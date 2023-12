Michael Vaughan, ex capitán de la selección inglesa de críquet, absuelto de emplear lenguaje racista contra Azeem Rafiq

"El Panel no está convencido de que estas palabras fueran pronunciadas por MV (Michael Vaughan) en el momento y en las circunstancias específicas alegadas", reza la decisión del panel.

Vaughan, junto con el Yorkshire County Cricket Club (YCCC), el ex entrenador Andrew Gale y cinco ex jugadores de Yorkshire -Gary Ballance, Tim Bresnan, Matthew Hoggard, Richard Pyrah y John Blain- fueron acusados por la Junta de Críquet de Inglaterra y Gales (ECB), a raíz de una investigación sobre las acusaciones de racismo y discriminación formuladas por Rafiq en 2021.

Vaughan, que en su día fue el bateador número 1 del mundo, publicó un comunicado en Twitter en el que decía: "Ha sido difícil y molesto escuchar las dolorosas experiencias que Azeem ha descrito durante los últimos 3 años".

"El resultado de estos procedimientos del CDC no debe desviar la atención del mensaje fundamental de que no puede haber lugar para el racismo en el críquet ni en la sociedad en general".

Vaughan escribió que se ha reunido con Rafiq y le ha pedido disculpas por la experiencia negativa que tuvo con el club, pero sigue negando haber hecho ningún comentario racista.

"Nunca he querido hacer nada que vaya en contra de los esfuerzos genuinos por limpiar el juego del críquet. Espero de verdad que la gente pueda entender por qué, a nivel personal, no podía aceptar o disculparme por algo que sé que no hice".

Vaughan, de 48 años, fue acusado de hacer comentarios racistas e insultos a Rafiq, de ascendencia paquistaní, y a otros tres jugadores asiáticos antes de un partido en Yorkshire en 2009.

El panel examinó las pruebas presentadas por el ECB, el regulador del deporte en Inglaterra y Gales, del 1 al 3 de marzo de 2023, con alegaciones finales el 7 de marzo.

La mayor parte de las pruebas escuchadas por el panel se referían a Vaughan, jugador del Yorkshire durante 16 años antes de retirarse en 2009, ya que fue el único acusado que participó en la vista.

El panel añadió que sus conclusiones "no socavan en modo alguno las afirmaciones más amplias" hechas por Rafiq, quien detalló su experiencia de abuso racial en uno de los principales clubes de Inglaterra a los legisladores del Reino Unido en noviembre de 2021.

En respuesta a la sentencia del CDC, Rafiq tuiteó: "Los cargos contra siete de los ocho acusados, incluido el uso generalizado de la palabra 'P', han sido confirmados hoy por el CDC. Esto se suma a los otros informes, paneles e investigaciones que determinaron que yo y otros sufrimos acoso racial e intimidación en Yorkshire".

"El problema nunca ha sido individual, sino del juego en su conjunto. El críquet debe comprender el alcance de sus problemas y abordarlos. Esperemos que ahora se puedan reconstruir las estructuras del juego y acabar para siempre con el racismo institucionalizado. Es hora de reflexionar, aprender y aplicar cambios".

El panel disciplinario dijo que Yorkshire y Ballance no estaban obligados a asistir a la audiencia tras aceptar las acusaciones.

Blain, Hoggard, Gale y Pyrah se retiraron del procedimiento. El panel, presidido por Tim O'Gorman, consideró que algunas de las acusaciones no estaban probadas, pero mantuvo otras contra Bresnan, Blain, Hoggard, Gale y Pyrah.

Se les consideró infractores de las directivas del críquet por hacer comentarios racistas y discriminatorios.

"Ninguna de estas personas puede comportarse de una manera o realizar un acto u omisión que pueda ser perjudicial para los intereses del críquet, o que pueda desacreditar el juego del críquet o a cualquier jugador de críquet o grupo de jugadores de críquet", afirma la directiva.

En el momento de esta publicación, ni Blain, ni Hoggard, ni Bresnan, ni Gale ni Pyrah habían hecho declaraciones públicas desde la vista.

El 9 de febrero, Pyrah emitió una declaración en Twitter explicando por qué se había retirado, diciendo que había "cooperado plenamente" con las investigaciones llevadas a cabo por Yorkshire y el BCE, pero añadió que los "procesos involucrados no han sido abiertos, justos o transparentes" y que las acusaciones hechas por Rafiq habían sido "mal manejadas".

El verano pasado, Gale emitió un comunicado en el que negaba "todas y cada una" de las acusaciones.

En una entrevista publicada la semana pasada en el diario inglés The Telegraph, el ex internacional escocés Blain calificó las acusaciones de "perversas" y añadió que "nunca se le ofreció una entrevista cara a cara" para presentar sus propias pruebas.

En una declaración conjunta del YCCC, la presidenta interina, Tanni Grey-Thompson, y el director ejecutivo, Stephen Vaughan, se afirmaba: "A lo largo del procedimiento de la Comisión Disciplinaria del Cricket (CDC) iniciado por la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales, el Yorkshire County Cricket Club ha estado impulsado por la determinación de aprender del pasado. Como club, teníamos que aceptar y asumir la responsabilidad de los problemas culturales que permitieron que el comportamiento racista y discriminatorio quedara impune.

"En febrero, aceptamos cuatro cargos modificados relacionados con conductas que pueden ser perjudiciales para los intereses del críquet y/o pueden desacreditar al BCE y/o al juego del críquet, todos ellos ocurridos entre 2004 y 2021. Esto resolvió la responsabilidad del Club, y no asistimos a las audiencias del CDC a principios de marzo.

"No corresponde al Club hacer comentarios sobre los juicios más amplios realizados por el Panel. Nuestro objetivo sigue siendo conseguir una sanción razonable, y presentaremos nuestras alegaciones a su debido tiempo ante el Panel del CDC", añadieron.

