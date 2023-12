Lo más destacado

Michael Schumacher: El legado del siete veces campeón de F1 sigue vivo

Schumacher, vital para el título de Mercedes

"La familia lanza la iniciativa "Keep Fighting

El hijo Mick quiere seguir los pasos de su padre en la F1

A la leyenda de la Fórmula 1 se le atribuye haber ayudado a sentar las bases para los tres años de dominio de Mercedes, que culminaron con dos títulos mundiales para Lewis Hamilton en 2014 y 2015 y el primero para el compatriota de Schumacher, Nico Rosberg , en 2016.

Ross Brawn, ex director del equipo Mercedes, dice que Schumacher tuvo una influencia importante en el equipo, que también ha ganado tres coronas consecutivas de constructores.

El alemán tomó la sorprendente decisión de salir de su retiro para pilotar para el equipo en 2010, permaneciendo durante tres temporadas antes de retirarse de nuevo y ser reemplazado por Hamilton.

"Michael, sin duda, contribuyó a la organización y la estructura que ha llevado al éxito a Mercedes", dijo a la CNN Brawn, que dirigió los siete títulos mundiales de Schumacher con Benetton y Ferrari como director técnico de los equipos.

"Ayudó a crear el éxito que tuvimos en Ferrari y continuó con ese enfoque en Mercedes".

Según Brawn, uno de los puntos fuertes de Schumacher era que pasaba tiempo en la fábrica trabajando con el equipo de la trastienda preparando las carreras.

"Con su conocimiento y madurez, sentarse con un grupo de aerodinamistas o dinamizadores de vehículos o gente de neumáticos y explicarles lo que se necesitaba tenía un valor incalculable. Jugó un papel decisivo en la creación de los sistemas que contribuyen al éxito que Mercedes tiene hoy en día", dijo Brawn.

El estado médico de Schumacher aún no está claro, ya que sufrió graves lesiones en la cabeza en un extraño accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013.

El piloto de 47 años sigue recibiendo tratamiento especializado en su casa de Suiza.

Su representante, Sabine Kehm, declaró este mes: "La salud de Michael no es un asunto público, por lo que seguiremos sin hacer comentarios al respecto".

La familia Schumacher -esposa Corinna, hija Gina-Maria (amazona de competición) e hijo Mick- lanzó la iniciativa "Keep Fighting" (Sigue luchando ) antes de Navidad con el objetivo de unir a quienes se sienten inspirados por el legendario piloto.

"Su objetivo es unir a las personas que se sienten inspiradas por la carrera y el carácter de Michael Schumacher, y animarlas a seguir luchando y a no rendirse nunca", anunciaba la declaración de intenciones de la página web oficial.

"Keep Fighting también pretende difundir la energía positiva que los seguidores de Michael han expresado a él y a la familia Schumacher durante tantos años, y busca canalizar esta energía positiva como una fuerza para el bien".

También hay otro rayo de esperanza en la casa Schumacher, ya que Mick, de 17 años, sigue impresionando en su floreciente carrera automovilística.

El adolescente se proclamó subcampeón de los campeonatos italiano y alemán de Fórmula 4 con el influyente Prema Powerteam.

El plan es dar el salto a la Fórmula 3 en 2017, aunque todavía no se ha confirmado.

Mick publicó una foto en Instagram posando con el nuevo campeón del mundo, Rosberg, que tenía el descarado pie de foto: "Muchas felicidades Nico, también quería que supieras que pronto me haré con ese trofeo...".

Se ha especulado con la posibilidad de que Mick se una al programa de pilotos junior de Mercedes que ha acelerado a los novatos de F1 de 2016 Pascal Wehrlein y Esteban Ocon.

Brawn dijo que sería "muy especial" si Mick pudiera graduarse en la máxima categoría del automovilismo y seguir a su padre en la Fórmula Uno.

"Mick es un chico encantador", añadió Brawn con una sonrisa. "Veo a Corinna y a Mick periódicamente y hemos charlado".

"Me he interesado por su carrera y soy una caja de resonancia si quieren algún consejo. Cuando Mick estaba haciendo Fórmula 4 hubo algunas discusiones sobre con qué equipos debería ir.

"Pero no me atrevería a afirmar que he hecho ninguna contribución importante, aparte de apoyarles cuando lo necesitan".

Brawn, sin embargo, como muchos de los seguidores de Schumacher en todo el mundo, sigue de cerca los progresos de Mick.

"Con el accidente de Michael, no sólo Michael ha sufrido, también la familia", añadió.

"Que la familia esté consiguiendo lo que ha conseguido, no sólo con Mick sino también con Gina-Maria y sus caballos, es un testimonio de la fortaleza de la familia y de Corinna".

Fuente: edition.cnn.com