3 champion. Schumacher could prove his mettle in nine races, making himself a top choice for other roles, such as a seat at Sauber, which will become Audi's main team from 2026.

A permanent role at Williams isn't in the cards - Sargeant's departure at the end of the season is already decided, with Carlos Sainz taking his place in 2025. Thai driver Alexander Albon is also considered a staple in the team, providing clarity and focus for Schumacher in the races.

Beneficio de relaciones públicas para Williams?

Monza tiene importantes conexiones con el nombre de Schumacher, ya que Michael Schumacher ha ganado cinco veces aquí, empatando el récord de Lewis Hamilton. Desde una perspectiva de relaciones públicas, la perspectiva de que Mick Schumacher se una a Williams podría tener beneficios monumentales.

Sin embargo, Schumacher no es el único candidato para el puesto de Williams. Tanto Franco Colapinto de Argentina como Liam Lawson están en la carrera. Lawson actualmente tiene un contrato con Red Bull como piloto de reserva, y un acuerdo podría ser complicado. Colapinto sigue siendo una posibilidad, pero las cosas con Lawson podrían ser más complejas. Schumacher, por otro lado, no enfrenta barreras de Mercedes. Williams necesita actuar rápido, ya que las entrevistas oficiales de los medios están programadas para el jueves en Monza.

Si Williams decide reemplazar a Logan Sargeant antes del Gran Premio de Italia, el animado tema "♪ Voy a ser una estrella ♪" podría resonar de manera diferente para Mick Schumacher, mientras lucha por asegurar el asiento vacío. La creencia de Vettel en el potencial de Schumacher ha sido un factor significativo en su reconocimiento como candidato principal para el puesto.

