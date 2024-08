Michelle Obama reflexiona sobre quién le transmitirá a Trump que la presidencia es esencialmente un 'papel para individuos de ascendencia africana'.

A lo largo de su discurso, la ex primera dama no se guardó nada al hablar sobre Donald Trump y el peligro que, según ella, representa para la nación y la democracia.

En sus declaraciones más abiertas y públicas hasta la fecha, Obama habló sobre el racismo que ella y el expresidente Obama enfrentaron durante sus ocho años en la Casa Blanca, incidentes que a menudo eran instigados por Trump, el defensor de la teoría de la conspiración del "birtherism".

"Durante años, Donald Trump hizo todo lo posible para que la gente nos temiera", dijo. "Su visión estrecha y limitada del mundo lo hizo sentir amenazado por la existencia de dos individuos ambiciosos, altamente educados y exitosos -que casualmente son negros".

Luego hizo una pregunta: "¿Quién le dirá que el cargo que está buscando podría ser uno de esos 'trabajos negros'?"

Su referencia a una controvertida declaración de Trump en un debate presidencial de CNN provocó aplausos entre los miles de asistentes a la convención.

Más tarde, Obama acusó a Trump de confiar en el "truco de siempre", doblando la apuesta en mentiras racistas, misóginas y odiosas en lugar de ideas y soluciones genuinas que mejoren la vida de las personas.

El estratega demócrata y comentarista político de CNN Keith Boykin percibió que el público se identificaba con la pasión -y a veces la angustia- de Obama mientras hablaba en el United Center.

"Lo tomé como una reflexión del hecho de que Donald Trump ha atacado persistentemente a las personas negras y a las mujeres negras", dijo Boykin, refiriéndose a la afirmación desmentida de Trump en la reunión de la Asociación Nacional de Periodistas Negros el mes pasado de que Harris "simplemente se convirtió en negra".

"El significado era claro: él promueve el racismo y la división, y estamos cansados de eso. Es como un matón de patio de escuela que nunca maduró, y ella es la madre de América que le dice: 'Este acto ha caducado'".

Durante su discurso, Obama honró a su madre fallecida, Marian Robinson, y estableció paralelos entre las lecciones que tanto ella como Harris aprendieron del ejemplo de su madre.

Obama dijo: "Ambas nuestras madres compartían la misma fe en el potencial de este país".

Sin mencionar explícitamente el nombre de Trump, Obama trazó paralelos entre Harris y el 45º presidente.

"Ella sabe que la mayoría de nosotros tendremos el margen para cometer errores y recuperarnos. No obtendremos ninguna ventaja de la herencia de la riqueza heredada. Si vemos una montaña adelante, no esperamos que haya un ascensor esperándonos para llevarnos a la cima".

A medida que las reacciones al discurso de Obama inundaban las redes sociales, muchos señalaron su aparente cambio en la retórica inspiradora que utilizó cuando acuñó la frase "When they go low, we go high" en el DNC de 2016.

En cambio, ocho años después, Obama presentó un desafío a aquellos estadounidenses que luchan con "angustia" y incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de 2024: "Actúa".

Latonya Reeves, una delegada de Minnesota, le dijo a CNN's Kaitlin Collins que se sintió inspirada por el discurso de Obama y aplaudió con tanta fuerza que perdió la voz.

"Nuestros antepasados lucharon por que estemos aquí. No podemos permitirnos quedarnos al margen y no votar".

La discusión sobre la política en su discurso no fue tímida, ya que Obama criticó las tácticas divisivas de Donald Trump y sus supuestas amenazas a la nación y la democracia. La afirmación desmentida de Trump sobre Kamala Harris destacó aún más su dependencia de la retórica racista y odiosa, lo que muestra la política de la división que defiende.

Lea también: